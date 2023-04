El concejal de Empleo y Recursos Humanos en Aspe, Iván Escobar de EU, está siendo investigado judicialmente por dos supuestos delitos de falsedad documental y prevaricación tras ser contratado por el Ayuntamiento de Elda de forma presuntamente irregular.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, el asunto fue llevado a la Fiscalía Anticorrupción por el equipo de gobierno de PSOE-EU de Elda y el expediente se trasladó al Juzgado de Novelda competente, que ya ha iniciado un procedimiento abreviado para juzgar los hechos denunciados.

Fue en octubre de 2021 cuando el Ayuntamiento de Elda envió a la Fiscalía toda la documentación relacionada con la incorporación al Consistorio eldense, como funcionario interino, del concejal de EU de Aspe por un supuesto delito de falsedad documental. Sin embargo las posteriores diligencias judiciales han incorporado a la causa la prevaricación como un segundo supuesto delito.

Según consta en la denuncia, en el documento enviado el 17 de junio de 2021 por Iván Escobar figuraba que ocupaba el puesto número 1 en la bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Aspe, cuando en realidad ocupaba el número 16.

Posteriormente el Consell Juridic Consultiu emitió un dictamen tras la consulta elevada por el Consistorio de Elda que avaló la anulación del nombramiento de Escobar al ajustarse a derecho.

Desde la concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Elda ya se indicó en julio de 2022, tal y como publicó entonces este diario, que “Iván Escobar era el número 16 en la bolsa de trabajo, tal y como figura en la documentación del proceso selectivo del propio Ayuntamiento de Aspe, del que es concejal de Empleo, por lo que la documentación que en su momento fue remitida al Consistorio eldense, firmada por el propio interesado e incluso por el alcalde de Aspe Antonio Puerto, también de EU, no se ceñía a la realidad". Motivo por el que se dio traslado del caso a la Justicia para determinar si los hechos podían ser constitutivos o no de delito.

Cabe recordar que ambos municipios firmaron en junio un convenio para compartir de manera recíproca sus respectivas bolsas de empleo. Del supuesto hecho ilícito se tuvo conocimiento el 17 de septiembre y al día siguiente se procedió al cese fulminante de Iván Escobar, que el 2 de agosto tomó posesión, de manera interina, de una plaza de administrativo en la Tesorería de Elda.

Tras conocer los hechos, el portavoz municipal del PP en Aspe, Sergio Puerto, exigió la dimisión de Escobar puntualizando que se trata de la presunta comisión de los delitos de falsedad documental y prevaricación; mientras la exportavoz socialista, María José Villa, indicó que, desde el punto de vista ético y moral, tanto el concejal como el propio alcalde deberían reflexionar «si Escobar puede seguir sirviendo a la ciudadanía aspense en estas condiciones o si, tras revisar el código ético de su propio partido de EU, debería renunciar a sus delegaciones o, incluso, dejar su acta de concejal».

"Presiones y coacciones"

Este asunto provocó la reacción de Escobar que aseguró haber sufrido supuestas "presiones y coacciones" por parte de políticos y técnicos del Consistorio eldense para forzarle a dimitir de su puesto de trabajo.

La historia generó una gran polémica y un cruce de acusaciones entre ambos ayuntamientos. Además, el PP de Aspe llegó a pedir la reprobación del concejal, algo que fue rechazado en uno de los plenos más broncos y chabacanos de cuantos se han celebrado en el mandato que acaba el próximo mes.

En octubre de 2021, después de ser denunciado el caso en Anticorrupción, Iván Escobar solicitó la dimisión del concejal de Recursos Humanos de Elda, Jesús Sellés, por el «daño personal, familiar y político» que ocasionado.

También el alcalde Antonio Puerto respaldó a su regidor acusando al Ayuntamiento de Elda de saltarse el orden de la lista de admitidos para ser contratados como administrativos. «Una lista que le fue enviada correctamente el 29 de junio con el orden de los tres aspirantes», subrayó Puerto, asegurando que, tras advertir el error, el 17 de agosto se le comunicó al Ayuntamiento de Elda vía telefónica, y posteriormente por escrito, que se había cometido un fallo porque Iván no era el primero en la bolsa de trabajo y el puesto no le correspondía.

«Pero decidieron no rectificar hasta que la persona a la que le correspondía la plaza denunció los hechos. Y fue entonces cuando coaccionaron y presionaron al concejal para que dimitiese del cargo. O sea, una persecución laboral y política contra una persona que, aunque sea representante público, tiene el mismo derecho a trabajar que cualquier otra porque ha superado los exámenes y ha pasado las pruebas». El alcalde de Aspe también indicó entonces que se trataba de un despido improcedente por mala praxis y anunció que el gobierno de EU pediría responsabilidades personales, morales y políticas al gobierno de Elda y al PP de Aspe por haber pedido la dimisión de Escobar.

Lo cierto es que diecisiete meses después de denunciarse los hechos, el Juzgado de Novelda ha abierto un procedimiento abreviado para enjuiciar al concejal aspense Iván Escobar por los supuestos delitos de falsedad documental y prevaricación.

Proceso selectivo de 2017

Según mantiene el Ayuntamiento de Elda, en la Bolsa de Empleo Temporal para la contratación de Administrativos del Ayuntamiento de Aspe, Iván Escobar figuraba con el número de orden 16, en base a la puntuación obtenida en el proceso selectivo al que se presentó en 2017. "Sin embargo, el propio concejal declaró en un documento que su número de orden era el número 1, mientras que el resto de personas declaró correctamente su número de orden. Así, el Ayuntamiento de Elda, en virtud de los datos enviados por el Ayuntamiento de Aspe, se puso en contacto con Iván Escobar pensando que, efectivamente, contactaba con la persona situada en primer lugar de la bolsa, por lo que fue nombrado funcionario interino en julio de 2021", explicó la exportavoz socialista María José Villa.

Sin embargo, tal y como se asegura desde el equipo de gobierno de PSOE-EU de Elda, los datos declarados y firmados por el propio concejal no eran ciertos, puesto que había otra persona que ocupaba un número de orden anterior, que se lo hizo saber al Ayuntamiento de Elda en un proceso selectivo posterior. Al detectar la supuesta irregularidad, se procedió a cesar y dejar sin efecto el nombramiento como funcionario de Iván Escobar, puesto que los datos facilitados por él mismo no eran ciertos, al no ser el número 1 de la bolsa de trabajo, si no el 16. Así lo explicó el Partido Socialista de Aspe en un comunicado en el que calificó la situación de "muy grave, dado que Iván Escobar se negó a renunciar inmediatamente al puesto de trabajo ocupado injustamente y perjudicando los derechos de otras personas que figuran por delante de él en la bolsa".