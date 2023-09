Un error del área de secretaría deja sin sueldo a las concejalas de Cs en Orihuela este mes El departamento responsable de comunicar el decreto de dedicaciones no lo trasladó al área de Recursos Humanos El error solo afecta a las dos ediles Luisa Boné y Mar Ezcurra y no al resto de la Corporación con dedicaciones y supondrá una penalización al Ayuntamiento por parte de la Seguridad Social por no darles de alta