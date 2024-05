Hércules, del segundo al primer sótano

Los seguidores del Hércules festejan el ascenso a Primera RFEF con la plantilla en el Ayuntamiento. / Alex Domínguez

Supersticiones vencidas. Esta vez no se nos ha dado mal el amarillo, pese a que el árbitro era gaditano. Y, casualidades de la vida, el autor del tanto del Lleida es sobrino de "nuestro" Santi Baquero que allá por 1984 marcara 1 de los 2 goles que supusieron el ascenso del Hércules ante el Castellón, el único conseguido en el Rico Pérez junto a este de 2024 en liga regular. Pero ya toca empezar a trabajar.

Esta vez el objetivo deportivo se ha conseguido antes que nunca, y esto significa que se pueden hacer los deberes "mejor que bien" y confeccionar un buen proyecto en lo deportivo y en lo social. En lo deportivo hemos conseguido subir del segundo al primer sótano. Una categoría, que al principio de la reestructuración se iba a llamar "Segunda B Pro", con rivales de mayor entidad e historia, pero una por debajo de la que le corresponde a nuestro equipo y a Alicante.

Ahora bien, en lo social hay algo más que un simple ascenso de categoría. Mi buen amigo José Company me decía con mucho acierto que más que un ascenso se ha recuperado a una afición, y que lo vivido el pasado domingo parecía más bien un ascenso a primera. Alicante le ha mostrado a toda España todo su potencial. Ahora hay que aprovechar la inercia de ese "gigante dormido que acaba de despertar", como describía Rubén Torrecilla, para presentar una buena campaña de abonos como muy tarde a mediados de junio, dando facilidades con puntos de registro en la zona de Luceros durante las próximas Hogueras. Y meter desde la jornada 1 un mínimo de 14.000 espectadores en el Rico Pérez. Sí se puede.

Alex Domínguez

Vamos ahora con los detalles que hacen grande a un club. No hay derecho que ni en Luceros el domingo ni en el Ayuntamiento el lunes hayan sonado los temas del Centenario: el de Dani Miralles, el de "Amiga Mala Suerte" y el de "Bicho Raro", canciones compuestas por grandes herculanos que no tuvieron su merecido momento de gloria hace 2 años y deberían haberlo tenido durante estas celebraciones del ascenso. Y que se acaben ya también los problemas de la tienda oficial donde las camisetas se suministran con cuentagotas por miedo a no venderlas. Espero que Kappa haya tomado nota que con la afición herculana no es acertado ser tan "amarrategui".

Acabo con lo institucional. Es necesario formar un consejo de administración potente donde se deje trabajar y donde las nuevas incorporaciones no tengan que pedir permiso hasta para comprar un lápiz. Y quizá puedan entrar nuevos inversores en el club viendo el potencial de la marca: nuestro estadio, nuestra ciudad y sobre todo nuestra afición. Pienso que no debe sobrar nadie que venga a aportar, ya que la nueva etapa en Primera RFEF no va a ser fácil. Los éxitos deportivos se conseguirán con trabajo, pero como bien dice nuestro himno "todos juntos y en armonía". Macho Hércules. Alicante. Mayo.