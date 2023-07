Los veranos son cada vez más secos y calurosos en la provincia de Alicante. La prolongada falta de lluvias, las temperaturas extremas y los altos niveles de radiación ultravioleta, cada vez más frecuentes durante el periodo estival, suponen un grave problema para la supervivencia de la fauna que habita los montes de la provincia. Una adversidad acentuada por un cambio climático que ha llegado para quedarse y se está haciendo notar.

Las especies silvestres tienen muchas dificultades para encontrar agua y comida entre junio y octubre. Y cuando se suceden las olas de calor, como está ocurriendo este verano con tres prácticamente encadenadas, las especies cinegéticas y no cinegéticas se enfrentan a una situación límite.

Agua y comida

Entonces ¿quién da de beber y comer a los animales salvajes? La respuesta puede sorprender a más de uno. Son los cazadores los que se vuelcan en el cuidado del monte para que la fauna autóctona -tanto la que se caza como la que está protegida- disponga de agua y comida suficiente durante el duro verano mediterráneo.

Pero esa labor de protección animal no se limita a la estación más extrema de estas latitudes. Durante todo el año los cazadores realizan innumerables tareas de cuidado y mejora del entorno natural. Entre ellas, la recuperación de pastizales mediante desbroces, trabajos de limpieza y acondicionamiento del terreno, siembras así como colocación de puntos de alimentación e instalación de bebederos y balsas en aquellos enclaves donde no existen puntos naturales de agua.

Todas estas acciones contribuyen a mejorar el hábitat de las distintas especies animales –cinegéticas y no cinegéticas- que se encuentran en estos entornos y, al mismo tiempo, evitan la propagación de los incendios forestales.

Pero no es tarea fácil ni barata. El coste es elevado y en ocasiones deben desplazarse a enclaves montañosos de difícil acceso para los vehículos. Toca entonces patear largas distancias y superar escarpados desniveles cargados de agua y pienso para abastecer los abrevaderos más recónditos.

18 millones de euros

El colectivo invirtió durante la temporada 2020/2021 un total de 18,4 millones de euros -9,7 millones solo en la provincia de Alicante- para la mejora medioambiental en la Comunidad Valenciana. Son datos oficiales que están disponibles en la web de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica dentro del apartado de "Inversiones en beneficio de las poblaciones silvestres ejecutadas por los titulares de los espacios cinegéticos de la Comunidad Valenciana".

Los cazadores también destinan miles de litros de agua para mantener los bebederos y, mediante siembras periódicas y la construcción de balsas y comederos, garantizan recursos hídricos y alimento para la fauna en la época de más escasez y calor.

Desde la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana que preside Lorena Martínez Frígols señalan que “por todo ello, el cazador debe ser reconocido, valorado y promocionado como un agente social indispensable para el desarrollo del medio rural y una figura fundamental en el cuidado del medio ambiente”.

Por su parte, el delegado de la entidad en la provincia de Alicante, Oscar Corbí, destaca “la labor fundamental que los clubes y sociedades de cazadores desarrollan en los acotados alicantinos. Los cazadores son los únicos -subraya- que destinan tiempo y recursos a esa inversión en el medio natural, que además de proporcionar agua y comida a la fauna, también previene la propagación de incendios e, incluso, ayuda a recuperar más rápidamente aquellas zonas que han sido devastadas por el fuego”.

La respuesta a la pregunta: son los cazadores quienes protegen a los animales salvajes de las olas de calor. Puede que no sean los únicos, y que no les mueva un interés basado en el puro altruismo ecologista, pero no hay ningún colectivo que se entregue tanto a la causa.