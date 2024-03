La aventura de Supervivientes está a punto de empezar y los concursantes ya han puesto rumbo a Honduras. Ahora es el momento de saber quién va a saltar mejor del helicóptero, qué alianzas se van a formar y cómo llevarán el hambre en los Cayos Cochinos.

Una de las concursantes que más está dando que hablar, además de Ángel Cristo y Carmen Borrego, es Zayra Gutiérrez. La hija del ex futbolista del Real Madrid Guti y la presentadora Arantxa de Benito ha sido un fichaje de los más sonado, ya que la madrileña nunca había participado antes en el mundo de la televisión.

Cuando se anunció su fichaje para Supervivientes saltaron a la luz detalles de su vida privada que muchos no sabían como que tiene 23 años y que es mamá de un bebé de 10 meses junto a su pareja, Miki Mejías.

Por si esto no fuera suficiente, Zayra hacía saltar todas las alarmas cuando no se la vio tomando el avión con sus compañeros hacia Honduras. Las cámaras recogían el momento en el que los concursantes partían rumbo a la aventura y todos se preguntaban si Zayra había abandonado. Nada más lejos de la realidad. Zayra tenía un compromiso familiar muy importante: celebrar el cumpleaños de su abuela materna. Esto hizo que llegara tiempo después al aeropuerto donde en las redes sociales de Supervivientes la pudimos ver antes de embarcar, que no cunda el pánico.

Zayra se defiende de las “polémicas falsas”

Pero los que la conocen afirman que Zayra no tiene pelos en la lengua y ya ha soltado su primer zasca antes de empezar el programa. En uno de los vídeos de presentación, la madrileña afirma que “soy conocida por ser la hija de Guti y Arancha y por polémicas falsas que se hablan de mi”.

En este sentido afirma también que “Supervivientes lo afronto con muchas ganas y con mucha ilusión. Voy a echar mucho de menos a mi bebé y a mi chico pero se que me van a estar apoyando. Es lo que más voy a echar de menos sin duda alguna”, comenta algo emocionada.

Por último, pide el apoyo de los espectadores del programa porque “voy a ganar Supervivientes”.

Críticas en las redes sociales

Este vídeo ha desatado la polémica en redes sociales por la actitud que, dicen, tiene Zayra. “Se la ve súper ilusionada! Un poquito más y se duerme hablando”, “Cuando mi madre me obligaba a grabar un vídeo para felicitar a algún familiar” o “Yo no dejaría a mi bebé con pocos meses para irme a ganar dinero tan lejos”, son algunos comentarios en Instagram de usuarios de esta red social.

Pero Zayra tiene un firme defensor, que no es otro que su pareja Miki Mejías, que no ha dudado en dejar este comentario en el vídeo para defender a su chica: “Hay que ser muy valiente para comentar la cara de una mamá valiente que echa de menos a su bebé que es lo que más quiere y le cuesta hablar de él como a cualquiera nos pasaría… la valiente eres tú mi mi pequeña cuando empiece disfrutarás y darás los mejores momentos y demostrarás esa fuerza que tienes como la gran mujer que eres!!! Te amamos mucho Hugo y yo! todos estamos contigo mi vida”

