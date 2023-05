Bárbara Soler, candidata a la alcaldía del PSOE de Torrevieja ha responsabilizado al alcalde y candidato del PP Eduardo Dolón del retraso en las obras de rehabilitación del IES Libertas y del resto de actuaciones pendientes en centros educativos de la ciudad que deben abordarse a través del Plan Edificant. La candidata socialista, que hasta el inicio de la campaña electoral ha sido docente en el IES Libertas, ha querido "exponer públicamente que la responsabilidad directa de la situación del centro es del consistorio torrevejense".

Soler, en una rueda de prensa ofrecida en la Casa del Pueblo, ha anticipado que hasta ahora "había decidido mantener desvinculada su labor política de la docente" porque "es un tema sensible que afecta a profesores, padres y alumnos", pero que no se puede aceptar que Eduardo Dolón diga "sin sonrojarse que ya que Conselleria no se ha hecho cargo de arreglar los centros educativos, lo va a hacer el Ayuntamiento a través del Plan Edificant”.

Funcionamiento

La alcaldable ha explicado que existen retrasos en las reformas y rehabilitación de varios centros de Torrevieja a cargo del Plan Edificant de la Generalitat Valenciana. A través de este plan el Gobierno autonómico dota presupuestariamente a los ayuntamientos que solicitan adherirse para reformar y rehabilitar sus centros educativos: los centros escolares comunican a los ayuntamientos que necesitan obras de rehabilitación y estos solicitan a la Conselleria adherirse al plan para llevarlas a cabo.

La Conselleria financia las obras y el Ayuntamiento las ejecuta mediante lo que se llama una delegación de competencias de la Conselleria. Es decir, el Ayuntamiento aprueba en pleno hacerse cargo de una competencia que pertenece a Conselleria y se pone en marcha el proceso.

Para el visto bueno de Conselleria es necesario adjuntar una serie de documentos acreditativos de la necesidad de las obras y una memoria valorada que se elabora en función de unos módulos económicos públicos a aplicar a las obras en cada caso concreto. Dichos valores van cambiando en función de varios factores, como la variación de los precios de los materiales o las horas de trabajo. Cuando se aprueban nuevos módulos, estos se publican.

Hace más de un año

La primera vez que el pleno aprobó la delegación de competencias fue el 12 de febrero de 2022 -aunque la decisión de asumir el plan se anunció meses antes-, pero Conselleria advirtió al Ayuntamiento que los valores que habían de tenerse en cuenta en la memoria valorada habían cambiado meses atrás. Es decir, había habido un cambio en los módulos económicos pero nadie había reparado en ello.

El tema no volvió a llevarse a las comisiones previas al pleno hasta el 21 de octubre. Donde la oposición volvió a señalar que había habido una nueva modificación en los criterios valorativos y que la nueva memoria nacía obsoleta. Este hecho provocó que se retirase del orden del día del pleno convocado.

Por último, se intentó aprobar en el pleno de finales de enero pero "el Sr. Dolón no se encontraba en el Ayuntamiento -estaba en Fitur- y no se hizo la correspondiente delegación para que pudieran actuar en su nombre los tenientes de alcalde, por lo que las comisiones previas al pleno fueron anuladas de pleno derecho".

Ya en el pleno extraordinario de 3 de febrero de 2023 se incluyó y se aprobó la delegación de competencias al Ayuntamiento para realizar las obras en el IES nº1 Libertas en función de los últimos valores publicados por Conselleria. Es decir, el retraso en la aprobación de estas obras de rehabilitación acumulado "por la mala gestión" de Eduardo Dolón fue de un año menos nueve días. "356 días que además han supuesto un importante sobrecoste (de hasta 800.000 euros) asociado a los retrasos en el proyecto y la realización de las nuevas memorias".

Dolón se erige ahora, y sin ningún pudor, como el salvador de los centros educativos de Torrevieja cuando es, en realidad, el verdadero culpable del problema. Bárbara Soler - Alcaldable del PSOE de Torrevieja

"Lavado de cara"

El PSOE dice que no puede "aceptar que se pretenda hacer un lavado de cara a su deficiente gestión en materia de educación". Los socialistas muestran todo su apoyo "por los retrasos provocados por la gestión del Ayuntamiento de Torrevieja a la comunidad educativa en general y al alumnado en particular, que se encuentra en huelga -en el caso del Libertas- en su defensa de su derecho a una educación de calidad". En torno a 400 alumnos están secundado la huelga.

14 actuaciones

Soler señaló que respeta la labor de Ricardo Recuero como concejal de Educación y director además de un centro educativo de la ciudad porque considera que estará trabajando por tramitar los proyectos pero cuestionó que se haya responsabilizado a la Generalitat y no al Ayuntamiento del retraso. Además de las obras del IES Libertas -que deben contemplar no solo la rehabilitación también su ampliación para poder ofrecer más módulos profesionales-, está pendiente el impulso a las actuaciones de ampliación del IES Torrevigía, la reforma del Colegio Virgen del Carmen y sobre todo la rehabilitación integral del Instituto Las Lagunas que espera la comunidad educativa de ese centro desde hace más de una década. Aunque también hay actuaciones de menos entidad hasta sumar 14 obras planteadas en el Edificant de Torrevieja

Evitar las críticas

El director general de Infraestructuras educativas de la Generalitat y el alcalde hicieron una visita conjunta al centro educativo para intentar rebajar las críticas a la falta de proyecto, denunciadas por Sueña Torrevieja y que arreciaban desde varias asociaciones de padres, el profesorado y los alumnos y garantizaron que las obras estarán terminadas antes del curso que viene. Los padres han reclamado un peritaje externo que avala que los problemas del edificio apuntalado no entrañan peligro algo a lo que Educación no ha accedido.