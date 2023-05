DOMINGO, 7 DE MAYO

19:00 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Música. 38 edición del Festival de Orquestas de Pulso y Púa «Vila de El Campello». Festival anual organizado por la Orquesta Batiste Mut desde el año 1984. Orquesta invitada O.P.P la Muntanya de Beniardá. Dirección: José Antonio Pastor Ruíz, Darío González Ivars. Entrada libre limitada al aforo del local.

VIERNES, 12 DE MAYO

20:30 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Teatro. Taller de Artes Escénicas El Campello. TAE Mayores. «Romeo y Julieta». La más bella historia de amor jamás contada... Bueno, más o menos... Igual a nuestros protagonistas se les ha hecho un poco tarde, pero cuando hay humor... el amor todo lo puede... O al menos eso dicen... Autoría: Adaptación propia del clásico de William Shakespeare. Dirección: José Luis Alonso. Entrada libre limitada al aforo del local.

MIÉRCOLES, 31 DE MAYO

18:30 h. Sala Ramón Llull, Biblioteca. Literatura. Club de lectura a cargo de Concepción Agüero. Esta sesión girará en torno al libro «El balcón de invierno», de Luis Landero. Inscripción previa en el teléfono 965 63 21 24. Hay que ser socio de la Biblioteca para participar.

VIERNES, 2 DE JUNIO

20:30 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Teatro. Taller de Artes Escénicas El Campello. TAE Adultos. Último turno. Un hospital. 31 de diciembre. La capa de Ramón García. Las uvas. Batman y la Viuda Negra, la mala suerte y Justin Bieber... Cualquier cosa puede pasar. Autoría: Creación colectiva. Dirección: Andrés Ariza. Entrada libre limitada al aforo del local.

SÁBADO, 3 DE JUNIO

19:30 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Documental. «El Campello, una mar d’històries». Estreno del documental «El Campello, una mar d’històries», noventa minutos para condensar dos siglos de lo que fue el motor económico de El Campello. Proyecto de recuperación de la historia local centrado en El Campello marinero, la pesca y el modo de vida de sus habitantes entre los siglos XIX y XX. Dirección: Juan Francisco Gomis. Organiza: Concejalía de Cultura. Entrada libre limitada al aforo del local.

DOMINGO, 4 DE JUNIO

19:00 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Concierto. Colla Larraix. «Concierto de Primavera de la Colla de dolçainers i tabaleters Larraix». Dirección: Luis Seguí Compañ. Entrada libre limitada al aforo del local.

SÁBADO, 10 DE JUNIO

19:30 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Teatro. Taller de Artes Escénicas El Campello. TAE Adulto o no. Una gran ciudad, de noche. Todo está quieto. Todo está muerto. ¿Puede afectar nuestra muerte al curso de una gran ciudad? ¿Cómo llamamos a ese instante antes de morir? ¿Y si pudiéramos evitarlo? Pero es imposible. No se puede escapar de ese momento irremediable. No podemos. O sí. Autoría: Adaptación del texto Morir, de Sergi Belbel. Dirección: Diego Juan. Entrada libre limitada al aforo del local.

DOMINGO, 11 DE JUNIO

19:30 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Festival benéfico AMUDECA. Acto organizado por la Asociación Mujeres de El Campello. Venta de entradas en la oficina de AMUDEC, Centro Social, primera planta. Avenida de l’Estació, 16.