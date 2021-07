Ilia Topuria liquida a Ryan Hall en el primer asalto y coloca a Alicante en el foco de la UFC

El hispano georgiano apodado "El Matador" cumplió su palabra. En la madrugada del sábado y por tercera vez consecutiva en esta competición, Ilia Topuria consiguió el triunfo en el primer asalto por KO ante el americano Ryan Hall. El evento del año hasta la fecha de la Ultimate Fighting Championship (UFC), UFC 264, descubría una vez más el potencial y la consagración en la élite del luchador que se entrena y vive en Alicante desde los 15 años.

El combate se atisbaba tortuoso por la técnica y la experiencia de Ryan Hall desde el suelo. Al comienzo según cuenta Jorge Climent, entrenador de Topuria y copropietario del Climent Club, "Hall se rompió la mano en el primer puñetazo que dio, estaba dolido y sabíamos lo que iba a pasar". "El Matador" mantenía la distancia y se zafaba de las intentonas de Hall por atraparlo entre sus piernas. No obstante, el plan que estaba estudiado al detalle durante meses para no caer en el cepo del americano resultó complejo: "Cuando peleas contra alguien y sientes que eres superior es difícil mantener la paciencia, no echarte encima y no caer en su trampa, era de lo que más miedo teníamos, y cuando faltaron 30 segundos... Le gritamos el tiempo y ahí atacó", comenta el entrenador al diario.

La velada que tenía en su foco la trilogía entre Poirier y McGregor, la cual se decantó por el primero por una lesión en el tobillo del irlandés, no dejó en un segundo plano el combate en el que Hall partía como un rival al que todos querían evitar por su especialidad en llaves de piernas. Curiosamente su maestro Felipe Costa, el cual inventó, según Climent, dicha técnica desde el suelo, ya fue rival de su hermano hace 10 años. Agustín Climent consiguió "noquear a Costa a los 30 segundos en el Campeonato de Europa; llevamos estudiando esta pelea desde entonces, no es algo nuevo, trajimos desde Europa a los mejores especialistas en la técnica de Hall", comenta el entrenador de Topuria.

Semanas antes al combate: el recorte de peso más duro de Ilia Topuria

La alimentación juega un papel importante en el proceso de un luchador para llegar de la mejor manera al combate. "Ilia empezó a hacer una dieta un mes y medio antes del combate. Trató de bajar lo máximo, y una semana antes empezó a hacer una carga de agua, donde tomó como 9 litros de agua todos los días", explica Climent. Ello conseguía que el hispano georgiano se acostumbrara a orinar más a menudo. Así, el último día antes de la velada lo realizó esta vez con agua destilada, tampoco pudo ni comer ni beber. Además, practicó técnicas dignas de una tortura para sudar: sesiones de sauna, estar en una bañera de agua caliente con sal de Epsom o enrrollarse en varias toallas.

"El recorte de peso más duro que hizo hasta ahora, terminó con vómitos" Jorge Climent - Entrenador de Ilia Topuria

Eso no fue lo más duro, el recorte de peso es el momento donde estos profesionales deben llegar a los kilos acordados para competir, siendo en un corto plazo de tiempo donde deben perder grandes cantidades de peso. Topuria ya comentó al diario que "muchas veces he pensado en dejarlo, se sufre mucho, pero solo los duros se quedan" a colación de dicho sacrificio y de la capacidad y sacrificio mental que requiere. Como relata Jorge Climent este ha sido "el recorte de peso más duro que hizo hasta ahora. Estuvimos diez horas recortando, de las cuales cinco horas y 20 minutos fueron dentro de la bañera cocinándose, dentro de la sauna o envuelto en mantas y toallas". Confiesa que Topuria "terminó con vómitos y dos horas antes de que lo revisara el médico estuvo mal, me decía que veía doble, hizo el paripé delante de ellos y luego a las dos o tres horas se le pasó".

El camino hacia la velada: La UFC combina el show y una organización estricta

Dos semanas antes de la cita, el séquito del residente en Alicante se desplazó hasta los Estados Unidos, donde alquilaron una casa para habituarse al cambio horario, las horas de sueño, a la temperatura y sobre todo a la alimentación americana. A su vez, reservaron una parte del gimnasio especialmente dedicado para los luchadores de dicha competición, el UFC Performance Institut. Allí, Topuria alternaba los entrenamientos junto con sesiones de sauna y una alimentación que roza lo ilógico.

"La UFC es el evento más pro donde he estado", dice Climent. El hotel donde se hospedaron una semana antes estaba cerca de los edificios que frecuentaban: el UFC Apex de Las Vegas y el gimnasio UFC Perfomance Institut. Para más inri, la propia organización facilitaba autobuses para desplazarles a cualquier destino. Siete días de vértigo, donde el entrenador de Topuria confiesa que aunque "la organización esté pendiente de todo, fue difícil alternar sus horarios de entrenamiento y sueño con las sesiones de entrevistas, fotos o vídeo". La llamada semana de la "fight-weight" la vivieron en un hotel exclusiviamente habilitado para los luchadores de UFC. Allí les hicieron pruebas PCR, se aislaron en una burbuja y les separaron del equipo de Hall en lo que se llama esquina roja y azul, básicamente dividieron el hotel para no cruzarse. Además según cuenta Climent, "te dan un uniforme, te facilitan gente de nutrición que le preparaban la comida a Ilia, especialistas de fisioterapia y un equipo que se encarga de llevarte a todos los sitios, está todo organizado".

La recompensa del esfuerzo y sacrificio: Alicante está en el mapa de la UFC

"La sensación es que al final el mundo realmente nos conoce, sabemos lo que hacemos y estamos orgullosos. Este era un evento para poder darnos a conocer, y para también abrir las puertas a otros luchadores que tenemos y son super potentes, que se dé la oportunidad de dar a conocer nuestro deporte", confiesa aliviado el entrenador de Topuria. Un club como el Climent que también hace dos semanas fue campeón de España, donde 15 luchadores del gimnasio lograron la victoria por puntos. Después de tantos meses, el mensaje de Climent es claro: "Es algo en lo que nos hemos esforzado mucho, es como una recompensa merecida, estamos cerca de llegar al sueño, a dos o tres combates de la pelea por el cinturón". Una ciudad como Alicante donde se están haciendo méritos por colocar las artes marciales mixtas en el foco de todos, el propietario del Climent Club afirma que "cuando ganemos el cinturón, se van a dar cuenta de que Alicante es el sitio donde se crean de la nada los mejores del mundo, sin apoyo de nadie, todo financiado por nosotros, habiéndonos creado a nosotros mismos, habiendo llegado con 100 euros y una mochila".

"Alicante es el sitio donde se crean de la nada los mejores del mundo, sin apoyo de nadie" Jorge Climent - Entrenador de Ilia Topuria

El inseparable Aleksandre Topuria, el cual también es cinturón negro de jiu-jitsu y entrena con su hermano Ilia, ya relajado después de una noche para recordar: "Estamos cansados de tantas emociones, la verdad que sientes satisfacción después de tanto trabajo que da resultados y frutos. Estamos muy contentos, sabemos cual es la clave del éxito: el trabajo duro". Apostaría todo lo que tuviera por su hermano, confiesa que "va a llegar a la pelea por el cinturón, como dijo Brandon Moreno, no se si hoy o mañana, pero va a llegar". Parecen ser insaciables, pues el último alegato del hermano del vencedor de la pelea frente a Hall es lapidario: "Volveremos a la batalla lo antes posible, la batalla nunca termina, volveremos a Alicante y no podemos permitirnos vacaciones, nuestro compañero Pepe Torres tiene también un combate y tenemos que seguir trabajando".