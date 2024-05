"Amanece", una historia de heridas familiares en el Festival de Cine de Alicante

Amanece se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián y este viernes, a las 19 horas, se proyecta en los cines Kinépolis dentro de la sección oficial de largometrajes del Festival de Cine de Alicante.

Dirigida por el almeriense Juan Francisco Viruega, la película es una historia de mujeres que hablan de sentimientos universales como las relaciones familiares entre padres e hijos y cómo la carencia de afecto en la infancia crea después personas erráticas a la hora de buscar el amor", avanza el director. El reparto femenino está formado por Aura Garrido, Iria del Río e Isabel Ampudia y cuenta con un papel secundario la actriz ilicitana Rebeca Sala.

La historia sigue a Alba (Garrido), quien regresa a su pueblo natal tras una ruptura sentimental para cuidar de su madre enferma y se reencuentra con su hermana Candela (Del Río) en una oportunidad para cerrar heridas de la infancia.

"Es una película muy poética, pequeña y muy generacional, que principalmente habla del desarraigo de jóvenes que se van y rompen el cordón umbilical", explica Viruega, que construye esta historia a partir de la vuelta a casa de la protagonista y se ven "las cosas enquistadas que quedan en la familia porque no se hablan". "Es una película con muchas miradas, gestos y silencios a través de los cuales se dicen las cosas porque no me creo una película en la que los personajes verbalizan sus emociones, que en la vida real no pasa", añade el realizador.

Ambientada en su Almería natal, la película está rodada en Cabo de Gata y en el desierto de Tabernas, dos enclaves típicos "pero encuadrados de tal forma que evitan la imagen postal" y que "a nivel poético permiten hablar del estado de los personajes".

"Siempre intento buscar y experimentar en la forma narrativa, asumir riesgos, que a veces salen bien y otras no tanto", comenta sobre su debut en el largometraje tras cinco cortos este director, a quien no le ha costado dar el salto "porque he podido hacer la película que quería y contar la historia que quería sin que nadie me imponga nada".

Reunir a estas actrices en Amanece responde, a su juicio, a que "es una historia sincera sobre guion, no efectista, que creo que fue algo que les cautivó".

El equipo de "Amnece", en el Festival de Cine de Alicante / PILAR CORTÉS

Viruega -que dirige el Almería Western Film Festival y el Aula de Cine de la Universidad de Almería- prepara varios proyectos cinematográficos "también generacionales, hablando de cosas que me apasionan y generan mi curiosidad. No sé si algún día saldré de Almería", bromea.

Actriz ilicitana

Desde su participación, la ilicitana Rebeca Sala considera que la película es "potente y sorpresiva, muy interesante y diferente, que puedes ver varias veces porque está llena de detalles y sutilezas y que da más información de la que parece en un principio".

Sala, que conoce a Viruega desde hace años -cuando estudiaban él en la ECAM y ella en la Resad- y ha trabajado en cuatro de sus cortometrajes, apunta que el director tiene "un mundo muy amplio en su lenguaje cinematográfico y estéticamente es una pasada. Se inventa cosas que no has visto antes y se habla mucho del fondo de los personajes".

La ilicitana, que compagina el cine con el teatro y la televisión, acaba de participar en la cuarta temporada de El pueblo, la 14ª de La que se avecina y está cerrando una gira de dos años con la obra teatral Un Óscar para Óscar.

