Elche celebra la tradición de Les Velles de Serra con 20 participantes

Una sana competencia que solo busca la sonrisa se ha dado cita, como es tradicional, el miércoles central de la Cuaresma en Elche con ocasión del Concurso Velles de Serra, una tradición ancestral recuperada en la que unos muñecos y carteles sirven para el humor y la sátira. Explica José Payá, la persona que mantiene viva una tradición que se rescató después de la Guerra Civil, en el año 1940. Más tarde se perdió hasta que en 1980 de la mano del Patronato Histórico, Artistico y Cultural de Elig (PHACE) se recuperó. En estos momentos es la Asociación de Jubilados y Pensionistas la encargada de la organización. En este 2024 ha alcanzado los 20 participantes después de que en algunos años apenas hubiera interesados en unos momentos en los cuales el Ayuntamiento de Elche tampoco ayudó lo suficiente a que la iniciativa siguiera adelante.

Los miembros del jurado y la concejala Inma Mora, visitando una Velle de Serra este miércoles en Elche / INFORMACION

El Patronato Histórico, Artístico y Cultural de Elig impulsó en la década de los ochenta esta iniciativa, que se perdió con la Guerra civil y en la actualidad la asociación de Jubilados y Pensionistas Ilicitanos, con Pepe Payá a la cabeza, se encarga de la organización y la difusión junto al Ayuntamiento.

Calles, colegios y balcones

Durante todo el día se pueden ver en las tres categorías en las que se celebra el concurso. La de colegios, que es la más numerosa, con once participantes; los cinco particulares que lo hacen desde sus balcones o bien desde la calle; y los cuatro comercios. Son los centros educativos Clara Campoamor, Ferrández Cruz, Hispanidad, Jesuitinas, Julio María López Orozco, San Fernando, Miguel de Unamuno, Sanchís Guarner, La Foia, Vicente Verdú y Torrellano. Los establecimientos comerciales y colectivos que participan estan en Torrellano (calle la Paz 74), Pío Baroja, 23, Infante Don Manuel, 15 y Ángel, 12.

Entre las curiosidades, el colegio López Orozco ha apostado por una huelga de juguetes, como una forma de reivindicar la igualdad entre los niños a la hora de elegir a qué y con qué jugar.

Vella de Serra del colegio Lopez Orozco de Elche / INFORMACiÓN

Temas de actualidad

Durante la jornada el jurado ha visitado las Velles de Serra y se ha reído con las gracias que cuentan, donde no han faltado los temas de actualidad local, pero también nacional, a buen seguro. Dar un ganador en cada categoría es difícil porque la competencia y la originalidad es feroz. Payá destaca cómo la buena colaboración con el Ayuntamiento de Elche permite impulsar esta tradición y el hecho de que hasta once colegios hayan tomando parte garantiza que el futuro de este concurso popular. Elche no es la única ciudad de la Comunidad Valenciana que celebra una tradición de estas características. Municipios como Callosa de Segura, con sus muñegotes, o Cocentaina, con la Feria dels Nanos, también viven esta conmemoración.