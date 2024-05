La plataforma «La Moral No Morirá» pide no entrar a El Collao tras la manifestación

La plataforma ‘La Moral No Morirá’, creada por aficionados del Alcoyano ante la intención de su máximo accionista de trasladar el club a La Nucía, ha pedido que tras la manifestación que ha convocado para este sábado contra ese traslado los participantes no entren a El Collao al partido ante el Intercity sino que se concentren fuera el estadio.

La plataforma, en la que tienen representación todas las peñas, convocó hace unos días una marcha que, con el lema ‘Detengamos Juntos La Desaparición del CD Alcoyano’ tiene previsto, tras la lectura de un manifiesto, salir de la Plaza de España de la localidad, junto al consistorio, y recorrer las calles de Alcoy hasta El Collao, donde el equipo de Vicente Parras cierra la temporada con un duelo provincial con el Intercity a las 19 horas.

La plataforma ha propuesto ahora que se no acceda al estadio para continuar con la propuesta fuera. «Habrá muchos socios, pero también esperamos a aficionados que no lo son y a ciudadanos que no les gusta el fútbol pero que quieren que el Alcoyano siga en Alcoy. También vendrán peñistas de otros clubes y exjugadores del Alcoyano de otras épocas», explican. Las adhesiones a la plataforma se han multiplicado en los últimos días y con el lema ‘Es el partido más importante en los 96 años de historia del Alcoyano’ aficionados y varios exjugadores se han sumado a la reivindicación de que el Alcoyano siga en la ciudad. El pasado lunes el máximo accionista Juan Carlos Ramírez confirmó la intención de cambiar el domicilio social del club a La Nucía y de que el primer equipo de la entidad juegue y se entrene la próxima temporada en esta localidad costera a unos cincuenta kilómetros de Alcoy y solo se mostró dispuesto a revisar su decisión si se aporta un apoyo de cerca de medio millón de euros a la entidad.