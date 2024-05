Unanimidad en la Diputación de Alicante en un pleno bronco en el primer día de campaña electoral europea

Por unanimidad, pero no sin debate. De esta forma ha transcurrido el pleno extraordinario de este viernes en la Diputación de Alicante que sirvió para que salieran adelante, aprobadas por unanimidad, las bases del Plan + Cerca para este 2024 y para los bonos consumo que este año cuentan con una partida de 20 millones de euros. Aunque esta sesión también ha servido para que se produjeran debates elevados de tono entre los diputados del equipo de gobierno y los de la oposición de izquierda, representada en el PSOE, en un pleno que se ha celebrado durante la primera jornada de la campaña electoral europea y al que no ha acudido el único diputado provincial de Compromís, Ximo Perles.

Una de las novedades más significativas del Plan + Cerca 2024, el proyecto estrella de la Diputación de Alicante para ayudar a los municipios de la provincia que el pasado mantazo fue la alternativa al Fondo de Cooperación del Botànic, es que este año la subvención que recibirán los ayuntamientos alicantinos solo podrá ser destinada para cubrir gasto corriente, es decir, no se podrá emplear en inversiones, como sí ocurría en los años precedentes. Otro de los grandes cambios es que este año disminuye la dotación total del plan, que ha pasado de los 44,7 millones de euros que alcanzó en 2023 a los 29,3 millones de este curso, a los que hay que sumar otros 3,2 millones que se destinan a los ayuntamientos que no se beneficiaron del + Cerca el año pasado, que son un total de nueve.

El debate ha comenzado con la presentación por parte del grupo socialista de una enmienda in voce que el diputado provincia José Ramiro ha entregado en mano a todos los grupos. En la misma buscaban que se modificaran las bases para que las localidades de menor población de la provincia no se vean penalizadas, ya que, según Ramiro, estas recibirán menos dinero con este plan.

En su intervención, Ramiro ha apelado directamente al presidente de la Diputación, Toni Pérez, al que le ha pedido su valoración e, incluso, “un receso para que podamos salir a discutir las bases” y después regresar a la votación. Una propuesta que ha contado con la negativa de Pérez, quien ha asegurado que él es “consciente de las bases y del programa”.

La enmienda ha sido rechazada con los votos de Partido Popular y Vox y ha dado comienzo un tenso debate sobre el Plan + Cerca 2024. La responsable de Hacienda, la diputada del PP María del Mar Sáez, ha iniciado el turno de intervenciones justificando que este año la iniciativa provincial cuenta con menos presupuesto debido a la reactivación de las reglas fiscales que hasta ahora estaban suspendidas y que hace que “se tenga que destinar todo al gasto corriente y no a gastos de inversión para que puedan estar justificados los gastos a final de año”.

Una explicación que no ha convencido al grupo socialista quien, además, ha indicado que este Plan + Cerca incluye partidas destinadas a la reducción de la despoblación a municipios como Benidorm o Torrevieja. “Han dicho que conocen las bases y se están dando 15.000 euros para luchar contra la despoblación a municipios que no están despoblados y no a otros que sí que les hace falta. Yo creo que el alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación no se ha leído las bases o no se las han explicado bien. Nosotros queremos quitar ese dinero a las grandes poblaciones y llevarlas a aquellas que sí que lo necesitan”, ha explicado en su intervención el diputado del grupo socialista José Ramiro.

Por alusiones, ha sido el presidente de la Diputación el encargado de poner fin al debate asegurando que el “tenían las bases muy claras”. “Utiliza un vector de que hay unas bases para todos los municipios que no es así. Los municipios turísticos no recibimos nada por toda la población que viene en verano a estar en nuestros municipios, no es para estar muy contento. Gracias a este dinero usted tiene ahora seis veces más del presupuesto que destino como alcalde de Ondara a ayudar a las familias más vulnerables, creo que este plan sí que es una política útil que ayuda a municipios”, ha indicado Pérez.

Pese a los desencuentros en las intervenciones, el Plan + Cerca se ha aprobado por unanimidad con los votos favorables de todos los grupos que han asistido a la sesión plenaria extraordinaria: PP, PSOE y Vox.

Bonos consumo

En esta sesión plenaria extraordinaria, los diputados provinciales han aprobado también por unanimidad una nueva edición de los bonos consumo de la Diputación de Alicante. Esta nueva línea de ayudas contará con 20 millones de euros y suma a las tres que concedió la Diputación en la anterior legislatura que sumaban 39 millones de euros, consumidos en su totalidad por los municipios participantes, y cuya última edición se extendió a lo largo de 2023.

El debate de su aprobación ha comenzado con la presentación por parte del grupo socialista de las enmiendas: una para que se incluyeran los gastos de gestión en la convocatoria y otra para que se dotara de mayor cantidad a los municipios de menor población en el reparto de los bonos. Ambas propuestas han sido rechazadas en votación por el Partido Popular y Vox.

Precisamente, el diálogo se ha centrado en el reparto de una mayor cantidad de fondos a los municipios de menor población. El diputado del grupo socialista José Ramiro ha asegurado que aunque “están muy contentos con la propuesta de los bonos consumo” existe “un problema” en que los municipios de menor población no reciben más aportación porque “no han conseguido gastarse todo el dinero” de las ediciones anteriores. “¿Han puesto soluciones? Quizás una propuesta podría ser que los vendedores ambulantes que suben a estos pueblos pudieran cobrar estos bonos consumo, así no dejarían de acudir a estas poblaciones. Hay que buscar fórmulas”, ha apuntado Ramiro.

Por su parte, el diputado del grupo popular Carlos Pastor ha asegurado que los bonos llevan varios años funcionando así y que “ningún municipio se ha quejado”. “Ustedes pretenden que los pueblos más pequeños dupliquen su presupuesto y no se lo gasten porque no tiene comercio. Les ayudamos en la medida que los técnicos entienden que es más razonable, hay otras fórmulas para muchas contra la despoblación, pero aquí estamos hablando de los bonos consumo”, ha explicado Pastor.

Pese al debate, la nueva edición de los bonos consumo también ha salido adelante por unanimidad con los votos favorables del Partido Popular, PSOE y Vox. Ahora serán los ayuntamientos los que tendrán que impulsar los bonos en sus respectivos municipios.

