El Campello adjudica por vía de emergencia el servicio de socorrismo por 550.000 euros hasta el puente del 12 de octubre.

Las playas de El Campello tienen servicio de vigilancia desde el sábado tras la huelga de socorristas que se convocó el pasado 24 de junio. Después de varias negociaciones del Ayuntamiento con distintas empresas, han sido tres empresarios de la zona los que finalmente se han unido para sacar adelante el servicio.

La plantilla está compuesta por 35 vigilantes en la actualidad, aunque fuentes municipales prevén que incorporen más efectivos "conforme se firmen contratos". Así los más de 30 socorristas todavía no estarían todos desempeñando sus funciones, sino que se están incorporando de forma paulatina, estando previsto que para el sábado ya esté sobre los arenales y calas el cien por cien de la plantilla distribuida.

"Son suficientes para dar servicio, con eso ya se cubren todas las playas", afirman desde el Consistorio, que también añaden que "las nuevas incorporaciones no están documentadas en cifras".

El horario del servicio, que comenzó el pasado sábado, está establecido de 11 a 18 horas. El contrato de emergencia cubre así desde mitad de julio hasta septiembre, incluido el puente del 12 de octubre.

El montante del contrato de emergencia está cifrado en 550.000 euros. Lo que equivale a unos 6.875 euros por día aproximadamente, sin entrar a valorar qué días corresponde a la temporada baja y alta.

El contrato inicial -que fue rescindido- cubría los puentes de mayo y octubre además de los meses de junio a septiembre y estaba cifrado en 585.000 euros. Esto, suponía un coste de unos 4.270 euros al día, dividiendo los días de servicio por el montante.

El equipo anterior estaba compuesto por 61 socorristas, en comparación a los 35 que hay contratados en la actualidad se reduce alrededor de un 42% el personal de vigilancia.

El Ayuntamiento señala "estar muy contento" con el servicio de socorrismo contratado. "Agradecemos a los empresarios que han sido valientes para unirse y poner en marcha este servicio necesario", indican.

Durante la huelga no se registró ningún incidente en las playas y calas. No obstante, el Ayuntamiento destaca que este fin de semana el servicio de socorrismo ha realizado dos rescates. En concreto, a dos personas que no podían salir del agua en la playa Carrer del Mar.

Así, el gobierno municipal ha adelantado a este diario que ya estaría preparando el pliego para el contrato de socorrismo del año que viene.

El representante sindical de los socorristas, Raúl Blanco, denunciaba la semana pasada que el Ayuntamiento "estaba poniendo como línea roja" a las empresas a las que estaba acudiendo para adjudicar el servicio que no contratasen a los socorristas que secundaron la protesta.

El delegado sindical afirma que él y otro compañero que estaba en el comité de huelga se han quedado fuera de la plantilla contratada por la vía de emergencia. Una situación que denuncian también desde EU - Unides Podem y aseguran que el Ayuntamiento "todavía no ha aclarado".

Ante estos hechos, el Ayuntamiento ratifica que "nosotros no tenemos relación contractual con ningún socorrista, nosotros solo tenemos relación la empresa".

El concejal de EU - Unides Podem, Eric Quiles, ha pedido previsión al equipo de gobierno para evitar que vuelva a ocurrir una situación similar de cara a otros años y lamentan que "lejos de ser extraordinarias, cada vez se repiten con más frecuencia. Cabe recordar que la temporada pasada también se rescindió el servicio por la incumplimiento del servicio".

Igualmente Quiles denuncia "la opacidad" con la que ha actuado el ejecutivo local ya que afirman que a pesar de haber solicitado el acceso al expediente del contrato de emergencia "todavía no se nos ha proporcionado".