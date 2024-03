A pocas horas de que de comienzo Supervivientes vamos conociendo un poco más a los concursantes del reality. Una de las últimas confirmaciones y de las más sorprendentes ha sido la de Aurah Ruiz. La ex participante de Mujeres y Hombres y Viceversa vuelve a participar en un reality de Telecinco, esta vez de supervivencia.

Aurah, de 34 años, también participó en Gran Hermano VIP en 2018 y allí encontró el amor con un colaborador de televisión, Suso Álvarez. Aunque la relación no fue a más fuera de la casa, la canaria no perdió la fé en el amor y tras muchas idas y venidas (con infidelidades y escándalos varios) se casó con el padre de su hijo Nyan, el futbolista Jesé Rodríguez.

Ambos empezaron a salir en 2016, cuando él todavía era futbolista del Real Madrid. Ella le acompañó a París cuando el delantero fichó por el Paris Saint-Germain pero su relación acabó por romperse. Uno de los principales puntos de fricción fue por su hijo, que sufre una enfermedad rara desde su nacimiento que le provoca graves bajadas de azúcar. Aurah no dudó en hacer público que Jesé no se hacía cargo del pequeño y por ello estalló una gran polémica.

Finalmente la pareja volvió a estar junta y en julio de 2022 ambos se dieron el sí quiero en una boda que fue retransmitida en directo por Mtmad y que dio mucho que hablar por algunos de los detalles que compartieron (no discretos precisamente).

“No puedo matar ningún ser vivo”

En su vídeo de presentación, Aurah nos desvela que es una persona muy competitiva, “no me gusta nada perder, lo llevo súper mal”, aunque añade que es muy fácil convivir con ella.

Si le preguntas qué comida va a echar más de menos lo tiene claro: el chocolate. El chocolate de todo tipo, así que ya sabemos lo que la canaria valorará más de cara a las recompensas.

Como objeto personal, la mujer de Jesé Rodríguez no lo tenía claro pero lo que sí sabía era que sería un peluche de su hijo Nyan y que sería el pequeño el que decidiera cuál.

Pero lo que no sabíamos de la nueva superviviente es su fobia más secreta: las cucarachas. Lo que no sabemos es si estará reñida con otro de sus problemas, que puede ser un verdadero quebradero de cabeza en Supervivientes: “No puedo matar a ningún ser vivo”. No sabemos si con las cucarachas haría una excepción pero tiene claro que “puedo pescar un pescado pero me va a dar mucha pena meterle un anzuelo en la boca y yo no puedo matarlo”.

Algo que no soportaría dentro del concurso es que comieran delante suya y que ella se estuviera muriendo de hambre, algo que aquellos que ya han visto otras ediciones del concurso saben que es de lo más habitual cuando un equipo no logra ganar una prueba de recompensa.

Por último, y relativo a su preparación, Aurah explica que ha ido al gimnasio, pero también al psicólogo, para mejorar su preparación mental. Lo que no ha hecho antes de ir a Honduras es dejar de comer para acostumbrar al estómago: “Me parece una bobada”.

“Me gustaría ganar Supervivientes para demostrarle a mi padre que no soy fuerte y que no me rindo a la primera”, concluye.

Esta es la lista de concursantes confirmados para viajar a los Cayos Cochinos: