La huelga educativa es secundada por un 30% en los centros de Orihuela Costa

La incidencia de la huelga educativa convocada por la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública ha sido secundada en Orihuela sobre todo en los centros donde hay más profesores interinos como en el colegio Miguel Hernández, en el centro urbano, y Los Dolses y Playas de Orihuela, estos dos en la Costa, donde se suman los problemas de espacio ante la avalancha de matrículas, así como unas características especiales por una población que no llega a hacerse fija, en su mayoría extranjera.

Isaac Bonafé, director del colegio Los Dolses, cifra entre un 30 y un 40% el seguimiento de la huelga en el litoral. En su centro, un tercio de los maestros -el 90% del profesorado es interino- y dos tercios del alumnado no ha acudido a las clases, algo similar a lo que ha ocurrido en el Playas de Orihuela.

En esta zona, con un crecimiento poblacional al alza en los últimos años, se hace necesario el colegio Número 20, aún pendiente, que "cuando se abra con dos líneas ya estará lleno", explica Bonafé, que prevé "un gran problema de cara a septiembre".

En el caso de Los Dolses, cuya ratio de alumnos está establecida en 20 por aula, sufre desde hace tiempo sobrecarga e incluso hacinamiento. "Necesitamos tres líneas", insiste Bonafé, que recuerda que el Plan Edificant tenía prevista una ampliación del centro de 25.000 metros cuadrados.

No hay fecha para la apertura del tercer colegio en Orihuela Costa: "La parcela, aunque se ha limpiado, sigue sin adecuar y el proyecto aún no se ha licitado; estamos a tres meses de septiembre, y mucho nos tememos que este nuevo centro vital para la Costa no estará a principios del nuevo curso", ha criticado la edil socialista María García, exconcejala de Educación, que ha subrayado que "los colegios de Orihuela no solo sufren los recortes de la Generalitat", también, "a nivel municipal siguen sin contrato de mantenimiento".

Plan Edificant

Uno de los puntos más críticos, ha añadido García, es la mejora de las ratios alumno-profesor. Asimismo, esta situación se agrava, según la edil, con "la paralización del Plan Edificant, un proyecto clave que había permitido dignificar las instalaciones de los centros educativos, muchos de los cuales heredaron una infraestructura precaria del anterior gobierno del Partido Popular, con estudiantes que se veían obligados a recibir clases en barracones". Por eso, ha hecho hincapié en que "en Orihuela necesitamos la continuidad del Plan Edifican".

En este sentido, ha apuntado que siguen pendientes los centros de la Escuela Superior de Diseño y el Centro Virgen de la Puerta para renovación completa, así como otros muchos que siguen necesitando una inversión.