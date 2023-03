Más de 470 escolares estrenaron el 9 de enero pasado el nuevo Colegio Lo Romero de Sant Joan d'Alacant después de tres años de provisionalidad en una escuela de aulas prefabricadas. El centro actual ha mejorado con creces el antiguo, mucho más pequeño y con carencias denunciadas durante años por padres y profesores.

El nuevo edificio da un salto cualitativo y cuantitativo, al ser mucho más grande que el anterior. Entre sus características, estos grandes espacios donde destacan los grandes ventanales. Todas las estacias han multiplicado el volumen y por lo tanto, también necesitan un refuerzo de limpieza y una planificación para una cristalería que no existía antes; pero que por el momento el centro no tiene.

En enero, con las clases ya en el nuevo colegio recién estrenado, el Ayuntamiento cubrió las nuevas necesidades de limpieza con la bolsa de horas extraordinarias, pero ya se han agotado.

Desde el grupo municipal socialista advierten de que antes de ser expulsados del gobierno local, dejaron preparado un expediente de modificación de la encomienda de limpieza que gestiona la empresa municipal Personas y Ciudad (Pycsa) para poder poner en marcha los refuerzos necesarios en este colegio. Estaba motivada por la necesidad de incremento de horas en determinados espacios, no solo en Lo Romero, también se ha previsto el rerfuerzo de trabajo en otros edificios municipales que gestiona Pycsa, en el colegio Rajoletes, el polideportivo, el mercado y las oficinas municipales.

Ahora, la concejala socialista responsable de aquel contrato, Esther Iborra, denuncia que se está dejando a Lo Romero y al resto de edificios a medias en cuanto a la limpieza porque ni siquiera en el pleno extraordinario de la semana pasada se ha llevado este punto de ampliación y denuncia que la actual es "una limpieza deficiente". La edil advierte de que en la nueva propuesta de encomienda que se hizo para aprobar en enero se incluía a tres limpiadoras a jornada completa y 2 cristaleros.

Sin embargo, Iborra denuncia que el equipo de gobierno ha reducido el personal: "en su nueva propuesta dejan solo un cristalero para el centro y todos los edificios y dependencias del municipio", expone. Y señala que ahora mismo la limpieza está cubierta por las mismas personas que lo hacían antes de inaugurar el nuevo colegio, dos limpiadoras a jornada completa y otra media jornada que además cubre otro servicio.

Desde el grupo Popular, el nuevo concejal de Limpieza y Residuos, Nicolás López, explica que está previsto el refuerzo y adelanta que la previsión es que pueda llevarse a la aprobacion del pleno en este mes de marzo. López justifica que al faltar la revisión de la Intervención no se ha podido aprobar antes. "Era mucho dinero porque había un precio de la hora que aumentaba porque había que ajustarlo. Reecargar la bolsa de horas extra ha supuesto que se disparaba casi al doble de los 478.000 euros que se habían presupuestado para este año, por lo que hemos pedido más justificaciones a la empresa municipal de ese incremento, y hemos hecho algunos ajustes". Sin embargo, Iborra pone en entredicho que se haya disparado al recordar que en 2022 "la limpieza de dependencias municipales costó 655.000 euros y la modificación que habíamos previsto con las ampliaciones ascendía a 902.000 euros".

A falta de aprobación

Para cubrir las necesidades de Lo Romero es necesario incrementar hasta en 256 las horas de trabajo. Y por el momento y hasta que no se apruebe el incremento, que el concejal adelanta que son "pocas semanas", admite que no se puede realizar una limpieza mayor a la que ya se hace. Por su parte, el concejal de Educación, Javier Yebes, reconoce que esta es una de las principales preocupaciones que le transmitieron las directoras tanto de Lo Romero y de Rajoletes cuando se incorporó al cargo.Y recrimina a los socialistas que estos refuerzos deberían haber estado planificado en los presupuestos.

Por su lado, la edil socialista advierte que la propuesta nueva "sólo tiene en cuenta las 18 horas de más pedidas por Rajoletes, 10 horas del polideportivo y el aumento del precio de la hora de trabajo", y denuncia que no se tienen en cuenta las horas pedidas también para baldeo de las pistas de Lo Romero; del polideportivo, del mercado o del juzgado de paz. A su vez, pone voz a los trabajadores que aseguran su malestar "porque van superados de trabajo y al eliminar esas horas tienen que hacer más trabajo en el mismo tiempo y están muy descontentos".

Para los socialistas, "clama al cielo que no tengan en cuenta las peticiones de las oficinas municipales, 5 horas para el Mercado, tres horas y media para el juzgado porque en presupuesto es muy poco, 30 o 40.000 euros no suponen nada para un presupuesto tan amplio, y para los trabajadores es una responsabilidad al tener que sacar el trabajo con el mismo tiempo y están sobrepasados. No es justo que la responsabilidad recaiga sobre los trabajadores", denuncia Esther Iborra.