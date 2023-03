Nos atiende instantes después de presentar las líneas argumentales de su programa electoral y a su equipo en el inicio de campaña para las elecciones a rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, el pasado viernes. Quiere pensar que nadie ha querido enfrentarse a él por su gestión estos cuatro años. Tiene varios frentes por delante, conseguir una mejor financiación y el recurso judicial contra el decreto del Consell que autoriza el grado de Medicina en la UA. Ha confiado en el equipo que lo ha acompañado estos cuatro años. Se le ve tranquilo, pero la procesión va por dentro. Su objetivo es conseguir un amplio respaldo de votos porque será el mejor termómetro para comprobar si la comunidad universitaria de la UMH respalda su gestión hasta ahora.

¿Se esperaba no tener contrincante?

Ha sido una sorpresa en diferido porque, realmente, en la Universidad, cuatro, cinco o seis meses antes de las elecciones si alguien se va a presentar tiene que empezar a moverse, a ver los apoyos que tiene, a establecer contactos... Al final, en el periodo de presentación de candidatos, ya estaba casi convencido de que no se iba a presentar nadie más.

¿A qué lo achaca?

Esto tiene dos versiones. O que todos ven que no pueden ganar o que digan que este equipo que ya está que siga porque va a ser difícil lo que se avecina, que realmente lo es. Hay mucho trabajo por hacer. Sin ser autocomplaciente, creo que la gente ha percibido que la gestión ha sido buena y, sobre todo, muy cercana. Mi equipo ha estado siempre en contacto con las iniciativas, con docentes, con los departamentos intentando satisfacer sus necesidades. Y creo que eso lo han percibido.

Incide en que toda la comunidad universitaria acuda a votar, aunque solo haya un candidato...

Aunque saldría elegido solo con que me votara yo (ríe), es importante que vayan todos a votar. Vienen tiempos difíciles de negociación, de intentar ejercer un liderazgo en las universidades, y para eso el rector, yo, tiene que sentir que realmente representa a la comunidad universitaria. Por eso, quiero tener el mayor apoyo posible para sentirme autorizado, potenciado y respaldado por la comunidad universitaria para todo lo que hagamos y las negociaciones que vengan.

¿Qué resalta de su proyecto?

Está supeditado a los dos factores que planean sobre todo el sistema universitario, como es la aplicación de la nueva ley, la LOSU, que se aprobó el día 9, y el plan plurianual de financiación. En la medida en la que podamos hacer un uso adecuado de esos dos factores, queremos potenciar las líneas estratégicas de la universidad, como la investigación y la transferencia, la relación con la sociedad a nivel de conocimientos, y la internacionalización, que es fundamental para ser una universidad moderna y sostenible. También hace falta que la gente vea que estás trabajando por ellos, tanto el personal de servicios como el profesorado. Esos dos aspectos hay que cuidarlos. Y mejorar la calidad de forma trasversal en la docencia y la gestión, y mejorar sus condiciones. Y esto va a depender de cómo se aplique la LOSU y de qué financiación tenga el sistema universitario.

Es muy crítico con la LOSU, la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario.

Sí, porque establece una declaración de intenciones, en cuanto a elevar el porcentaje de la financiación, pero no viene acompañado de unos presupuestos que aseguren que esos fondos se van a destinar, por lo que se queda en eso, en una declaración de intenciones. Está bien decirlo, pero una ley orgánica debe venir acompañada de unos presupuestos para acompañar eso.

¿Puede asfixiar económicamente a la universidad?

Claro. De hecho, en la financiación de la Comunidad Valenciana, durante las reuniones que hemos hecho, había universidades que decían que no podían pagar ni las nóminas del profesorado.

En ese sentido, ¿la UMH ha tenido problemas de pago?

Queremos más financiación, como todos, pero en el capítulo de nóminas lo tenemos garantizado, porque la gestión económica ha sido muy buena.

¿Cómo han conseguido esa gestión de la que presume?

Sobre todo, con una gestión eficaz de los recursos y responsable. Hemos sido muy responsables estos años. Si no podemos implantar nuevos grados porque vemos que, de momento, no es sostenible el tema, pues no vamos a crecer de forma incontrolada. Eso es fundamental, se llama gestión responsable. Y, luego, la gestión interna ha sido muy buena, muy eficaz, y por eso tengo que felicitar a mi equipo.

¿Se autoimpuso no añadir más titulaciones ni ampliar estudiantado para no endeudarse?

Sí, renunciamos a eso. No hemos ofertado nuevos grados a lo loco, sino que hemos restringido mucho la oferta en los últimos años. Ahora sí que hemos hecho una oferta más amplia para intentar adaptarnos a esta situación. Llevamos muchos años restringiendo mucho la oferta de nuevos grados. Hemos apostado más por los másteres, que son fácilmente cambiables al ser de un solo año y se puede reducir o ampliar su oferta de forma rápida. Eso no se puede con los grados, que son de cuatro a seis años.

¿Qué grados han pedido?

Hemos pedido nuevos grados como Enfermería, Logopedia, Veterinaria, Física o Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial. Pero dependeremos de la financiación. No podemos hacer un plan de financiación adecuado sin tener antes un mapa de títulos adecuado. La presolicitud que hemos hecho es para tener posibilidades, porque el tiempo de respuesta es muy lento, y así la idea es tener una batería de nuevos posibles grados. Pero hasta que no tengamos claro el marco económico no vamos a poner en marcha nuevas titulaciones.

La LOSU implica un mandato único de seis años para el equipo rector. ¿Se le aplicará?

A fecha de hoy, todavía no lo sabemos seguro. Nos dijeron tajantemente en un pleno del Consejo de Universidades, el secretario de Estado, José Manuel Pingarrón, que sí para todo aquel nombrado rector tras aprobarse la ley. Pero es un contrasentido, porque el sentido común manda que si has convocado con unas condiciones, en un contexto de cuatro años, no parece lógico que vayas a seis. Pero la ley orgánica es una ley superior. Aunque se haya aprobado la LOSU, entra en vigor 20 días desde su publicación en el BOE. Las fechas van a estar muy ajustadas. Las elecciones las tenemos el 22 y 23 y hay una semana de periodo de reclamaciones, y después publicarse el nombramiento en el DOGV. Estamos muy ajustados.

¿Le gustaría estar seis años?

Seis años me parece un periodo adecuado cuando es un mandato único. Cuando son seis más los cuatro anteriores, como en mi caso, me parece demasiado. Pero yo no me lo planteo esto ni como cuatro años, sino dos más dos. A los dos años haremos un periodo de reflexión que puede implicar reordenamiento de estrategias, de equipo u otras consecuencias. Así conseguiremos que la gestión sea más ágil. Con el cambio de estatutos que impone la nueva ley en un plazo máximo de dos años, es importante tener ese horizonte. Así que serán dos más dos, o dos más dos más dos. Ya veremos. Si voy a seis años, en cualquier momento a los cuatro años puedo convocar elecciones, no es una limitación.

Muchos consideran a la UMH una universidad pequeña, pero se ha conseguido encumbrarla...

La Universidad Miguel Hernández tiene su propia idiosincrasia. Unas peculiaridades distintas, de ahí nuestro lema #carácterUMH. Somos una universidad joven y nacimos con una filosofía más abierta hacia la empresa y la sociedad que otras universidades, trabajamos por la transferencia. Y eso lo reconocen fuera, que es de las que mejor interaccionan con su entorno. Debemos potenciar nuestro carácter diferencial. Es una universidad muy abierta. Tenemos un récord de convenios con empresas para prácticas, entre 6.000 y 7.000 en el Observatorio Ocupacional, y un Parque Científico muy dinámico. Somos líderes en creación de empresas y spin-off. Somos una universidad pequeña, pero con buenos porcentajes de eficacia. Siendo tan jóvenes nos es más difícil acceder a convocatorias que otras universidades más consolidadas, pero tenemos programas pioneros y una buena internacionalización.

¿Otras universidades miran por encima del hombro a la UMH?

Bueno, sí. Algunas presumen de tener 500 años (ríe). Pero la relación es buena. Tenemos ya 25 años y nos estamos consolidando, y centros como Medicina o la Escuela Politécnica Superior de Orihuela tienen 50 años. Hay que pelear siempre.

¿Le preocupa?

No. Lo que me preocupa es el sistema universitario público valenciano. Estamos en negociaciones y han sucedido cosas que no deberían haber pasado. Las negociaciones deben quedar a nivel interno, se deben quedar en casa, no exteriorizarlas.

¿A qué se refiere?

El estado actual del sistema deja mucho que desear. Las universidades de la Comunidad Valenciana no somos un bloque por la financiación. Cada universidad está reivindicando unos criterios distintos para su financiación. Hay universidades valencianas que se están peleando unas con otras. Yo no he querido participar en esa pelea.

Pera esa desunión les está afectando directamente...

Por supuesto. Debería haber unidad, deberíamos unirnos las universidades valencianas para reclamar lo que hace falta, que son más fondos para todos, no pelearnos entre nosotras por el reparto. Hay una universidad que pide que se valore más la investigación y otra que se opone. Nosotros, con otras dos, estamos en una situación intermedia.

¿En qué basan su argumentación para oponerse a la creación de Medicina en la UA?

La posición de todos los organismos universitarios es unánime, como la conferencia de decanos de todas las facultades de España: no hacen falta más licenciados. Es una pena, porque el Ministerio ha puesto en marcha un programa de 50 millones de euros para que haya más estudiantes en las facultades pero, en palabras del decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, eso no debe ser así. Ese dinero es cortoplacista, se debería invertir en generar más plazas de médicos, que sí solucionan el problema de la sanidad. Si se invierten en más formación, cuando esos médicos estén formados, a través del MIR, dentro de 10 o 12 años, ya habremos perdido la necesidad. El máximo de necesidades de médicos en sus puestos de trabajo es ahora, es ahí donde se deberían invertir los recursos y no en formar a más médicos para dentro de 12 años que ya habrá caído la curva de jubilaciones.

¿Cómo es su relación con la consellera Josefina Bueno?

Menos en ese punto, la relación es buena. Estos problemas los encapsulamos y hablamos de otros temas. Ella no es la responsable específicamente. Es la Conselleria, la Generalitat la que no ha hecho los deberes al no poner un mapa de titulaciones adecuado que esperamos hace años. Hace cuatro años, cuando comenzó el último Botànic, en la Conselleria nos dijeron que estaría listo en seis meses. Y aún lo estamos esperando. Lo están haciendo al revés. Primero la financiación y luego ordenar las titulaciones. Algunas universidades están ofertando grados a troche y moche. Una facultad de Medicina cuesta, de mantenimiento, en torno a los 20 millones de euros. ¿Y nos estamos peleando unas universidades con otras por un millón arriba o abajo en la financiación mientras aquí alguien pone algo que cuesta 20 millones al margen del plan de financiación? Eso no se puede hacer.

¿De qué se siente más orgulloso en estos cuatro años?

De la implicación de mi equipo. No tengo queja de nadie. Los cambios que hice han sido estructurales.

¿De qué se arrepiente?

Teníamos que haber sido más enérgicos en pedir el mapa de titulaciones al Consell. Es culpa también nuestra. Las universidades deberíamos habernos puesto de acuerdo para reivindicarlo, en lugar de estar cada uno peleándose con el vecino. Deberíamos haber sido más responsables y, mea culpa también, haberlo reivindicado desde el principio. Y, ahora, ese mapa de titulaciones ni está ni se le espera. Es absurdo que se vaya a hacer un plan de financiación antes del mapa que ordena los títulos.

¿Cómo de preparados ve actualmente a los estudiantes?

Puede que haya bajado bastante el nivel medio cultural de los alumnos que hace unos años, pero tienen unas capacidades y habilidades distintas, sobre todo en adaptación a las nuevas tecnologías. En eso nosotros también debemos reciclarnos.

¿Va a escuchar las peticiones de los representantes estudiantiles?

Sí. Nos han presentado sus propuestas y nos reuniremos con ellos. Son muy responsables y se han portado y actuado bien. Están trabajando por la Universidad globalmente y espero que sigan haciéndolo.