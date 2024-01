No estaba previsto que los Reyes visitaran este año el estand de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se inauguró este martes en Ifema, en Madrid. Ya lo hicieron el pasado año. Tampoco entraba en los planes, por tanto, que pasaran por el estand propio que estrena en esta edición del certamen Elche. Sin embargo, tanto el alcalde, Pablo Ruz, como la Dama Viviente han optado por acercarse a la comitiva oficial cuando pasaba cerca del espacio que ocupa la delegación ilicitana y han tenido la oportunidad de saludar a Felipe VI, e incluso de invitarle a la ciudad. "Majestad, Elche, nuestra Dama", le ha espetado el regidor ilicitano al Rey, que, en ese momento, y tras saludar a Pablo Ruz, ha hecho lo propio con la Dama Viviente. "Le esperamos", le ha dicho el alcalde a modo de invitación al Rey. "Espero que no pese mucho", le ha comentado en tono simpático el monarca a la Dama Viviente, en alusión a los rodetes y el moño.

La intención inicial del Ayuntamiento, en este sentido, es que los Reyes visitaran el estand de Elche. Por eso mismo, el pasado mes de diciembre, Pablo Ruz envió una carta a la Casa del Rey en la que invitaban a los moncarcas expresamente a pasar por la zona dedicada a la ciudad para que pudieran ver a dos palmereros subir a las palmeras llevadas hasta Ifema y poder dedicarles los ejemplares a al rey Felipe VI y a la reina Letizia, para, posteriormente, plantarlas en Elche. Desde la Casa del Rey le respondieron que tomaban nota. Sin embargo, al final, no fue posible. Se optó por visitar los pabellones de otros destinos por los que no habían pasado en la edición pasada, lo que llevó al Ayuntamiento a cambiar el paso con el ejemplar que estaba previsto llevar a Fitur. Inicialmente se habló de llevar a Ifema una palmera de hasta cuatro metros, pero, al no pasar los Reyes, se decidieron por una más pequeña. En cualquier caso, la invitación para que Felipe VI visite Elche ya está cursada.