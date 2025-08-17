Rescatan a dos senderistas deshidratados en el Puig Campana tras perder la senda

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante rescataron este sábado a dos varones que se habían perdido mientras realizaban la ruta circular del Puig Campana, en Finestrat, y que presentaban síntomas de deshidratación. La intervención comenzó a las 15:06 horas y concluyó a las 16:26.

Los excursionistas, que carecían de agua y comida, fueron localizados fuera de la senda. Uno de ellos sufrió un episodio de pre síncope con pérdida momentánea de consciencia, según detallaron fuentes del operativo.

Tras descender hasta su posición, los bomberos del Grupo Especial de Rescate en Montaña (GER) procedieron a izarlos mediante grúa con apoyo del helicóptero de rescate Alpha 01, trasladándolos finalmente al parque de San Vicente. Ninguno de los senderistas precisó atención hospitalaria.

Prevención

En este fin de semana, con la ola de calor que ha traído las temperaturas más altas del año, las autoridades han insistido en extremar precauciones para cuidar la salud. Entre las más elementales, evitar la exposición solar en las horas centrales del día y mantenerse hidratados.