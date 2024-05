'Culpa mía' tendrá una versión británica ambientada en Londres

El fenómeno 'Culpa mía' sigue cruzando fronteras. Y ya no solo a través de los libros, con la traducción a otros idiomas de la novela de Mercedes Ron, sino también a través de la pantalla: Amazon Prime Video acaba de finalizar el rodaje de la película 'Culpa mía: Londres', la adaptación británica de la obra literaria que ya versionó en formato audiovisual en el filme español basado en la exitosa trilogía 'Culpables'.

Si la película española estaba producida por Álex de la Iglesia y Carolina Bang y protagonizada por dos actores juveniles de moda, Nicole Wallace y Gabriel Guevara, en la británica los personajes de la correcta Noah y el rebelde Nick estarán interpretados por Asha Banks ('A Good Girl's Guide to Murder') y Matthew Broome ('The Buccaneers: aristócratas por amor').

La trama, eso sí, es la misma, aunque ambientando la historia en Londres. La película comienza con la mudanza de Noah y su madre a la mansión de William Leister, el rico nuevo marido de esta última. Con 18 años, para Noah el traslado supone una auténtica pesadilla hecha realidad, porque significa alejarse de todos sus amigos y de su novio.

Atracción

Tampoco la ayudará a adaptarse la actitud de su recién estrenado hermanastro, Nick, un joven que, tras la imagen del hijo modelo, esconde una vida de desenfreno. Aunque pronto surgirá entre ellos una atracción que tratarán de mantener a raya.

Además, el padre de Noah, del que lleva mucho tiempo separada, ha salido de la cárcel y empieza a seguir todos sus movimientos. La joven se verá obligada a enfrentarse a su devastador pasado mientras se enamora incondicionalmente por primera vez.

Además de Banks y Broome, el reparto incluye a Eve Macklin ('Brooklyn') como Ella, Ray Fearon ('Barbie') como William, Enva Lewis ('How to Have Sex') como Jenna, Jason Flemyng ('Black Dog') como Travis, Kerin Hassan ('Champion') como Lion, Sam Buchanan ('Back to Black') como Ronnie, Amelia Kenworthy ('Messenger') como Anna y Harry Gilby ('Tolkien') como Dan.

Álex de la Iglesia y Carolina Bang

'Culpa mía: Londres' está dirigida por Dani Girdwood y Charlotte Fassler, con guión a cargo de Melissa Osborne ('Change'). La producción corre a cargo de Ben Pugh y Erica Steinberg, con Kari Hatfield como productora ejecutiva junto a Álex de la Iglesia, Carolina Bang y Domingo González.

Además de 'Culpa mía: Londres', Amazon Prime Video tiene previsto seguir adaptando la trilogía 'Culpables' de Mercedes Ron, con películas de 'Culpa tuya' y 'Culpa nuestra'.