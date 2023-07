Pachi Pascual (San Vicente del Raspeig, 1970) ejerce ya como alcalde con un gobierno en coalición con Vox. Médico de profesión y concejal del PP entre 2003 y 2018, tomó las riendas de Cs en 2019 para superar en concejales a los populares, aunque se quedó en la oposición. Y tras dejar las filas liberales ha liderado ahora al PP para recuperar la Alcaldía que perdió en 2015 su añorada Luisa Pastor, que considera un referente. Y tiene por delante el reto de afrontar múltiples problemas como el de la limpieza, con un compañero de viaje como Vox que está seguro no va a condicionar la gestión municipal con sus polémicas en temas ideológicos. Asegura que quiere alejarse de cualquiier ruido mediático y centrarse en que San Vicente recupere su espíritu ambicioso y demuestre por qué es la sexta ciudad de la provincia.

Casi cinco años después de dejar el PP, ha regresado a las filas populares para recuperar la vara de mando perdida hace ocho años. ¿Usted y el PP estaban condenados a reencontrarse?

No sé si condenados a reencontrarnos, pero la decisión lógica de todas las partes, tanto de la mía como del PP, era que nos encontráramos, con el objetivo, como ha dicho Carlos -Mazón- y he dicho yo, de unificar el centro derecha a todos los niveles, tanto a nivel de Comunidad Valenciana como en San Vicente. Y eso creo que por los resultados de las elecciones lo hemos conseguido, y gracias a esa unificación hemos logrado ganar las elecciones y que los sanvicenteros vuelvan a confiar en el PP y desbancar a la izquierda en el Ayuntamiento.

En su investidura tuvo un recuerdo muy emotivo para la exalcaldesa Luisa Pastor, fallecida hace ya cinco años. ¿Es el espejo en el que se mira, en su gestión y su trayectoria?

Sí, para mí Luisa Pastor siempre ha sido un referente, desde siempre. No solo para mí, sino para compañeros de esta Corporación y de otras, incluso para muchos sanvicenteros que por la calle nos lo dicen. Es un modelo a seguir. Las cosas no van a ser iguales, porque ni las personas ni las circunstancias son las mismas. Pero nos tiene que servir de referente para hacer las cosas como ella las hacía, sobre todo con la decisión con que ella las hacía, la ilusión, el trabajo, la dedicación... para conseguir cosas que consideramos que no se han hecho bien en estos cuatro años, y que se recupere aquel espíritu ambicioso que tenía el Ayuntamiento, ver San Vicente como una ciudad importante, como lo que es realmente, la sexta ciudad de la provincia. Vamos a ser ambiciosos en la gestión de estos cuatro años.

"Con solo 9 ediles y los problemas que hay por resolver era muy complicado gobernar sin un pacto con Vox"

¿Cree que en estos últimos años San Vicente ha dejado de tener esa ambición?

Sí, en estos últimos ocho años se ha ido cayendo en el conformismo, y en algunos casos en la dejadez. En cuatro años posiblemente no dio tiempo a verse demasiado, pero ya en ocho la gente lo ha percibido, y hemos dejamos de ser el referente que era San Vicente, no solamente en la provincia sino también en la Comunidad, donde muchos nos ponían de ejemplo. Se ha perdido la ambición.

¿Desde el principio tenía claro que un gobierno en minoría con solo nueve ediles, estando la mayoría absoluta en trece, no era viable y tenía que pactar con Vox, que tiene cinco regidores?

Nosotros estuvimos pensando qué hacer, pero desde luego con nueve concejales un Ayuntamiento como el de San Vicente, con 60.000 habitantes y más de 45 millones de presupuesto, y sobre todo con los muchísimos temas que tenemos por resolver y los retos por delante, creíamos que era muy complicado sacarlo adelante con nueve concejales. Esto no es ninguna novedad, hace 4 años el PSOE, que tenía diez concejales, buscó a EU para tener doce y después a Podemos para tener trece. Nosotros creemos que para afrontar de la mejor manera los retos y problemas que tenemos que resolver es necesario un gobierno estable, unido y cohesionado. Si hubiera habido otra alternativa lo hubiéramos hecho en solitario, pero con nueve concejales era muy complicado.

"En estos últimos ocho años se ha ido cayendo en el conformismo, y en algunos casos en la dejadez"

Pero otros compañeros del PP de la comarca en una situación similar, como El Campello y Mutxamel, han optado por un gobierno en minoría en lugar de pactar con Vox, pese que al primero le faltan tres ediles y al segundo dos para la mayoría absoluta.

Hay dos circunstancias diferentes. Tanto en El Campello como Mutxamel ya gobernaba el mismo partido, ya llevaban una inercia de gobierno que te permite tener un conocimiento de lo que sucede, tener proyectos que has planteado para sacar adelante, mientras que en San Vicente no es lo mismo, porque venimos a sustituir a otro equipo de gobierno, que es distinto. Y nosotros además tenemos nueve ediles y Vox cinco -frente a los tres que tiene en esas poblaciones Vox-. Era más lógico el gobierno de coalición, ya que de lo contrario, en solitario buscando acuerdos, podría que en un momento determinado nos pudieran paralizar en el pleno unos presupuestos, lo que nos haría muy complicado gobernar y sacar proyectos.

Supongo que sacar unos presupuestos para 2024 será prioritario...

Estamos aterrizando, haciendo una evaluación de cada departamento, servicio, proyectos y problemas. Lo prioritario es solucionar los problemas más urgentes, pero en cuanto a los presupuestos, tenemos que tenerlos preparados para después del verano para que puedan entra en vigor a principios de año. Y luego todos aquellos proyecto, contratos o licitaciones que estén caducados o estén pendientes que se haga un trabajo, para ponernos a trabajar en ellos y evitar que los contratos caduquen sistemáticamente. Pero evidentemente el primer gran tema a resolver es el presupuesto.

"Hay cosas que no se van a ver condicionadas por el pacto con Vox, como los temas de igualdad, LGTBI o violencia de género"

¿Hacienda era una exigencia de Vox o la cesión de este departamento en el pacto ha sido fruto de la negociación?

Ha sido fruto de la negociación y también fruto de los perfiles que hay en cada uno de los partidos. Cuando nos pusimos a negociar con Vox, una de las cosas era sobre competencias asociadas a experiencia y formación de cada concejal. Eso es cierto que no se puede dar en todos, pero en este caso dos ediles de Vox tienen formación económica y en tema fiscal. Eso sí, el tema de presupuestos es un proyecto de todo el equipo de gobierno, donde la Alcaldía es quien tiene que coordinarlo, aunque evidentemente saldrá desde el departamento de Hacienda.

¿La presencia de Vox puede condicionar mucho este mandato con polémicas en torno a temas sensibles como la violencia machista, el colectivo LGTBI, el medio ambiente... y empañar la gestión que se realice?

Nuestra intención es que este mandato esté basando en la gestión, que es lo necesario, gestión fundamentalmente municipal. Y en la gestión municipal no hay demasiadas cosas que Vox, su ideología, vaya a condicionar demasiado. Vamos a tratar de alejarnos lo máximo posible de las políticas, del ruido mediático. Y nos vamos a basar en la gestión. En la gestión municipal no hay demasiadas diferencias ideológicas, si estamos hablando de cómo se gestionan los servicios públicos, los recursos humanos, las infraestructuras... lo que al final afecta al día a día de la gente, la ideología no tiene demasiada trascendencia. Por eso nosotros creemos que no va a haber un gran condicionante por nuestro pacto con Vox. Hay cosas que no se van a ver condicionadas, como el tema de igualdad, LGTBI, violencia de género...

Pero llama mucho la atención que el miércoles usted estuviera con el resto de partidos en la conmemoración del Día del Orgullo, sin presencia de su socio de gobierno Vox.

Ahí está la demostración, el que esté Vox no condiciona que no se celebre el Día del Orgullo en San Vicente. Si ellos quieren participaran, y si no con total libertad no lo harán.

¿Vox aspiraba a la concejalía de Derechos Sociales, donde se ha integrado Igualdad?

No

"La limpieza y los servicios públicos derivados de la gestión municipal, como Servicios Sociales, Atención al Ciudadanos y Policía Local va a a ser las grandes prioridades de estos cuatro años"

El tema de limpieza es prioritario y en la campaña electoral anunció un plan de choque. ¿Cómo está este plan de choque?

La limpieza y los servicios públicos derivados de la gestión municipal, como Servicios Sociales, Atención al Ciudadanos y Policía Local va a a ser las grandes prioridades de estos cuatro años. Pero por encima de todo va a estar la limpieza porque es la principal preocupación de los vecinos de San Vicente. Con la limpieza hay que tener en dos visiones: Por un parte a medio largo plazo: Tenemos caducado el contrato desde 2020 y ahora se ha licitado la redacción del pliego, por lo que este nuevo contrato estará dentro de unos dos años, aunque trataremos de acortar los plazos lo máximo posible. Queremos un contrato que se adapte a la necesidades de los próximos 8-10 años, y que se licite lo antes posible. Solo a través de este contrato tendremos la limpieza que San Vicente lo merece. Y a corto plazo: ya hemos tenido reuniones con técnicos municipales y vamos a tenerlas con la empresa para ver alternativas en el corto plazo que contribuyan sobre todo a mejorar la limpieza. El tema de la recogida de residuos también tiene problemas aunque quizá sean menores, pero fundamentalmente es la limpieza de las calles. Vamos a ver qué posibilidad tiene el contrato de limpieza y recogida de residuos y el de parques y jardines, que van un poco unidos, para buscar soluciones a corto plazo, reestructurando el servicio, buscando algún servicio alternativo, para que el vecino empiece a ver diferencias en cuanto a la limpieza. ¿Cuándo? Necesitamos un pequeño margen porque estamos evaluando la situación a día de hoy. Tenemos es verdad a punto de salir el contrato de desbroce, que está en valoración de ofertas, que tardará unos meses quizá pero que nos dará un respiro cuando entre en vigor porque el desbroce en accesos a San Vicente y en partidas y urbanizaciones, porque es otra de las grandes quejas, que se incluye dentro de los problemas de la limpieza pero no todo es limpieza. Esperamos que en pasar el verano se vea una diferencia y mejora de la imagen de la ciudad, que es manifiestamente mejorable.

La adjudicataria en los últimos años ha insistido que no quiere seguir con el contrato, ha pedido más dinero, ha ido a los tribunales y ha alertado de las deficiencias de los medios de que dispone. ¿Hay alguna posibilidad de cambiar de empresa o legalmente no es posible?

No se puede, solo se puede prorrogar este contrato. Es cierto que dijeron que no querían seguir, y que desde el principio viene denunciando y ya lo ha llevado a los tribunales reclamando un dinero. No es el mejor de los escenarios tener una empresa que está con un contrato prorrogado con el que no quiere continuar, que está reclamando más dinero al Ayuntamiento... pero a pesar de todo la empresa está cumpliendo con sus obligaciones, y la empresa está poniendo todo de su parte, pero es cierto que tiene unos medios materiales obsoletos, y vamos a ver con ellos si podemos llegar a un acuerdo siempre que los servicios legales nos lo permitan, para que ese contencioso se pueda resolver, y buscar con la empresa soluciones a todo lo que está pasando. Tenemos también el problema de los camiones, que el Ayuntamiento se está planteando qué hacer, porque ese problema sí que tiene que asumirlo el Ayuntamiento y estamos hablando con los técnicos para buscar una solución.

El tema de personal ha dado también muchos quebraderos de cabeza, en Recursos Humanos, Servicios Sociales, Policía Local...

Si obviamos el problema de la limpieza, el principal problema del Ayuntamiento es de recursos humanos, tanto en el número como en las condiciones en las que está el personal. Conocemos sus problemas y va a ser otra de nuestras prioridades. Aquí hay dos problemas, hay un problema de recursos humanos en todo el Ayuntamiento, y lo más visible en Servicios Sociales, Civic, Policía Local... pero es que el propio departamento de RR HH tiene problemas de personal. Y es difícil que podamos resolver los problemas que puedan surgir en el Ayuntamiento respecto a los recursos humanos si el propio departamento de RR HH tiene problemas de personal. Hay más problemas de los que inicialmente creíamos. Estamos en contacto con todos los departamentos para tener una evaluación real de las necesidades que tenemos y soluciones para el futuro.

¿Se ha encontrado alguna sorpresa desagradable en estas dos semanas ya de alcalde?

No, fundamentalmente que los problemas de RR HH son más graves de lo que intuíamos, pero más allá de eso, no.

¿Cómo va a afectar a San Vicente la llegada de Carlos Mazón a la Generalitat, después de años en los que el propio PSOE ha reconocido la falta de inversiones de la administración autonómica en la localidad?

Nosotros estamos muy esperanzado con el cambio en la Generalitat. La llegada de Carlos Mazón va a suponer que San Vicente va a volver a contar en València, y va a recibir como la sexta ciudad de la provincia. El propio Jesús Villar como alcalde ya reconoció esta falta de inversiones, y estamos esperanzados de que eso va a cambiar porque Mazón conoce los problemas de San Vicente, y está comprometido con San Vicente. Y estamos convencidos que San Vicente va a recibir lo que merece.

"Con Mazón en la Generalitat estamos convencidos de que San Vicente va a recibir lo que merece tras años de falta de inversiones"

Hay proyectos pendientes de la Generalitat como el centro cultural de La Yesera, el tercer centro de salud, las obras del Plan Edificant...

Sí, fundamentalmente, y algunos otros proyectos que se irán viendo y en los que queremos tener la colaboración de la Generalitat, como seguramente será la reconversión y reutilización de los terrenos de la Cementera, un proyecto muy importante a medio y largo plazo.

¿Este mandato puede ser el que desbloquee el proyecto de la Cementera?

Esperamos que en este mandato se den los pasos para que ese proyecto empiece a ser una realidad. No digo que sea una realidad en estos cuatro años, sino que queremos iniciar el proyecto.

"En estos cuatro años se tienen que hacer realidad los proyectos del Edificant, el tercer centro de salud y el centro cultural de La Yesera, e iniciar el de la Cementera"

En estos cuatro años sí que espera que se hagan realidad los proyectos del Edificant, centro de salud, centro cultural de La Yesera...

Edificant tienen que serlo, sobre todo la ampliación del CIPFP Canastell y el sexto IES, el centro de salud también, y en cuanto a la Yesera, es un compromiso de todos los partidos, y que depende de la Generalitat, y debe ser una realidad también en estos cuatro años.

¿Prioridades y proyectos para estos cuatro años, al margen de lo que ya ha apuntado?

Nuestra prioridad son la limpieza, servicios públicos... y en cuanto a infraestructuras, el inicio de la Cementera, Yesera y el desarrollo de nuevas infraestructuras deportivas, que San Vicente tienen un gran déficit. En el entorno del Complejo Deportivo Sur se tiene que generar ahí un nuevo espacio deportivo, y luego dentro del proyecto de la Cementera tiene que ir incluidas, además de infraestructuras sociales, culturales, verdes... también infraestructuras deportivas.

"Tenemos que desarrollar más infraestructuras deportivas, tenemos un gran déficit"

El anterior ejecutivo se fue dejando comprometidos casi 30 millones en inversiones entre 2023 y 2024. ¿Ese dinero se va a ejecutar o no está cerrado todo?

Todo lo que esté en ejecución se va a mantener. No vamos a echar para atrás nada que estuviera comprometido. Lo que pasa es que por desgracia la mayoría de esos 30 millones vienen de proyectos de años anteriores que no se habían ejecutado. Vamos a ver qué proyectos tienen avanzada su ejecución, y del resto haremos una evaluación para ver cuáles son prioritarios y cuáles no.

Las urbanizaciones y partidas llevan años denunciando el abandono que sufren.

El desbroce va a ser fundamental para las partidas. Hay que hacer caso a las partidas y ver sus necesidades, No solo en la limpieza y recogida de basuras. Está también el tema de la iluminación, transporte... y en algunos casos se puede complementar con el taxi a demanda como lo ha hecho Alicante, y creo que deberíamos intentar hacer algo conjuntamente con Alicante.

"Tenemos que potenciar la relación con la UA y estrecharla, coordinarnos mucho más con la UA. Es la principal empresa de San Vicente"

La UA es uno de los motores económicos de San Vicente. ¿Qué espera de su relación con el campus?

Es la mayor empresa que tiene San Vicente y tenemos que potenciar esa relación con la UA. Tenemos que coordinarnos mucho más con la UA, tener mesas de trabajo conjuntas porque hay muchísimos proyectos que pueden ser conjuntos. Y vamos a mantener un concejal de relaciones con la UA, y hay que estrechar esas relaciones y que evaluemos periódicamente esos proyectos conjuntos. Y uno de los grandes objetivos que tenemos que tener por delante es la integración de todos estos estudiantes en San Vicente, no solamente que vivan en San Vicente, sino que se integren en la vida social, cultural de San Vicente, y para eso es fundamental el trabajo conjunto de la UA y el Ayuntamiento. La UA tiene otra cosa que es el talento que sale de ella, que en muchos casos se pierde, y nuestro objetivo es retener parte de ese talento. Y en parte el proyecto de la Cementera no solo es de uso público, sino también tecnológico, para el desarrollo de las empresa, y para ello es fundamental la colaboración con la UA

Hablando de empresas, el polígono Canastell se ha quedado pequeño.

Allí hay suelo industrial contemplado pero hay que desarrollarlo, y hay que ponerse manos a la obra en que esa ampliación del polígono Canastell se lleve a cabo en los próximos años, para atraer empresas que creen puestos de trabajo, y porque hay empresas de San Vicente que tienen dificultades para lograr las ampliaciones que requieren y en algunos caso se tienen que marchar de San Vicente. Aquí también es un trabajo conjunto con la Asociación de Empresarios, con la que la semana que viene tenemos una primera reunión, porque creo que todo lo que tiene que ver con los polígonos hay que hacerlo de la mano de la asociación, porque tienen los proyectos, las ideas... lo que no puede ser es que perdamos subvenciones porque no tenemos proyectos.

Uno de los objetivo debe ser dejar de perder subvenciones tanto para este área como para otras.

Hay que tratar de aprovechar todas las vías de financiación posibles. En los últimos años San Vicente no ha conseguido fondos europeos, y los que ha conseguido ha tenido que renunciar a ellos.

El anterior gobierno siempre ha destacado que en ocho años no se subieron impuestos ni tasas, sino que se han mantenido sin tocar. ¿El nuevo gobierno bajará impuestos?

Vamos a hacer una evaluación de cómo están las tasas e impuestos municipales. El problema que tenemos es que por ejemplo el contrato de limpieza y recogida de basuras va a subir mucho, ya que es un contrato de hace 10 años. Y la prioridad no es bajar impuestos, sino mejorar los servicios y que la gente vea que los impuestos que pagan redundan en servicios de calidad.

"San Vicente siempre aspira a tener un diputado, pero con los problemas que tenemos por delante y con solo nueve ediles, es mejor centrarse en la gestión municipal"

Por último, el PP de San Vicente no va a tener un representante en el Palacio Provincial. ¿Aspiraba a tener un diputado provincial?

San Vicente siempre tiene que aspirar a tener un diputado provincial. Pero en nuestro caso, que llegamos a gobernar un Ayuntamiento complejo después de ocho años y en coalición con otro gobierno, quizá los concejales nos tengamos que centrar en San Vicente dadas las circunstancias actuales para sacar la gestión del Ayuntamiento. Pero para el futuro San Vicente debe tener un diputado.