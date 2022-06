¿Cuál es la comida favorita de la Bellea del Foc? Las tellinas, moluscos de entre 2 y 5 centímetros que le pirran. Marina Niceto es una amante de la buena cocina alicantina y de los productos de proximidad, kilómetro cero, y sus damas no le van a la zaga. No hay que irse muy lejos, afirma, para comer bien, y Alicante "es rica en productos de mar, es la Ciudad del Arroz, que es un solo distintivo del patrimonio gastronómico tan importante que tenemos. Una seña de identidad que debemos cuidar muchísimo".

Desde los frutos del Mediterráneo a los que da la huerta de l'Alacantí y los vinos Denominación de Origen, la máxima representante de las Hogueras apuesta por los alimentos de nuestra tierra y nuestro mar, y destaca el potencial turístico de la cocina alicantina. "Es lo que se demanda, una gastronomía como la alicantina, que está bien de precio, con producto bueno y fresco".

La Bellea del Foc sabe de lo que habla como profesional del turismo. Graduada por la Universidad de Alicante, es técnico de Turismo en el Ayuntamiento de Sant Joan tras una etapa inicial de contacto con el sector desde la oficina de información turística del Puerto. Además, conoce la cocina desde niña pues creció entre fogones en el restaurante familiar fundado por sus padres en Alicante hace casi 27 años y que fue inaugurado cuando ella nació; y sus abuelos abrieron un negocio hace más de medio siglo en Tabarca.

En el local de hostelería de sus progenitores pasaba sus tardes de niña haciendo los deberes y aunque a diario pisaba la cocina, reconoce que el maestro en su casa es su padre. "No he sacado su mano. Mi madre también cocina bastante bien, creo que cogiendo práctica mejoraré", señala. Solo de verlo sabe perfectamente cómo preparar un buen arroz alicantino. Lo primero el delantal y después la paellera para sacar un delicioso arroz en el que colaboraron las damas echando los ingredientes, bajo la dirección de la jefa de cocina Mónica Hidalgo, que quiso enseñarlas a hacer arroz del senyoret, con, entre otros ingredientes, su ajo, pimiento, salmorreta alicantina, el agua, el arroz, un poco de azafrán, "y ya está terminada".

La hermana de la Bellea, Ainhoa Niceto, está ahora al frente del negocio y su madre, Mar Valera, es presidenta de la Federación Provincial de Hostelería. Lejos parece quedar la grave crisis del sector de la restauración a causa de la pandemia y más en las Hogueras de 2022, en las que se calcula un negocio de 250 millones de euros, con establecimientos que han agotado reservas para mañana y pasado, festivos, y han colgado el cartel de completo.

Cierre por el virus

Sin embargo no olvida lo que ocurrió el 14 de marzo de 2020, cuando un desconocido virus del SARS-CoV-2 obligó a cerrar la hostelería. "El día anterior me llamó la familia, nos reunimos mis padres, mi hermana y yo, y determinamos que había que cerrar el negocio, no sabíamos por cuanto tiempo. Pensábamos que serían 15 días pero se prolongó hasta junio. El teléfono de mi madre, presidenta de la Asociación Provincial de Hostelería, echaba humo. Era un gran incertidumbre. Los restaurantes no sabían qué hacer con los trabajadores. Las ayudas nunca son suficientes. Hubiésemos necesitado mucho más para los empleados, que se quedaban con una mano delante y otra detrás, porque muchos no recibían el dinero del ERTE. Mis padres tuvieron que darles dinero por adelantado. Para los empresarios de hostelería también ha sido duro porque han sido meses sin ingresos y muchos gastos".

Una situación de la que también es partícipe pues echa una mano en el negocio familiar con las redes sociales y la gestión. La situación ha mejorado hasta el punto de que se han superado cifras de 2019. Ahora son las comisiones de hogueras las que necesitan ayuda ante la pérdida de comisionados y la subida de precios.

La Bellea del Foc considera que comercio, hostelería y fiesta deben apoyarse, y ayudarse unos a otros como colectivo. "Hostelería y comercio están remontando, qué mejor forma que apoyar al mundo de la Fiesta". En este sentido, destaca los nuevos premios a los monumentos que representen alguna escena de comercio y de hostelería, "aportan un valor económico a las Hogueras. Gracias a la hostelería hay actividad en los distritos, que sea un feedback que aporte. Todos debemos ser como uno y con esto más cosas se pueden conseguir".

En la tarde de tapas con la Bellea y de aproximación a la cocina, las damas también dieron cuenta de tener buen paladar. Lidia Martínez Espinosa cuenta que su madre es de la Vega Baja y de allí traen el pan y la carne. Amante del caldo con pelotas, hace sus pinitos en los fogones con las tartas.

La ensaladilla rusa y las patatas bravas son los platos predilectos de Silvia Morata Pérez. "Una comida no es comida si no empieza con esos platos". Le gusta preparar recetas que no suele cocinar su madre, como la comida india, "echarle imaginación y disfrutarlo".

María Novoa Alemañ se queda con un clásico: las lentejas. "Mi abuela las ponía una vez a la semana". Ha descubierto la cocina a raíz de la pandemia al tener que pasar más tiempo en casa, y le tira la repostería.

A Lourdes Martínez Rubio le va el arroz en casi todas sus versiones, especialmente con bogavante. "Me encanta cocinar, desde pequeña la repostería y ahora todo tipo de platos, también la cocina de vanguardia, aprender y descubrir nuevos sabores, y me defiendo".

La tapa favorita de Beatriz Moya Martínez es la ensaladilla de merluza y de toda la vida la fideuá. "Siempre me ha gustado la cocina, los platos de mi madre, que me ha enseñado sus recetas".

Gema Capelo Rodríguez se decanta por las berenjenas rellenas. "Desde muy pequeña he visto que mi madre las hacía en casa. He aprendido la receta de ella, es una tradición familiar". Aunque no le gustaba la cocina, la descubrió tras independizarse, y prepara paellas, comida al horno y revueltos.

Las siete chicas del fuego han superado el ecuador de unas Hogueras muy especiales, que viven con intensidad y que esperan que todos disfruten. "Es el momento de demostrar la grandeza de Les Fogueres y de su gente, que ha estado al pie del cañón tras dos años sin fiestas. Y a quienes no las conocen que sepan que son cultura, tradición y lo que mejor se nos da, trabajar por las Hogueras y por la ciudad".