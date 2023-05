Un acto "atípico" bajo un intenso sol y en el que el trabajo hecho en los últimos cuatro años ha destacado por encima de todo. El candidato del PP y actual alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha presentado este 1 de mayo su candidatura con la que espera revalidar o incluso aumentar la mayoría absoluta que logró en 2019 con la que llegó a la Alcaldía. Y ha sido una presentación fuera de lo normal, primero por su brevedad y segundo porque los actuales 13 concejales en el gobierno han sido los primeros en subir al escenario en el orden en el que fueron en la lista hace cuatro años y no ahora.

Cerca de 1.500 personas acompañaron a Pérez este lunes en este acto organizado en la Ermita de Sanz, un espacio que tiene una especial importancia para el alcalde. Bajo el sol y buscando la sombra, los asistentes siguieron sin perder detalle la presentación de aquellos que van en la candidatura del 28M con el actual alcalde a la cabeza: "Presentamos la candidatura del PP de Benidorm, no la de Toni Pérez ni a Toni Pérez, sino 25 mujeres y hombres que están dispuestos a pelear y seguir peleando por esta tierra", indicó el popular.

Si algo define tanto la propuesta para las elecciones municipales como la forma elegida para darla conocer este 1 de mayo es la palabra continuista: mismo lugar elegido y 11 de los 13 concejales actuales que repiten en la lista. "Hace cuatro años nos veíamos tal día como hoy para intentar hacer lo más difícil. Veníamos de una minoría absoluta de ocho concejales frente a 17 en la oposición", explicó Pérez en referencia al mandato de 2015 a 2019.

"Resistimos cuatro años y nos dimos cita aquí con el objetivo de revalidar el mandato y mejorarlo algo. Y de ese 1 de mayo de 2019 de aquí salió una marea, una ola, un tsunami de confianza en el trabajo hecho y pasamos de la minoría absoluta en una mayoría absoluta: 13 concejales y concejalas que lo han dado todo estos cuatro años y que hoy tienen que tener su protagonismo", añadió. Así, los actuales concejales fueron subiendo uno por uno en el orden en el que se dieron a conocer hace cuatro años, del 13 al número 2: Ángela Zaragozí, Maite Moreno, Mariló Cebreros, Jaime Jesús Pérez, Lourdes Caselles, Ángela Llorca, Jesús Carrobles, Mónica Gómez, Lorenzo Martínez, Aída García, José Ramón González de Zárate y Ana Pellicer. De ellos, repiten todos menos Ángela Llorca y Lorenzo Martínez que, aunque sí irán en la lista, lo hacen ya en el puesto 24 y 25: "Van a dejar paso a otros, pero se quedan aquí", indicó Pérez.

Así especificó terminado el acto que "Era muy importante destacar a los que ya estaban. Todos somos conscientes de que ha habido un trabajo en esta administración extraordinario en tiempos de mucha dificultad. Hemos tomado decisiones que nadie hubiera querido tomar. Hemos dado el do de pecho". Y recalcó que "cuando uno echa la mirada atrás ve un 1 de mayo de 2020 cuando la ciudad estaba paralizada y no llegaban ayudas que sí lanzó Benidorm. Este equipo ha luchado muchísimo en un tiempo en que teníamos otras preocupaciones que también eran muy importantes. Es una legislatura atípica. A las legislaturas atípicas, presentaciones atípicas", explicó el alcalde.

Tras ellos, subieron al escenario las nuevas incorporaciones: Ana María Soliveres, José Javier Jordá, Francisco José Muñoz, Juan Díaz, Luis Navarro, Berenice Laporta, Susana Victoria Martínez, Ángel Olmo, Esteban García, Sonia Dolores Llorca, María Dolores Rubio y Ramón Escudero. "Este es el equipo que va a estar a la altura de Benidorm, de todos vosotros, de lo que necesita la ciudad. 'Del que li fa falta al nostre poble. Lo milloret de entre lo milloret'", indicó el candidato del PP.

Al acto acudieron la diputada del PP Macarena Montesinos; la secretaria general del PP de Alicante, Ana Serna; el secretario de Organización, Juan Francisco Pérez; el diputado nacional Agustín Almodóbar; o el alcalde de Alicante, Luis Barcala; entre otros alcaldes, candidatos y diputados autonómicos y nacionales.

Repaso a la gestión de cuatro años

El actual alcalde hizo un breve resumen de lo hecho estos cuatro años desde su gobierno y fue mediante un vídeo con "voz en off", algo que no suele ser habitual en este tipo de actos. "Es imposible concentrar y señalar lo hecho y la realidad, cómo hemos trabajado en esta legislatura pasada", indicó Pérez. Así que dejó paso a esas imágenes en las que se recogían proyectos o medidas como los 23 millones de euros en ayudas municipales a familias y pymes; la mejora urbana en varias calles y avenidas como Mediterráneo o Beniardà; el Benidorm más verde; el plan estratégico de Destino Turístico Inteligente; la creación de hasta 8.000 plazas gratuitas de aparcamiento, la recuperación del patrimonio como El Castell o el Tossal de la Cala, las nuevas instalaciones deportivas, campañas de bonos comercio o eventos como el Benidorm Fest.

Y todo con un recuerdo al trabajo que supuso la pandemia para una ciudad como Benidorm. "Fue muy complicado cuando una ciudad como la nuestra se cae y se cierra. Todos los que están conmigo hoy dieron lo mejor de sí a partir del 14 de marzo cuando Benidorm tuvo que hacer cosas que nunca hubiéramos imaginado. Creo que salió bien y la prueba es que cuando hemos podido y nos han dejado, hemos recuperado el brillo y Benidorm luce como se merece. Porque Benidorm siempre está dispuesto a dar más", indicó Pérez.

El alcalde lanzó este lunes su candidatura continuista a la que se incorporan caras nuevas con la que pretende revalidar esa mayoría absoluta: "El próximo 28M tenemos confianza en dos cosas; en Benidorm y en el cambio que necesita esta Comunidad. Y ese cambio llega con nuestro presidente, con Carlos Mazón". Porque Pérez también tuvo palabras para el actual candidato del PPCV a la Generalitat Valenciana que no acudió al acto en Benidorm del que es el presidente provincial del partido. El actual alcalde de Benidorm le excusó: "No está aquí hoy porque como presidente de la Diputación está dando la salida de la 1ª vuelta ciclista a España femenina. Lo está haciendo en Torrevieja pero le dije vas a estar en Benidorm, en la plaza, en la plaça de l'horta. A on naixen i renaixen les nostres persones mes volgudes, en casa", añadió Pérez.

Porque si algo fue también diferente en la presentación del popular es esa referencia a la raíces, al pueblo de Benidorm y a la zona de la huerta. Para empezar, con el uso de frases en valenciano tan característico en Pérez. Pero también por el lugar elegido, la Ermita de Sanz. El alcalde se emocionó cuando recordó a aquellos más queridos e hizo que el aplauso fuera casi interminable.