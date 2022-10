El central del Elche CF Pedro Bigas volvió al equipo en el partido frente al Mallorca y estuvo a un buen nivel, a pesar de que cometió el primer penalti, por pisar a Antonio Sánchez. El defensa balear completó un buen encuentro, estuvo atento a los cruces y salió con la pelota controlada y se incorporó al ataque cada vez pudo.

Bigas lamenta la mala suerte que teniendo el conjunto ilicitano, a la hora de conseguir resultados y con las actuaciones arbitrales. “El fútbol está siendo cruel con nosotros”, pero avisa de que “lo que tiene este equipo es que no se rinde y no para de pelear, así, seguro que pronto van a llegar las victorias. El camino es continuar juntos y ser un piña para poder sacar esta situación adelante”.

El central franjiverde señala que “contra las decisiones arbitrales no podemos hacer nada. Que sean justas o no, eso debe cada uno valorarlo, en función de lo que sienta”, y comenta que “nosotros lo único que podemos hacer es continuar con la unión que estamos teniendo. Este equipo se merece más de lo que está recibiendo, pero no va a parar de luchar”.

El central mallorquín asegura que se siente “orgulloso” del trabajo del equipo y “sobre todo de la afición. No era fácil, un lunes, con la lluvia que cayó, que vinieran al estadio y sentir el calor de grada. Estamos muy agradecidos. Le pedimos disculpas, porque no pudimos conseguir la victoria que tanto están deseando, pero el equipo no dio un balón por perdido y está intentando dar el máximo”.

Pedro Bigas admite que “la situación no es fácil”, pero indica que “estamos peleando y desde dentro del campo sentimos y agradecemos el apoyo de la afición. Le pedimos que tengan confianza, porque, juntos, seguro que vamos a salir adelante”.

Después de la decepción de no poder conseguir los tres puntos frente al Mallorca, el defensa del Elche comenta que no queda otra que centrarse en el encuentro de este próximo sábado (16.15 horas), en el estadio de Mestalla, contra el Valencia, en el que tratarán de conseguir estrenar el casillero de puntos de la temporada. “Ahora tenemos una semana corta de trabajo, el partido contra el Valencia es el sábado, va a ser un encuentro diferente al del Mallorca, con otras circunstancias y no va a ser fácil, pero con unión y sacrificio vamos a intentar lograr un resultado positivo”.