Si antes del verano te pusiste en forma, cuidaste tu dieta y conseguiste adelgazar para lucir un cuerpo serrano en verano, ahora querrás mantenerlo. Si has conseguido mantener a raya los kilos pese haber estado abonado el chiringuito, te ayudamos a que no pierdas todo lo que has conseguido con tu esfuerzo. Haber vuelto a la rutina no siempre es garantía de éxito ya que a veces no tenemos tiempo ni para comer, y nuestra alimentación saludable puede resentirse. Por ello, te contamos que se están popularizando los batidos e infusiones.

Últimamente son muchas las personas que se han apuntado en internet a la moda de cenar un batido de verduras para así solucionar la cena de una manera rápida y, además, ingerir todas (o al menos parte) de las verduras recomendadas por los nutricionistas, algo que podemos lograr a base de batidos de verduras. Y es que recuerda que lo fundamental de este consejo es que estés sano y en forma (no que adelgaces por adelgazar). En este sentido sigue siendo totalmente válido aquello de que hay que comer queramos o no cinco piezas de fruta y verdura cada día.

Si cambias tu cena por un batido de verduras tendrás otras ventajas. La primera de ellas es que evitarás comer ultraprocesados a última hora del día. Se trata, de hecho, de una de las peores decisiones que podrías tomar.

Ingerir comida con un extra de calorías a última hora de la jornada cuando te vas a ir a dormir puede alterar el sueño llegando incluso a provocarte pesadillas y eso es negativo para tu objetivo de perder peso. En este artículo te contamos hace meses la importancia de dormir bien y descansar para conseguir llegar a tiempo a la denominada "operación bikini".

Cómo hacer un batido quemacalorías

Para hacer este batido solo necesitas escoger una base (normalmente agua o leche), meterle una verdura de la que tendrás que poner una cantidad de entre los 100 y los 200 gramos, como el repollo, la lechuga, el perejil, col, pepino, berza o acelga y una fruta. Lo bueno es que todo ello lo puedes ir combinando sin problema.

Lo metes todo a la batidora y vas probando. Eso sí, recuerda que los batidos al final son una solución para ingerir en poco tiempo muchas calorías, por lo que lo mejor es que los vayas tomando poco a poco para que además su poder saciante sea mayor. De nada sirve saciarte si el hambre psicológica sigue ahí y no te deja avanzar.

Pero ojo que aún hay más cosas que puedes hacer si lo que quieres es perder peso. Entre otras cenar con agua (olvida la cerveza de por la noche o la copa de después de cenar), cambiar el postre por una fruta (así cenarás incluso aún más sano dejando de lado el viejo tópico falso totalmente de que la fruta de noche engorda), y cenar pronto para luego poder dar un pequeño paseo (de unos 15 minutos) que te ayude a perder peso sin esfuerzo. También te puede servir aprovechar las propiedades de las plantas medicinales.