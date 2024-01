El Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana ha dado un tirón de orejas al Ayuntamiento de Elche por el uso de los medios de comunicación institucionales y le ha pedido que evite las expresiones críticas o descalificativas hacia la oposición. En su resolución, el Síndic de Greugues ha instado al equipo de gobierno de PP y Vox a emplear la página web municipal y las redes sociales para informar a la ciudadanía de forma "objetiva, veraz y neutral".

La recomendación firmada por Ángel Luna ha llegado siete meses después de que el PSOE elevara una queja por el uso partidista de los canales de comunicación del Ayuntamiento pagados por todos los ilicitanos, una denuncia que el propio Partido Popular realizó cuando estaba en la oposición, lo que derivó en una resolución en el mismo sentido que esta.

El portavoz socialista, Héctor Díez, la ha dado a conocer este martes y ha reclamado al ejecutivo de Pablo Ruz "cesar las agresiones verbales hacia la oposición". Tras el dictamen, el gobierno local está obligado a decirle al Síndic si acatará las recomendaciones y las medidas que tomará para su cumplimiento en el plazo de un mes.

"Se trata del primer varapalo que recibe el equipo de gobierno de PP y Vox en tan solo seis meses de gobierno debido a esa percepción de que, para ellos, el Ayuntamiento es suyo y no de todos, y que pueden usar los medios públicos e institucionales como si fueran de su partido político”, ha criticado el portavoz del PSOE.

Díez ha señalado que la advertencia de este mal uso de los medios públicos “ya la hicimos el 29 de julio, poco más de un mes después de que Ruz fuera alcalde, a través de una rueda de prensa con enlaces de videos y noticias donde los concejales y el propio alcalde se excedían de sus funciones institucionales”. Tras esa advertencia y viendo que la mala praxis continuaba, el pasado 20 de octubre “registramos un escrito donde solicitábamos el cese de esa práctica partidista pero, después de una semana y ver que no recibíamos ninguna contestación, consideramos elevar esta queja al Síndic de Greuges, que la admitió a trámite el 2 de noviembre”.

Varios ejemplos

Desde esa fecha hasta el 7 de diciembre, que el Ayuntamiento contesta al Síndic de Greuges, los socialistas añadieron dos alegaciones más a su queja por el uso que hizo el alcalde del Salón de Plenos para hablar de la amnistía "con una visión absolutamente partidista y sobre el corte del video de las intervenciones del Grupo Municipal Socialista y de Compromís en el pleno sobre la deuda histórica en las redes sociales”, añadió el socialista.

Con ello, el principal partido de la oposición procedió el 15 de diciembre a presentar alegaciones al informe municipal, al tener 10 días para poder presentarlas, y ese mismo día se remitió otra queja por un video del alcalde en la que de nuevo volvía a descalificar al PSOE “y el 18 de diciembre se remitió la última queja sobre este asunto al usar de nuevo el alcalde la sala del Consell para descalificar al PSOE en un video publicado en redes sociales”.

El 22 de diciembre el Síndic remitió la resolución sobre este asunto manifestado una serie de consideraciones. “En primer lugar, afea al equipo de gobierno al no contestar el escrito del 20 de octubre y hace referencia al artículo 21 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo, al artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, al artículo 9.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y a cinco sentencias del Tribunal Supremo, tres de ellas de 2023”.

En segundo lugar, reprueba el uso partidista de los medios públicos indicando de forma clara que "no es lícito utilizar los medios de comunicación oficiales para criticar o cuestionar el comportamiento del adversario político, y que se debe informar a la ciudadanía de forma objetiva, eliminando juicios de valor o descalificaciones gratuitas e innecesarias, no solo del primer plano o de los titulares, sino de la totalidad de la nota de prensa”.

La misma queja, pero a la inversa

El Síndic de Greuges hace expresa referencia a la queja nº 2100397 con resolución de 30 de abril de 2021 que hizo Pablo Ruz indicando que, en relación con la problemática planteada, esta institución ya tuvo ocasión de intervenir con ocasión de la queja presentada “precisamente por la persona que ostenta la Alcaldía del Ayuntamiento de Elche y en aquellos momentos era concejal de la oposición”.

El defensor del pueblo valenciano, en su resolución, recuerda lo que ya dijo en aquella queja y que ahora, plantea de igual modo. “Y ante todo ello, resuelve recomendar, de conformidad con la doctrina mantenida por esta institución en la resolución de fecha 30 de abril de 2021, en los distintos medios municipales de comunicación institucional, principalmente página web y redes sociales, se evite el uso de expresiones críticas o descalificativas hacia los concejales o partidos de la oposición, utilizando dichos medios para informar a la ciudadanía de una forma objetiva, veraz y neutral”

Héctor Díez ha manifestado que Pablo Ruz “se ha olvidado de forma rápida de todo aquello de lo que se quejaba y, lejos de ser el alcalde de todos, que es la fachada que quiere dar, se ha demostrado que usa el ayuntamiento como si fuera suyo, usando los medios institucionales y de todos como si fueran de su partido político y que no respeta la institución. No solo decora las salas municipales como si fuera su casa si no que las usa a su antojo sin empacho para criticar, descalificar y denigrar al anterior equipo de gobierno y al principal partido de la oposición y ganador de las elecciones municipales”.