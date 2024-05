Page se compromete a que el eje Madrid-Valencia sea el primero de electromovilidad de España

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha comprometido públicamente, en un encuentro con los empresarios de la Fundación Conexus Madrid-Comunitat Valenciana en Madrid a apoyar en lo que sea necesario a las autonomías valenciana y madrileña y a Conexus para conseguir que el eje Madrid-Comunitat Valenciana sea el primero de electromovilidad de España.

El fortalecimiento de este eje es una de las banderas de la Fundación Conexus y como ha indicado su presidente, Manuel Broseta, “estamos trabajando con ambos gobiernos en la creación de un eje verde, sostenible y digital, en materias energética y movilidad; y en eliminar barreras burocráticas y administrativas que molestan a los ciudadanos y dificultan el día a día empresarial”. Broseta ha invitado al gobierno de Castilla-La Mancha a unirse, según ha informado la fundación en un comunicado.

Page ha aceptado la invitación, añade la nota, y considera que este eje “no es un puente, es un eje donde Castilla-La Mancha está en el centro y que es vital para España. Nos tenemos que comprometer a que nuestro país tenga en los próximos 10-15 años una mirada más peninsular”. “Me comprometo con este eje porque es bueno para todos, no sólo para las tres comunidades autónomas por las que pasa, sino para toda España, y más si conseguimos conectarlo con Portugal”, ha remarcado.

Actividad

Según Page, “el 75 % de la actividad económica de España está entre Madrid y el arco mediterráneo y el oeste es un oasis que ya le está pesando mucho a España”. Por ello, “conectar el Mediterráneo con el Atlántico es clave” porque, ha remarcado, “las infraestructuras son determinantes en la estrategia de un país”. De hecho, ha puesto como ejemplo el cambio que supuso para todos la puesta en marcha de la A-3 y el AVE Madrid-València. “Si València no se hubiera conectado con Madrid, todo hubiera pasado por Barcelona”, ha añadido.

El presidente de Castilla-La Mancha ha mostrado su buena sintonía con los dos presidentes autonómicos de Madrid y la Comunitat Valenciana y ha mostrado su disposición a tomar las medidas necesarias para conectar el este con el oeste español, con Castilla-La Mancha en el centro. También ha tenido buenas palabras para la gestión de Mazón.

En cuanto a la política nacional, Page ha reconocido que en la clase política hay una debilidad inmensa y que “España tiene un problema de liderazgo evidente”.

Mensajes

Manuel Broseta ha manifestado que “España no se puede permitir estar constantemente pensando en clave interna, en cómo se gana votos con mensajes más o menos acertados, muchos de ellos divisorios, sobre cuestiones que, siendo relevantes, no son las más”. “Estamos perdiendo competitividad de manera constante. No tenemos presupuestos aprobados, se deterioran la sanidad, la educación, la justicia.. no tenemos como país un consenso estratégico y aspiracional sobre qué queremos y podemos hacer todos juntos, que nos mueva con ilusión a todos los ciudadanos, hacia la consecución de un mejor bienestar para todos”.

Para el presidente de Conexus “es urgente y necesario recuperar el dialogo entre los que representan y pensamos en clave común. La gran mayoría de los españoles quieren el progreso y la unidad de España como nación” y ha alabado como un buen ejemplo de buena práctica y de lo que promueve Conexus, el reciente convenio firmado entre la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha sobre sanidad.