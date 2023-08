El PP ya tiene claro sus próximos pasos, una vez que el Rey ha propuesto a Alberto Núñez Feijóo como candidato a la investidura y que la presidenta del Congreso ha fijado el pleno de investidura los días 26 y 27 de septiembre. El lunes prevé comenzar los contactos con el resto de formaciones políticas con la única exclusión de Bildu. El propio Feijóo ya había anticipado que no podía abrir aún negociaciones aún porque los grupos parlamentarios no están constituidos hasta ese día, a pesar de que esa circunstancia no le impedido tener ya los votos de Vox, Unión del Pueblo Navarro y de Coalición Canaria.

La tesis de los populares es que, con el encargo formal de Felipe VI, se abre una etapa distinta en el ámbito exclusivo del Congreso. No ven un problema en que hasta ahora los demás partidos le hayan dicho que no y hayan apoyado al PSOE para la elección de la Mesa de la Cámara. E insisten en su pretensión de mantener contactos con el PNV, ERC y Junts.

"Vamos a hablar con todos los grupos parlamentarios, sin incluir a Bildu. "Junts es un grupo parlamentario que al igual que ERC, más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda. Por lo tanto vamos a hablar con todos menos con aquellos que no han condenado el terrorismo", ha defendido esta mañana Esteban González Pons, vicesecretario de Asuntos Institucionales, en Onda Cero.

González Pons defendió que deben "cumplir con el guion del procedimiento que la democracia tiene, porque la democracia son también formas" pero admitió que "un acuerdo con Junts y con Vox al mismo tiempo es imposible". "Hay una realidad parlamentaria y convocaremos a los grupos parlamentarios a esa ronda de contactos", dijo también la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en Antena 3 sobre las conversaciones con los partidos independentistas catalanes.

Investidura en serio

"Vamos a hablar con todo el mundo, no vamos a la investidura como un trámite insustancial o publicitario. Feijóo va a intentar ser investido presidente del Gobierno", destacó el vicesecretario de Asuntos Institucional. En su opinión el PSOE se equivoca al atribuirse el apoyo del partido de Puigdemont porque "no es ideológico, es de pago" y los populares, explicó podrían tenerlo si se muestran dispuestos a aceptar la amnistía y el derecho de autodeterminación. Pero "nosotros tenemos límites morales y constitucionales".

Según González Pons, "no hay una mayoría alrededor del PSOE" y considerar que el partido de Puigdemont y el de Ortuzar son "progresistas" es un "ejercicio de voluntarismo muy notable". "Los socialistas no tienen atado ningún apoyo, ni siquieran saben el precio de Junts para una investidura de Pedro Sánchez. Son ellos los que tienen que decir ahora si les interesa que haya repetición electoral o no". "Junts no está en el bloque de la gobernabilidad", reiteró.

Los populares quieren de esta forma reivindicar su victoria en las elecciones generales del 23J aunque el más de un mes que debe transcurrir hasta la investidura puede hacerse muy largo para Feijóo, con todo el foco puesto únicamente en el PP. El PNV ya ha dicho de manera reiterada que no tiene intención de respaldar al candidato popular por más Génova ha insistido. Después de varios portazos, el PP no tiene garantías de poder establecer conversaciones con ellos. Más difícil aún parece hacerlo con Junts y ERC. Pero Génova no se mueve de su plan: "Vamos a hablar con todo el mundo".