Sergio Bermejo: "Tenemos la ilusión intacta y vamos a luchar hasta el final"

El extremo Sergio Bermejo ha sido el encargado de comparecer ante los medios este miércoles, tras el entrenamiento diario del Elche con vistas al partido del domingo contra el Eldense, un derbi en el que los franjiverdes se juegan sus últimas oportunidades de entrar en el «play-off» de ascenso a Primera División.

El madrileño asegura que la plantilla mantiene la ilusión por conseguir el objetivo y que los resultados del fin de semana, posteriores al empate en Miranda de Ebro, han supuesto una dosis extra de moral de cara al próximo choque en el Martínez Valero, donde espera contar con el apoyo de la afición para salir de la mala racha actual.

"Estamos centrados en ganar estos dos partidos y pelear hasta el final", aseveró Bermejo al ser cuestionado sobre las posibilidades de entrar en el «play-off». "Tenemos las ilusiones y las ganas intactas, sabemos que es complicado, pero lo vamos a luchar hasta el final. Cuando terminó el partido en Miranda las sensaciones eran agridulces. El resultado del Espanyol-Oviedo nos permite seguir creyendo", agregó.

"El convencimiento de ganar siempre lo hemos tenido, pero estas últimas fechas han sido malas. Eso ya es pasado y nos centramos en los dos siguientes partidos, con la idea de ganar", explicó el madrileño al pedírsele los motivos por los que, esta vez, el equipo iba a poder enlazar las dos victorias consecutivas que necesita.

Sergio Bermejo también destacó el buen ánimo que mantiene el técnico Sebastián Beccacece: "Le veo con las mismas ganas y la misma actitud de siempre. Nos transmite la tranquilidad de que haciendo las cosas como las venimos haciendo el equipo merece más". Del mismo modo, solicitó el apoyo de los aficionados franjiverdes: "Nuestra afición siempre ha estado con nosotros y el mensaje es el mismo de siempre: es una final y creo que nos van a apoyar. Que estén ahí porque lo necesitamos, hacen que cada partido en casa sea importante".

Bermejo, durante su comparecencia en rueda de prensa / Elche CF

Al ser preguntado sobre los meses que lleva en el club, Bermejo los valoró de manera positiva. "Me he adaptado muy bien a la ciudad y al club. Estaba ilusionado por venir y desde que llegué quería buscar minutos y sentirme importante, algo que creo que he conseguido", resumió.

Por último, el futbolista cedido por el Real Zaragoza consideró que la mala racha, especialmente la defensiva, también se debe al "acierto de los rivales" y que cada semana trabajan para mejorar: "Hemos intentado corregir los errores y tenemos que seguir en eso".