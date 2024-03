Que Supervivientes es uno de los programas con más tirón de la televisión no pilla a nadie por sorpresa. El reality show de supervivencia en Honduras siempre supone un reto tanto para los concursantes como para el público, que suele estar muy dividido entre sus favoritos. La edición de 2024 está a punto de comenzar, nadie se la quiere perder y, a falta de que cierren la lista de concursantes, muchos ya han empezado a hablar sobre cómo se va a desarrollar la convivencia.

Son tales las expectativas que incluso está generando reacciones y comentarios desde otras cadenas que se encuentran fuera de Mediaset. La cancelación de Sálvame en junio de 2023 provocó la salida de colaboradores muy prestigiosos como eran Belén Esteban, Kiko Hernández, Kiko Matamoros o Lydia Lozano. No solo abandonaron el programa, sino que dejaron la cadena para empezar con otros proyectos.

TVE aprovechando está situación, se lanzó a captar a algunos de estos tertulianos y, de esta forma, acabó Lydia Lozano en el programa Mañaneros que presenta a primera hora entre semana Jaime Cantizano. Sin embargo, esta situación no le ha quitado de seguir hablando de algunos de los programas de su anterior cadena y de sus participantes. Lozano ha sido la primera de sus excompañeros en pronunciarse sobre esta edición y, más en concreto, de la participación de Carmen Borrego, hermana de Terelu Campos.

La profesionalidad de Carmen Borrego

Lydia Lozano se mostró muy contenta acerca de que Carmen Borrego se enfrentase a un reto de tal calibre como Supervivientes. "Me parece maravilloso. No le he mandado ningún mensaje todavía, porque creo que tiene petado el móvil", empezó señalado Lozano, añadiendo que no se enfadaba por no haberse enterado antes, sino todo lo contrario, que eso demostraba que Carmen "es una profesional, no se puede contar".

Conocedora de este formato como nadie, Lozano dejó un análisis muy interesante sobre cómo va a ser la vida de Borrego en la isla. La excolaboradora de Sálvame resalto el hecho de que va a ir con un gran amigo como Kike Calleja, por lo que puede tener un gran apoyo en Honduras. "Vas con ventaja, espero que Kike no sea la Chelo de Isabel Pantoja y esté ‘ya voy, ya voy, ya voy'".

Lozano confesó que mantiene una muy buena amistad con Borrego y que seguro que va a hacer un gran concurso. "Yo la conozco muy bien, y he estado encerrada con ella en ‘Sálvame Okupa’ cuando el famoso tartazo. Ahí nos hicimos muy amigas. Sé muchísimas cosas de ella que nunca contaré ni aunque se cayese de la noria y me llamaran a plató para contarlo", afirmó. Por último, quiso mandar un mensaje a su amiga, dejándole un consejo. "Quiero ver a la Carmen divertida, quiero ver a la Carmen que se rebota".

Esta es la lista de concursantes confirmados para viajar a los Cayos Cochinos: