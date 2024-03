En Supervivientes han hablado (casi) todos. Y faltaba uno de los más importantes: Jorge Javier Vázquez. El presentador del reality y buque insignia de la cadena estaba viviendo una especie de retiro espiritual desde que sus ‘Cuentos chinos’ no triunfaron en Telecinco. El fin de Sálvame le abría una puerta para un late show nocturno pero que no acabó de convencer a la audiencia. Desde entonces, nada.

Pero vuelve Supervivientes y vuelve Jorge Javier. El silencio lo ha roto en su blog de la revista Lecturas ‘El blog de vidas propias’. En él el presentador nos cuenta que ha estado viajando por Colombia y ha visitado Cartagena de Indias, una ciudad que le ha enamorado.

Sin encontrar el amor, Vázquez espera ansioso el inicio de Supervivientes el 7 de marzo, una aventura para la que fue fichado por Paolo Vasile y que no le convencía en absoluto. Corría el año 2011 y fue un éxito. “Él me lo ofreció como un maravilloso regalo, pero yo no sabía dónde meterme. Sinceramente, no era un entusiasta seguidor del formato. Además, hacía ya algunos años que el programa no se emitía en Telecinco”, explica el presentador. “Pero decidieron –con muy buen tino– recuperarlo. Recuerdo que solo pude musitar “A ver qué tal es el casting”. Abandoné la reunión un tanto acongojado, no lo voy a negar. Al poco tiempo descubrí lo equivocado que estaba”, explica.

Sobre esta primera edición recuerda cómo le costó a Rosa Benito saltar del helicóptero y cómo Isabel Pantoja entró en directo por teléfono para evitar el abandono de su hijo y concursante, Kiko Rivera. “Luego entre Pantoja y Mediaset, como siempre, hubo de todo: buenos momentos, malos y regulares. Pero ese año la luna de miel con la cadena era tan dulce que Pantoja y yo dimos las Campanadas desde la Puerta de Sol. Luego todos nos peleamos y nos volvimos a reconciliar y ahora no sé en qué punto estamos pero yo siempre he sostenido que Mediaset e Isabel Pantoja están condenados a entenderse”, aclara el también actor.

Pero no quedan ahí las referencias a Isabel Pantoja: “Con Isabel –‘Maribel’ cuando nos tratábamos– no me llevo desde hace la tira. Pero estoy convencido de que nos volveremos a encontrar. Tenemos una colaboración profesional pendiente. Nuestro propio reality. Ahí lo dejo”. Eso sí que sería apoteósico.

Otra vez a las órdenes de Raúl Prieto

Jorge Javier hace referencia a una de las noticias que saltó a la palestra cuando se dio a conocer cómo sería la nueva edición del concurso, el director. Raúl Prieto será el encargado de dirigir las galas de Vázquez después de que una agria discusión rompiera la relación entre ambos.

Fue en el año 2017 cuando Prieto dirigía Sálvame donde, al parecer, sucedió un encontronazo entre ambos a causa de la publicidad que se incluía en el programa. El director acabó dejando el programa y pasó a dirigir ‘Viva la vida’, el programa de los fines de semana de Telecinco, y dejó también la productora de Sálvame, La Fábrica de la Tele.

¿Y ahora? Pues parece que Jorge Javier quiere enterrar el hacha de guerra y explica que hay un cambio de productora y con él, cambio de dirección. “Aparece de nuevo en mi vida Raúl Prieto, que toma el relevo de Josep Tomás. Qué puedo decir de él. Nuestra historia comenzó en ‘Aquí hay tomate’, hace ya veintiún años. Éramos unos críos. Él más, aunque yo tenía por aquella época la edad de Cristo. Vamos, que también era un pimpollo”, empieza relatando Jorge Javier. “Y ahora somos unos señores hechos y derechos, contentos de reencontrarse en esta nueva aventura. Me da mucha alegría que me dirija. Es como volver a casa en esta nueva etapa de mi vida. Además, siempre le tendré que agradecer que pusiera de nuevo en circulación a Mila Ximénez. La rescató del ostracismo para que nos diera una entrevista en ‘Aquí hay tomate’ sobre la Pantoja y el resto ya es historia”.

Esta es la lista de concursantes confirmados para viajar a los Cayos Cochinos: