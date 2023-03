No tiene una papeleta fácil Lolo Escobar este domingo (12.00) en el campo de la SCR Peña Deportiva de Santa Eulalia. El técnico del Hércules tiene cinco bajas seguras para este encuentro más la ausencia de larga duración de Nico Espinosa. Máxima dificultad para un equipo que ha perdido tres de los últimos cuatro partidos disputados y que se va quedando con mínimo margen de fallo para conseguir una plaza de «play-off» de ascenso en los diez partidos que quedan.

Diego Jiménez no llega a tiempo tampoco para este partido. No ha entrenado en toda la semana y no viajará a Ibiza con el resto del equipo. Sus molestias musculares ya le privaron de jugar el pasado domingo en el Rico Pérez ante el Mestalla y tampoco está claro que esté disponible para la próxima semana ante el Formentera (domingo 19 (11.30 horas). Tampoco estará César Moreno, que todavía se perderá al menos dos partidos más. Su puesto será nuevamente ocupado por Maxi en el centro del campo.

Tres sancionados tendrá el técnico blanquiazul para el encuentro de este domingo: Cedrés, Raúl Ruiz y Roger Riera. El primero recibió un castigo de cinco partidos del Comité de Competición y no regresará hasta el 16 de abril ante el Olot si Lolo opta por darle minutos. En el caso de los defensas, se perderán solo este partido tras cumplir el lateral el ciclo de amonestaciones y por la doble amarilla del central.

De esta forma, el reajuste defensivo es total, perfilándose la pareja de centrales formada por Mario Gómez y Dani Marín para saltar al campo de césped artificial del campo de la Peña Deportiva. Tan solo cuatro equipos (Aragón, Badalona, Prat e Ibiza Islas Pitiusas) han encajado más goles que el Hércules, un dato que refleja a la perfección la fragilidad defensiva del conjunto blanquiazul durante toda la temporada. La llegada del técnico ordenó al equipo en todas sus líneas y amortiguó la racha de goles encajados, pero no ha sido suficiente y ha seguido encajando derrotas. Y todo ello pese a la espectacular temporada que está realizando Carlos Abad en la portería dando un gran número de puntos al conjunto blanquiazul. El guardameta del Hércules es el único jugador del equipo que ha jugado todos los minutos de la temporada.

El Hércules viaja a Santa Eulalia con urgencias. Más que nunca. No puede permitirse una derrota más para no complicar más su objetivo de luchar por la quinta plaza de la tabla. Delante tendrá al tercer clasificado y un rival muy peligroso que quiere asegurar su privilegiada posición. El conjunto blanquiazul confía en los buenos resultados que está consiguiendo este año sobre césped artificial parea sumar tres puntos que insuflen confianza para afrontar la recta final de la temporada.

Balance en césped artificial

El Hércules no podrá poner la excusa del césped artificial tras el encuentro de este domingo. Al conjunto blanquiazul se le está dando bien esa superficie en la que ha conseguido 12 puntos de 18. Cuatro victorias y dos derrotas es el balance por el momento sobre césped artificial, un terreno que tradicionalmente se le ha dado mal pero que ahora se desenvuelve bien el equipo de Lolo Escobar.

El Hércules ha ganado esta temporada en césped sintético al Prat (0-2), Atlético Saguntino (2-3), Badalona (0-1) y Ebro (0-1), mientras que ha perdido ante el Formentera (2-1) y Terrassa (2-1). Un balance positivo que el conjunto blanquiazul espera tener continuidad. Al equipo le quedaría todavía un partido sobre césped artificial, el que afrontará ante el Manresa, otro rival directo en la lucha por una plaza de «play off» de ascenso a Primera RFEF. Diez encuentros por delante para pelear por el primer objetivo.