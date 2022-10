El entrenador del Mallorca Javier "El Vasco" Aguirre ha ofrecido este domingo su rueda de prensa previa al encuentro de mañana lunes (21 horas), frente al Elche, en el estadio Martínez Valero. El técnico mexicano ha comentado, en declaraciones recogidas por EFE, que se trata de "un partido trampa, con incógnitas" porque no saben con qué Elche se van a encontrar.

"No sabemos con qué rival nos vamos a encontrar con el nuevo míster (Alberto Gallego) que es de la casa. Con Francisco (el técnico destituido tras perder el pasado lunes en Vallecas) tenían una idea, un estilo, una forma de jugar. Es un partido trampa; no sabemos lo que harán ellos, pero sí sabemos lo que tenemos que hacer nosotros", aseguró el preparador del conjunto bermellón.

"Tenemos que estar mejor con la pelota e ir creciendo con ella. Sé que podemos estirarnos más y tener menos errores. El equipo tácticamente ha mejorado y mañana será un buen termómetro", añadió.

La lesión del lateral izquierdo Jaume Costa obligará a "El Vasco" a realizar un cambio obligado en el carril zurdo. El jugador con más opciones de sustituir al defensa valenciano es el argentino Brian Cufré. Aguirre ha señalado que el carrilero argentino, que debutó en Primera División al reemplazar a Jaume Costa en los trece minutos finales del partido de la anterior jornada ante el Barcelona (0-1), está "preparadísimo" para jugar en en el Martínez Valero. "Siempre intento que todos los futbolistas se sientan importantes, sobre todo, los que no juegan. Con Brian he hablado, por supuesto, como también lo hago con otros de sus compañeros que no juegan habitualmente", ha explicado.

En ese contexto destacó la figura del delantero senegalés Amath Ndiayé, tras superar una lesión, y la del central José Manuel Copete, exfutbolista de la Ponferradina. "Amath puede jugar perfectamente detrás de Muriqi. Está en su mejor momento desde que llegué aquí. A José Manuel le dejé en el banquillo ante el Madrid (jugó el serbio Matija Nastasic), aunque no me había dado motivos para ello. Tuve que decidir entre un jugador que viene de Segunda División y otro con experiencia en Primera. No se vino abajo y volvió bien (ante el Almería). Ahora tengo que tomar decisiones y esa es la parte más complicada de mi trabajo", remarcó Javier Aguirre