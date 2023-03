El Ayuntamiento de Elche urge a la Diputación de Alicante la instalación de un semáforo en la carretera CV- 875 que atraviesa la partida de Algoda-Matola y que pasa por delante del colegio Els Garrofers. El consistorio reitera su falta de competencia en esa vía que es responsabilidad de la Diputación Provincial de Alicante.

Los padres denuncian que sus hijos y ellos mismos se juegan la vida cada vez que tienen que atravesar la vía por el paso de peatones que da acceso al centro escolar, que pocos vehículos respetan y que, además, pasan a gran velocidad. Incluso, han recogido 1.000 firmas reclamando la regulación semafórica de la zona para dotarla de mayor seguridad vial.

Desde el Consistorio han vuelto a insistir a la Diputación de la necesidad de que, como institución que tiene las competencias en ese vial, mejore la seguridad. El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Elche, Ramón Abad, ha solicitado esta semana una reunión "urgente" al diputado provincial de Carreteras, Alejandro Morant, para abordar la problemática existente en la CV-875 a su paso por el CEIP Els Garrofers. Abad pone de relieve en esa petición los "constantes problemas de seguridad vial en las cercanías de este colegio" por lo que pide a Morant una "respuesta eficiente" ante las demandas de la comunidad escolar.

Además, recuerda el concejal ilicitano que la junta de gobierno local aprobó una moción en marzo de 2021 para solicitar al área de Infraestructuras de la Diputación que "ejecutara las obras y materializara las infraestructuras necesarias" para garantizar la seguridad peatonal en el entorno del acceso al colegio y que se envió este acuerdo a la institución provincial sin que, hasta el momento, haya respondido.

Desde la Diputación no han tardado en responder a la solicitud de una reunión entre el Ayuntamiento y la institución provincial. Así, el diputado de Carreteras, Alejandro Morant, ha confirmado al Consistorio que el próximo lunes por la mañana acudirá al centro escolar para ver in situ la problemática, y se reunirá con Abad y con la dirección del colegio. Tanto el edil como la dirección del centro le pedirán la instalación del semáforo.

Abad se reunió el pasado martes, junto a un intendente de la Policía Local, con la presidenta de la AMPA y con la directora del colegio Els Garrofers que le trasladaron que se aumentaran las medidas de seguridad.

Informe

La Policía Local de Elche, por su parte, ha emitido un informe esta misma semana en el que también recomienda la colocación de un semáforo como medida "más efectiva" de cara a mejorar la seguridad vial en el tramo de la vía que discurre junto al colegio.

El cuerpo de seguridad municipal explica en el informe, al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, que al encontrarse el centro escolar en una zona rural anterior al núcleo urbano de la pedanía, obliga a que los alumnos acudan al centro en coche, lo que unido al trasiego habitual de vehículos en la zona incrementa notablemente la circulación en las horas de entrada y salida al colegio.

Y tal como denuncian los padres, la Policía Local incide en que las señales que advierten de que es una zona escolar, incluso luminosas, y del paso de peatones, así como de la limitación de velocidad a 40 kilómetros por hora, son obviadas sistemáticamente por muchos conductores.

Principalmente, no respetan la velocidad máxima, especialmente los que circulan en sentido Elche-Matola, ya que se trata de una recta "lo que resulta un peligro evidente para niños y padres que, en momentos de entrada y salida del colegio, se encuentran cruzando la vía, advierte el cuerpo de seguridad municipal en dicho informe.

Además, recuerda que desde febrero de 2022 dicho tramo de la vía es competencia de la Policía Local de Elche en cuanto a vigilancia y disciplina del tráfico tras haber firmado el Ayuntamiento un protocolo de colaboración en materia de seguridad vial con el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, responsable al ser una carretera interurbana.

El intendente que firma el informe del cuerpo de seguridad municipal ilicitano señala una serie de medidas preventivas que se podrían poner para mejorar la seguridad vial como es la instalación de un semáforo a la altura del paso de peatones y dotado con un pulsador peatonal, o bien, configurado para que en determinadas horas y días regule la circulación mientras que en el resto del tiempo podría permanecer naranja intermitente.

Otras serían badenes de obra colocados antes del paso de peatones, los conocidos como "guardias tumbados", un radar fijo, especialmente en el sentido Elche-Matola o la presencia policial que regule la circulación en las horas de entrada y salida de los alumnos.

No obstante, el informe señala que la más efectiva sería la colocación del semáforo. Además, avisa de que la presencia de agentes que regulen el tráfico obligaría a retirar el servicio en otro colegio "debido a la escasez de efectivos". En este sentido, la Policía Local recuerda que, incluso, hay centros escolares que no pueden llegar a cubrirse todos los días y peticiones de colegios que el cuerpo policial no ha podido aceptar.

La Guardia Civil ya advirtió del peligro

La petición para que se coloque un semáforo frente al colegio Els Garrofers no es nueva. En 2014, un informe de la Guardia Civil de Tráfico alertaba de los accidentes ocurridos en ese tramo y ya pedía la instalación de un semáforo que regulara el paso de peatones, entre otras medidas.

El próximo pleno en Elche debatirá una moción presentada por Vox para pedir seguridad vial frente al colegio Els Garrofers y la regulación semafórica de la zona. Una propuesta que está previsto que se apoye por unanimidad.

Las familias, por su parte, anuncian que incrementarán las protestas con el corte de la carretera si en antes del 17 de abril no se da solución a esta problemática.

Este vial es muy utilizado por quienes acuden a trabajar a las industrias y fábricas de la zona y por los que acceden a Elche por esta vía.