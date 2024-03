Zayra Gutiérrez ya se encuentra en Honduras lista para su aventura más extrema en el programa de Telecinco. La joven madrileña ha tenido que dejar atrás a su familia: su bebé de 10 meses, Hugo, y su chico, Miki Mejías, con quien lleva cuatro años de relación y afirma que los va a echar mucho de menos y que está segura de que la estarán esperando y apoyando desde España.

No sabemos qué opinará el mediático padre de Zayra de su paso por Supervivientes, ya que el ex futbolista del Real Madrid Guti no se ha pronunciado al respecto, pero sí lo ha hecho su madre, la presentadora Arantxa de Benito.

Arantxa de Benito manda un mensaje a su hija

Arantxa de Benito se ha mostrado tremendamente orgullosa de su hija y respalda plenamente su elección de participar en Supervivientes 2024, aunque admite que ya la echa de menos, considerando que los concursantes están en camino a Honduras. No puede evitar pensar constantemente en su "niña" y desea que reciba todo el amor de su familia durante esta experiencia.

Con la intención de despedir a Zayra y darle mucho ánimo antes de su partida a Honduras, la presentadora organizó una fiesta donde su hija pudo compartir momentos con toda la familia y además celebrar el cumpleaños de la madre de Arantxa.

"Aprovechando que hoy se lanza al desafío de supervivientes Zayra, quisimos juntarnos todos y enchufarle energía para su aventura. (La necesita). Vamos, que fue una de esas tardes que lloras de emoción lo más grande y sueltas todo lo que tienes dentro sin parar de derramar lágrimas, entre sonrisas .", expresó Arantxa en Instagram, donde compartió su felicidad al ver a su madre y a su hija juntas y sonrientes: "Con los años siento más cerca el vértigo, me asusta y a la vez me fortalece…son sensaciones nuevas y tengo que aprender a gestionarme mejor. A las dos mujeres más importantes de mi vida , mi madre y mi hija, les deseo salud para seguir enfrentándonos al día a día con optimismo , amor y humor.".

La ex mujer de Guti está convencida de que su hija dará lo mejor de sí en los Cayos Cochinos. En los últimos días, ha estado brindándole un fuerte apoyo en sus redes sociales, dejando claro que toda la familia respalda la decisión de la joven de 23 años de aventurarse en la televisión con este desafío, a pesar de tener que enfrentarse a la separación de su bebé de 10 meses.

En sus últimas historias en Instagram ha compartido la imagen de un corazón con la palabra “Love” en ellas y le manda un mensaje a su hija: “Te mandamos todo el amor del mundo, mi niña!! Te pienso”. Además, ha compartido el vídeo de Zayra antes de empezar el concurso, y por el que ha recibido muchas críticas en redes sociales, dándole ánimos a su hija y recordando lo mucho que la quiere.

Esta es la lista de concursantes confirmados para viajar a los Cayos Cochinos: