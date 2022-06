Ver la película "El acontecimiento" en los cines Aana (gracias, Vicente Espadas, por proveernos de cine de tanta calidad) me hizo pensar en la cuestión del aborto. Sinceramente, es un tema que nunca había analizado mucho, jamás me tocó de cerca, ni a nadie de mi entorno. Me asombran y preocupan los acontecimientos actuales en USA, dónde, como leí en este diario (no es lo más destacado, pero es buena la sección de Internacional del INFORMACIÓN) hay empresas en estados republicanos que cubren los gastos de viaje a empleadas que tienen que viajar fuera del estado para interrumpir su embarazo.

Según mi modesto criterio, prohibirlo sería condenar a muchas mujeres, especialmente a las más vulnerables, a una vida miserable, con hijos no deseados a los que no podrán mantener. Las que tengan dinero podrán resolver el problema viajando, y las que no, arriesgarán su vida en un sitio sin medidas higiénicas, poniendo en peligro su salud física y mental.

De la misma manera que defiendo el derecho a morir con dignidad(con mi máxima consideración al que quiera pasar un calvario de dolores) y respeto a los que no se han querido vacunar(aunque yo tengo la triple pauta) creo que ,aunque tengo claro que, en lo personal, mi pareja y yo, que llevamos juntos dos tercios de nuestra vida, jamás hubiéramos interrumpido el embarazo, si una mujer se queda embarazada sin desearlo, con independencia de su edad y posición económica, debe poder decidir libremente . Y la que quiera tenerlo, sin tener medios económicos, es muy libre de hacerlo. Respetemos la libertad individual de elección de cada persona.

Es obvio que nadie va a interrumpir el embarazo caprichosamente, máxime teniendo en cuenta el síndrome post aborto. Depresión, anorexia, conducta agresiva, son los síntomas habituales. Leí una entrevista con la cantante Suzi Quatro, la del megaéxito "Stumblin' in"(1979), que abortó a los 18 años, y explicaba que no hay día que no recuerde a ese niño que nunca nació. ¿Acaso conocéis a alguien que en las reuniones de amigos presuma de haber abortado?

Resulta curioso que una chica de 16 años no pueda votar o conducir coche, pero necesite consentimiento paterno para tatuarse y no para abortar. Filla meua, ten un poco de cabecita antes de tener relaciones. Tengo una gran admiración por una conocida que se quedó embarazada de adolescente, sin pareja, y estudió la carrera con un chiquito en el mundo, que nunca tuvo padre. Pero no podemos obligar a todas las jóvenes a seguir el mismo camino.

Otro tema es donde está la frontera temporal. Lo que tienes dentro no es una célula, amiga mía, es un ser vivo. Según mi modesta opinión, da igual que abortes el día 1 o el día 81, hay vida desde el primer minuto.

Estamos hablando de un derecho del que los hombres podemos opinar, pero que pertenece exclusivamente a las mujeres. ¿Desde cuándo su cuerpo y su vida es un debate público? Dudo que proceda que terceras personas tengan el derecho a decidir al respecto. ¿Quién es el presidente del Gobierno para decirle a una mujer de 40 años ,en paro y con tres hijos ,que tiene que traer al mundo a un churumbel que no deseaba y que no va a poder alimentar ni criar debidamente, o que está obligada a tener un hijo con una enfermedad incurable, o incluso poner en peligro su vida durante el parto? ¿Alguien piensa que tenemos que obligarla a tenerlo y luego darlo en adopción?

Planteo el tema desde la siguiente perspectiva: 5 personas que necesitan un trasplante o tendrán una muerte lenta y dolorosa. En la camilla de al lado hay 1 persona debatiéndose entre la vida y la muerte por un accidente de coche. ¿Deberíamos matar a esta persona para donar sus órganos a estos cinco pacientes, y salvarlos de morir agónicamente? Amigo lector, ¿cómo responderías esta pregunta?

Si no estás de acuerdo con el aborto, te aconsejo ver la película. Muy cruda, y por ello muy real. Ponte en el lugar de esa chica, y luego opinas. Escucha la maravillosa canción de Elvis "In the ghetto"(if there's one thing that she don't need is another little hungry mouth to feed". Si hay algo que ella no necesita es otra pequeña boca hambrienta que alimentar). Conozco a alguien que envió hace años a a su hija adolescente a abortar a Londres, pero critica furibundamente a las mujeres que lo hacen. ¡Cuánta hipocresía!

E insisto. En lo personal, creo que nunca hubiéramos seguido ese camino. Pero cada uno tiene sus circunstancias y convicciones, y nadie tiene la superioridad moral para decidir por encima de ellos. Y dudo que sea importante si levantas el brazo o el puño, no es un tema político. Habrá mujeres que votan al partido que se pronuncia igual que "caja" en inglés, que han abortado, o llevado a sus hijas a abortar, y otras mujeres moradas que no quieren ni hablar del tema.