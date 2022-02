La educación vial vuelve a Elche

Cerrada desde el comienzo de la pandemia, hace ya casi dos años, la Escuela de Educación Vial Pedro Tenza, conocida popularmente como el Parque Infantil de Tráfico de Elche, acaba de reabrir sus puertas, con el objetivo de acercarse a sus niveles de formación previos a la irrupción del covid, cuando daba clases a más de 10.000 estudiantes al cabo de cada año. Ahora está enseñando de nuevo las normas de tráfico y seguridad a los alumnos de todos los centros educativos ilicitanos, es decir 59 colegios y 17 institutos, a los que hay que sumar otros once recintos educacionales.

Para esta nueva etapa se ha reforzado el personal del Parque de Tráfico y se han incorporado novedades, como los cursos para aprender a montar en bicicleta, que se ofrecen tras detectarse carencias en este sentido entre los más pequeños. La escuela está trabajado con grupos burbuja para evitar la propagación del covid y ha incorporado a tres agentes de la Unidad Ciclista de la Policía Local de Elche (Ucple) y a otros tres profesionales de la enseñanza. También se ha modificado el reglamento para abrir las instalaciones a todas las edades y, así, favorecer la instrucción en educación y seguridad vital a lo largo de todo el ciclo vital.

«Tenemos mucha ilusión, las energías renovadas. El mundo educativo nos estaba pidiendo volver a abrir, es algo necesario para Elche. El profesorado se puede desentender de la parcela de la educación vial y centrar sus esfuerzos en otros aspectos. Nos hemos vuelto un poco locos y hemos sumado más actividades, como los cursos para aprender a llevar la bicicleta que se imparten por las tardes. De aquí a unos años esperamos que no haya chavales que no sepan montar», asegura el director del parque, un Julio Fernández que también es el coordinador de la Ucple.

La escuela vial ilicitana es el único centro de estas características en España que ofrece sus actividades de forma gratuita, y no a través de una empresa subcontratada. Los cursos para adultos que se incorporan tienen el objetivo de sumar sinergias con las políticas municipales y algunos de sus grandes objetivos, como el desarrollo de la movilidad sostenible o el reto Elche, Capital Verde Europea 2030. «Estas iniciativas cuentan con muchas ayudas europeas y el objetivo de todos es que la ciudad sea verde y ciclista. Para ello, hay que formar a los adultos. Construir carriles bici no sirve de nada por sí solo si no van acompañados de cursos de formación», añade Fernández.

El pasado año 2021 el parque celebró su primer medio siglo de actividad con sus puertas cerradas. Ahora las ha vuelto a abrir para seguir promoviendo la movilidad sostenible, la educación en valores y los hábitos de vida saludables, una labor que le ha valido el reconocimiento más allá de las fronteras de Elche, tanto a nivel nacional como internacional. También es un referente para el deporte local, ya que los clubes de ciclismo, triatlón y duatlón hacen uso de sus instalaciones, al igual que muchas familias ilicitanas.