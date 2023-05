En el último día de campaña, el Partido Popular de Alicante se ha lanzado a por el voto de la hostelería, un sector en el que Ciudadanos se ha movido muy bien. Prueba de ello es que el número 3 de la lista municipal de los liberales es el expresidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante, César Anca. Para captar la atención del sector, el candidato popular a la reelección, Luis Barcala, ha sido arropado por el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, que el jueves había estado en València con el candidato autonómico, Carlos Mazón. Barcala ha prometido en su discurso ante los empresarios de la hostelería, que ha tenido lugar en el Panoramis, que Alicante se convertirá en “capital de la gastronomía” y les ha anunciado que habrá nuevos beneficios fiscales, tras los duros momentos que ha deparado la pandemia.

Turistas

Feijóo ha subrayado la importancia que tiene la hostelería y cree que es lo que hace que los turistas elijan viajar a las ciudades: “Lo que se lleva una persona de una ciudad es la hostelería. Si te han atendido bien, con un precio razonable, una calidad contrastada y personas agradables”. Al respecto, dirigiéndose a los empresarios alicantinos de la hostelería que le rodeaban mientras pronunciaba su discurso, ha añadido: “Sigan cultivando esa marca de hospitalidad y calidad. Nunca se van a arrepentir. Si hay calidad, la gente pretende volver al sitio donde se siente bien. El clima ya lo tienen puesto”. Barcala, que ha ofrecido un pequeño discurso previo a la intervención del líder nacional, también ha puesto en valor a la hostelería, le ha dado su agradecimiento por la “capacidad de resistencia” mostrada en los momentos más duros de la pandemia y ha asegurado que mantiene un discurso “permanente” con el sector.

Ya en el apartado de las propuestas para el próximo mandato, el candidato a la reelección ha prometido insistir con la promoción turística de la ciudad y mantener sus ferias y encuentros gastronómicos, ya que considera que “recogen todas las tradiciones y son seña de identidad de Alicante”. Por lo tanto, ha destacado su intención de “seguir atrayendo grandes eventos gastronómicos que pongan el foco sobre los chefs y continuar con el papel de promoción”. También se ha comprometido a mantener las bonificaciones fiscales y a aplicar nuevas reducciones para la generación de empleo, ha planteado la formación a demanda y especializada y ha prometido que será el propio Ayuntamiento el que asumirá los costes de esta formación. La digitalización del sector también ha sido mencionada por Barcala, que ha hecho hincapié en el “esfuerzo enorme” para atraer empresas tecnológicas y digitales a Alicante.

Inversiones

En el acto también ha estado presente el alcalde de Benidorm, y presidente provincial del PP, Toni Pérez. Feijóo ha elogiado la labor de ambos regidores y ha destacado de ellos que “no han dejado a deber” las inversiones que han acometido en sus ciudades. El líder nacional de los populares ha asegurado que ambos han sido “útiles” para sus municipios porque “al alcalde que no le importe la actividad económica, no es un alcalde, sino un señor al que le interesa estar en la Alcaldía”. Por último, Barcala ha destacado la promoción de la restauración a través de los bonos comercio y los bonos gastronómicos y ha avanzando su intención de que la próxima promoción tendrá un apartado para que los jóvenes “conozcan los restaurantes y no sigan tirando de comida rápida”.