El paraíso del empleo en Elche

Éxito total. Así se puede calificar la Jornada-Feria FP-Industria impulsada este jueves por la mañana en el instituto Cayetano Sempere, celebrado en el Centro de Congresos de Elche y que ha reunido a institutos, empresas y posibles aspirantes a cursar alguno de los grados de Formación Profesional que tienen hoy por hoy prácticamente paro cero. Muchos desconocen esta realidad, por eso ha sido organizar este punto de encuentro.

Este es el caso de trabajos como soldador, electricista, trabajador del metal, fabricante de piezas mecánicas, diseño gráfico o autómatas programables, por citar algunos. Pertenecen a las familias de las familias profesionales de Fabricación Mecánica, Instalación y Mantenimiento, y Energía y Agua.

Demostraciones de maquinaria / Áxel Álvarez

Las empresas buscan estos perfiles y no los encuentran. A tenor de esta situación, profesorado de FP de este centro ha impulsado este foro donde las firmas pueden visibilizar a qué se dedican, qué innovaciones y soluciones aportan a la sociedad y, sobre todo, lo hacen de cara a aquellos jóvenes (y no tanto) que, en ocasiones, no saben qué estudiar o que ignoran que hay ciclos formativos en los que casi no hay desempleo.

Si te gusta o no

"Aquí pueden ver si lo que ellos quieren les gusta", coinciden en señalar distintos responsables y participantes de esta feria, entre ellos el jefe de estudios de FP del Cayetano Sempere, Jorge Cremades.

Probando algunas técnicas / Áxel Álvarez

Probar cascos y gafas virtuales, simuladores, trabajar en aerotermia y energías renovables o aprender a automatizar maquinaria industrial eran algunos de los elementos que se podían probar o conocer este jueves y que permiten tener un trabajo altamente demandado.

Un total de 19 empresas estaban presentes en esta cita donde tampoco faltaron mesas mesas redondas. De hecho, también participó la propia directora general de FP, Marta Armendia. Desde su negociado, en concreto desde Prospección de FP, una fuente que prefirió no identificarse recordó que la nueva ley de Formación Profesional empieza a desarrollarse en septiembre y, entre otros cambios, "supone un reto para las empresas y los centros porque será todo dual, es decir, se amplían las horas de prácticas en las empresas y, por tanto, el alumnado se forma tanto en el instituto como en la empresa. Así se pueden ajustar los perfiles a las necesidades de éstas". Esto será tanto en los ciclos formativos de grado básico, como medio y superior.

Abierta a todos

Aunque una parte de esta Jornada-Feria FP-Industria estaba dirigida a alumnos de 4º de la ESO y de FP básica, y a estudiantes de segundo de Bachillerato y de grado medio o superior de FP, la misma fue visitada por todo tipo de estudiantado, sobre todo chicos, que se está preguntando qué hacer el día de mañana que sea de provecho.

Un docente del IES Cayetano Sempere apuntaba también que no hay que perder de vista que hay grados semipresenciales, ideales para gente que está trabajando. De hecho, en los últimos años hay cada vez más gente "mayor".

Desde la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Elche, también presente en esta feria con un estand propio, al igual que la Asociación de Empresarios del Metal de Elche, se reconocía que "hay perfiles que nos piden las empresas y que no tenemos", y que incluso este jueves han podido realizar sinergias con más empresas para tratar de nutrirles de empleados cualificados.

Aspecto de la feria / Áxel Álvarez

"Estamos detectando que los jóvenes no ven atractivo trabajar en el sector industrial y que están influenciados por lo que ven o se hace con las redes sociales", se apunta desde Prospección de FP, perteneciente a la Conselleria de Educación, desde donde también se indica que se han creado muchos prejuicios sobre la FP y que tal vez habría que trabajar en un plan de concienciación de la sociedad para combatir esto.

¿Sabes realmente lo que es la FP?

La Formación Profesional son los estudios profesionales más cercanos a la realidad del mercado de trabajo y dan respuesta a la necesidad de personal cualificado especializado en los distintos sectores profesionales para responder a la actual demanda de empleo; permiten a las personas acceder al mercado laboral de una forma exitosa, puesto que estos estudios dan una formación especializada y unas competencias profesionales muy elevadas, según indican desde la Conselleria de Educación.

En la Comunidad Valenciana hay implantados más de 170 ciclos formativos agrupados en 25 familias profesionales, en los siguientes niveles:

Ciclos de grado básico, que conducen al título de Técnico Básico; constituyen parte de la educación básica, de oferta obligatoria y carácter gratuito.

Ciclos de grado medio, que conducen al título de Técnico; forman parte de la educación secundaria postobligatoria.

Ciclos de grado superior, que conducen al título de Técnico Superior; forman parte de la educación superior.

Los títulos que se obtienen tienen carácter oficial y la misma validez académica y profesional en todo el territorio nacional, con independencia de que los estudios se realicen en una comunidad autónoma o en el ámbito del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Suscríbete para seguir leyendo