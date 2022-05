Lo que comemos a última hora del día es fundamental si queremos perder peso y descansar bien. Tomar una cena muy copiosa y abundante no solo nos hará ganar más peso, también puede provocarnos problemas para conciliar el sueño. Por esta razón, en las dietas para adelgazar la cena es una de las comidas que más hay que cuidar. Hoy vamos a proponerte una cena perfecta para perder peso de forma saludable y dormir como un bebé. Es nutritiva, rica en vitaminas y calcio y muy ligera. Además, es fácil de preparar por lo que no tendrás excusa para no preparártela aunque llegues cansado a casa tras un duro día.