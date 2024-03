El inicio de Supervivientes 2024 ha generado gran revuelo entre los seguidores del programa porque las novedades han sido muchas. La primera gala, conducida por Jorge Javier Vázquez, estuvo cargada de sorpresas: salto del helicóptero, la prueba del barro, los líderes, las nominaciones y la separación del grupo en dos playas: Olimpo y Condena (no hace falta decir mucho más sobre las condiciones que vivirán en ellas los concursantes).

Una de las revelaciones más impactantes, que afecta directamente a los concursantes, fue el anuncio de dos nuevas concursantes. Aunque las identidades de estos famosos se mantienen en secreto, se han dado algunas pistas que han avivado la especulación sobre quiénes podrían ser.

Laura Madrueño fue la encargada de desvelar parte del misterio al anunciar una decisión sin precedentes que marcará un hito en la historia del programa. Mostró dos sacos, cada uno con las iniciales del próximo concursante: L.M. y F.J. Y no sólo eso, desde el helicóptero los lanzó a la arena. Esta revelación intrigó aún más a los espectadores, especialmente cuando Jorge Javier sugirió que estos concursantes son figuras del pasado que reciben una segunda oportunidad, aunque afirmó que él no ha querido saber los nombres de los nuevos concursantes para no meter la pata y revelar algún detalle inoportuno.

Laura Matamoros y Kiko Jiménez, los nombres más sonados

La incógnita sobre la identidad de estos concursantes ha desatado un frenesí de especulaciones entre los seguidores del programa. Uno de los nombres que suena con fuerza para ocupar uno de los sacos es el de Laura Matamoros, quien ya participó en la edición de 2017. Su experiencia previa y su perfil aventurero la convierten en una candidata más que posible, aunque indagando en la historia de Supervivientes también hemos encontrado otros nombres que podrían cuadrar con las iniciales L. M: Lola Mencía y Laura Manzanedo. Y también hay otro nombre que coincide con las iniciales: Laura Madrueño. ¿Dará la sorpresa la presentadora y pasará a formar parte del concurso de otra forma?.

Laura Matamoros y Kiko Jiménez — Iker 1989 (@1989_iker) 8 de marzo de 2024

En cuanto al segundo saco, las apuestas se inclinan hacia Kiko Jiménez, a pesar de que las iniciales no coinciden con su nombre. Muchos creen que se trata de una estrategia para despistar, ya que Kiko (Francisco) sería un estupendo candidato, ya que también participó en el concurso en 2017, pero en aquella ocasión lo hizo junto a su pareja de entonces, Gloria Camila Ortega. La hija del torero José Ortega Cano y la cantante Rocío Jurado, participó en el concurso junto a Kiko y tiempo después acabaron separándose.

En la actualidad, Kiko Jiménez es pareja de Sofía Suescun otra experta en Supervivientes, ya que el año siguiente se alzó como ganadora del concurso. Además los más expertos en redes sociales han recordado que recientemente Sofía compartió en su Instagram que se encontraba en el aeropuerto y que no podía decir nada todavía pero que eran buenas noticias. ¿Estaría despidiendo a Kiko antes de poner rumbo a Honduras?.

Laura Matamoros buen fichaje. Kiko Jiménez la peor opción, es un pesado. — Rosaura Pérez (@RosauraPrez16) 8 de marzo de 2024

El domingo salimos de dudas

El domingo será el día elegido para dar a conocer estos dos nombres en el debate conducido por Sandra Barneda. Además, ese día también se darán otros detalles como por ejemplo si estos misteriosos concursantes serán de pleno derecho o estarán por un tiempo determinado o quizá tengan alguna “misión” especial.

El anuncio de estas incorporaciones ha generado un revuelo sin precedentes en las redes sociales, donde los seguidores del programa comparten teorías y especulaciones sobre quiénes podrían ser los nuevos concursantes. La expectativa y la emoción están en su punto más alto mientras el público espera con impaciencia el desenlace de esta emocionante historia.

Esta es la lista de concursantes que ya se encuentran en los Cayos Cochinos: