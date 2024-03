Rubén Torrecilla: "El tiempo dirá a lo que se llega, ahora mismo no es real"

El entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla, ha confirmado en la rueda de prensa previa al partido del próximo sábado (17 horas) frente al Alzira que las informaciones que han surgido en los últimos días sobre la posible fusión por absorción con el Intercity es, para el cuerpo técnico y jugadores blanquiazules, una realidad inexistente que nadie, ni el propio Enrique Ortiz, les ha confirmado ni les ha desmentido. "El tiempo dirá a lo que se llega y a lo que no", ha asegurado el técnico extremeño.

En este sentido, Torrecilla ha reconocido que el equipo está centrado en el próximo partido, contra el Alzira, y ha tratado de restar importancia a las especulaciones que se hacen en torno al futuro del club para evitar que llegue a descentrar a sus jugadores "algo que ahora mismo no es real". "Estamos centrados en trabajar bien para ganar el encuentro y lo demás es una cuestión externa a lo nuestro", ha defendido el técnico refiriéndose a la plantilla y al cuerpo técnico.

El entrenador del Hércules ha evitado dar una valoración sobre una posible unión con el otro grupo de la ciudad y ha añadido que es una decisión que "debe determinar la afición, que es el corazón de este equipo". Rubén Torrecilla ha recordado que su foco está puesto en lograr los tres puntos que están en juego esta jornada "ante un rival muy complicado" para lograr el objetivo del ascenso en el campo "que es la única fórmula" que contempla ahora mismo.

Mejorar la faceta ofensiva

Torrecilla entiende que es un asunto candente que debe ser comentado, pero a pesar de haber hablado con los capitanes por las informaciones que ofrecieron los medios de comunicación, afirma que desde el club no le han dado importancia. "Sinceramente, no le he dado importancia porque no la tiene, podríamos hablar cuando las negociaciones estén hechas", ha explicado el técnico en rueda de prensa.

En referencia a la situación deportiva del conjunto ha argumentado que "el equipo está haciendo las cosas bien", a pesar de que deban mejorar la eficacia goleadora porque "el acierto en el fútbol es determinante". Además, ha denunciado dos penaltis no concedidos la semana pasada frente al Terrassa, "que les ha quitado muchos puntos que se quedan por el camino".

El entrenador del Hércules ha asegurado que uno de los deberes pendientes en este tramo final de temporada es restarle presión a sus jugadores y superar a aquellos rivales que plantean el partido con una defensa muy cerrada.