La provincia de Alicante es la que tiene peor ratio de enfermeros de la Comunidad Valenciana con 478 profesionales por cada 100.000 habitantes frente a los 600 de la provincia de València y los 576 de Castellón; y en el contexto nacional está la quinta por la cola. Solo Pontevedra, Guadalajara, Murcia y Ourense están por debajo en plantilla que Alicante, según datos oficiales del Colegio Profesional de Enfermería, que pone el acento en que es una carencia que sufren prácticamente todas las especialidades y que se necesitan cerca de 3.000 nuevos profesionales para atender con garantías a la población.

La entidad ha consultado a todos los colegiados, un total de 9.300, para elaborar el libro blanco de la profesión, que incluye 27 peticiones a los partidos políticos, entre ellas que se legisle la jornada laboral de 35 horas pactada por la Conselleria de Sanidad con los sindicatos en la mesa sectorial. La previsión del Consell es que esta jornada se introduzca progresivamente, de forma que sea completamente efectiva a partir del 1 de enero de 2025.

Según la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo, el déficit estructural de enfermeros en el sistema sanitario alicantino "supone un grave riesgo para la seguridad de los pacientes pues al no disponer de unas plantillas suficientes que puedan ofrecer una atención y cuidados de calidad al conjunto de la ciudadanía hay una mayor probabilidad de riesgos, complicaciones, reingresos, efectos adversos, e incluso, fallecimientos, como constatan numerosos estudios científicos nacionales e internacionales publicados a lo largo de los últimos años".

En este sentido, la provincia necesita exactamente 2.797 enfermeros más para alcanzar la media estatal por cada 100.000 habitantes y resolver este déficit; y 6.641 para alcanzar la media europea, que está en 827. España también está en el furgón de cola de Europa con solo 572 profesionales por cada 100.000 habitantes.

Por debajo solo están Eslovaquia, Italia, Hungría, Bulgaria, Grecia y Letonia. España necesita más de 95.000 profesionales de Enfermería para alcanzar la media de Europa.

"La falta de enfermeros y enfermeras es un problema que la Organización Colegial de Enfermería de la Comunidad Valenciana lleva años poniendo de manifiesto para reclamar una solución al respecto. Destacan en general los pobres datos de nuestra comunidad autónoma y la necesidad de incrementar el número de profesionales. Existe un gran déficit de plazas para todas las especialidades de Enfermería y para solucionarlo se debe dar cumplimiento a lo que el Colegio de Enfermería de Alicante lleva pidiendo desde hace años, que es la creación de plazas específicas para los enfermeros especialistas y que estas plazas sean cubiertas por profesionales con la especialidad correspondiente".

Se da el caso también de que en especialidades con plazas creadas, como la de matrona, hay falta de especialistas para poder cubrir todos los puestos existentes y las vacantes que se producen por diferentes motivos.

"Estamos hablando de que Alicante está muy por debajo en cuanto a los datos de enfermeras. Disponemos de ocho departamentos de Salud. Es posible que con la dispersión geográfica que hay en la provincia no se haya medido adecuadamente la dotación de plazas. Ha habido un incremento de la carga de trabajo al crecer la población de los distintos departamentos y no se han hecho los números adecuadamente. La provincia experimenta una subida de la población turística en verano y en gran parte del año, que no está censada pero que también consta. Con ese incremento de la población por la llegada de turistas baja la proporción de enfermeras", abunda la representante colegial.

Sindicato de Enfermería

El sindicato de enfermería SATSE indica que, según datos del Ministerio de Sanidad previos a la pandemia, la ratio por cada 1.000 habitantes a nivel de atención especializada (la que se presta en hospitales y centros de especialidades) es de 3,3 enfermeras a nivel estatal; de 2,7 enfermeras en la Comunidad y por debajo de 2,3 en la provincia de Alicante, «de ahí el elevadísimo déficit que reflejan publicaciones nacionales», afirma Emilia Guevara, secretaria de Acción Sindical de la citada organización.

El Sindicato de Enfermería utiliza otra ratio para valorar la necesidad de plantilla, el de enfermeras por cada 100 camas hospitalarias. «Los hospitales de la provincia también salen muy por debajo de la media nacional situada en 160 enfermeras ya que se encuentran en 141,42 y algunos, como Alcoy y Orihuela, ni siquiera alcanzan las 130 enfermeras por cada 100 camas hospitalarias».

Emilia Guevara afirma que la falta de enfermeros repercute directamente en la idoneidad del personal en determinados servicios hospitalarios según distintas recomendaciones y estándares. Así ocurre, señala, en algunos especialmente vitales como las unidades de cuidados intensivos, donde no se estaría respetando la ratio de un enfermero por cada dos pacientes que piden las sociedades científicas y ni siquiera los 1,6 pacientes por enfermero que recomienda el Ministerio de Sanidad en UCIs nivel II.

SATSE elaboró este estudio contemplando el aumento de plazas estructurales que introdujo la Conselleria de Sanidad en mayo de 2022. La carencia de profesionales en el sistema público de salud en la provincia de Alicante en atención especializada (excluyendo Primaria) es de 1.100 enfermeras más y supone algo más del 50% de las necesidades en la Comunidad. Esta organización avisa de que la situación se va a agravar con recortes por sustituciones de vacaciones, con modificaciones de turnos programados desde enero.

Libro blanco

El libro blanco sobre la situación de esta profesión sanitaria en la provincia de Alicante ha sido elaborado por la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Alicante, con el asesoramiento de su gabinete jurídico y fiscal.

Se trata del documento "Propuestas laborales y profesionales para la mejora de la profesión enfermera en la provincia de Alicante. Reivindicaciones de la Enfermería alicantina para las elecciones autonómicas de la Comunidad Valenciana del año 2023", que se va a trasladar a todos los partidos políticos con representación actual en las Cortes Valencianas y que presenten candida­tura para las elecciones autonómicas para que puedan asumir, recoger y contemplar estas propuestas en sus programas electorales.

La entidad invitó a todos los colegiados a participar en la confección de este documento con las aportaciones que considerasen oportunas "ya que sus apreciaciones e ideas son esenciales debido a que nacen de la experiencia pro­fesional diaria".

Con esta publicación se pretende se­ñalar las necesidades más significativas de los profesionales de Enfermería de la provincia con el objeto de que sean contempladas y defendidas por las distintas organizaciones políticas, y por el resto de entidades con capacidad de negociación de las mismas, "cuyo logro repercutiría en una mejora de la atención sanitaria recibida por la población".

Ya en 2015 el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) confeccionó el documento titulado "Necesidades profesionales y laborales de las enfermeras y enfermeros en la Co­munidad Valenciana. Propuestas para el desarrollo y mejora de la profesión enfer­meras", cuyas propues­tas se hicieron llegar a las organizaciones políti­cas, sindicales, sociales y administraciones públicas.

Mejoras tras la pandemia

Transcurridos ocho años, ante acontecimientos en los que ha tenido un papel esencial la profesión de Enfermería, como la pandemia de covid, aparecen en la realidad profesional "nuevos retos y necesidades que requieren de la búsqueda de nuevas propuestas para la mejora de las condiciones laborales y profesionales de los enfermeros y enfermeras".

Por este motivo, el colegio considera que es el momento oportuno de actualizar estas propuestas, entre las que destacan la mejora de las ratios de los profesionales de Enfermería en la provincia; determinar por las instancias educativas y sanitarias la oferta for­mativa para la obtención del Grado en Enfermería ajustada a la demanda laboral existente; potenciar e incentivar nuevos campos de desarrollo profesional para la profe­sión enfermera; incentivar y reconocer la figura del tutor de formación de grado, post­grado y especialización, así como la implantación de programas de mentoría e investigación por parte de estos profesionales.

También solicitan que se dote de seguridad jurídica a los profesionales enfermeros del Sistema Valen­ciano de Salud; el encuadramiento de los empleados públicos de la profesión enfermera en el sub­grupo profesional A1; la implantación de la jornada laboral semanal de 35 horas; la recuperación del poder adquisitivo perdido por los profesionales; y la puesta a disposición de vehículos de transporte para los desplazamientos efec­tuados por los enfermeros de Atención Primaria en la realización de visitas domiciliarias tanto urgentes como programadas.

Así como potenciar la presencia de enfermeros especialistas mediante la creación de más plazas de las distintas especialidades; sustitución de ausencias por el disfrute de permisos, licencias, reducciones de jornada, bajas, vacaciones, etc; convocatoria inminente de un concurso de traslados; incremento retributivo para los puestos intermedios de gestión de Enfermería (supervisores y coordinadores); eliminación de la incompatibilidad de dichos cargos intermedios para el ejercicio de una segunda actividad; e implementación de las medidas relacionadas con la profesión en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023.

Otras peticiones son la potenciación de la presencia de los enfermeros en el campo de la Sa­lud Mental, así como la implementación del Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024-Estrategia Salud Mental del Sistema Nacional de Salud; medidas para la reducción de las agresiones al personal; fortalecer el papel de los enfermeros que prestan sus servicios en los centros de salud; y equiparar sus condiciones laborales respecto a los enfermeros estatutarios.

Profesionalización

También precisa el Colegio una mayor profesionalización de la gestión sanitaria en las Administraciones Públi­cas y el fomento de la presencia de profesionales de Enfermería en puestos de gestión y responsabilidad; mejoras en la regulación de las listas de empleo temporal (bolsa de trabajo) de la Conselleria de Sanidad; regulación de la jubilación anticipada parcial para los enfermeros em­pleados públicos; y supresión de la obligatoriedad de prestar servicios durante un mes a jornada completa cuando se modifica el porcentaje de una reducción de jornada por conciliación de la vida laboral y personal y familiar en el ámbito de la Gene­ralitat Valenciana.

Además se reclama la figura del enfermero escolar en todos los cen­tros educativos; potenciar el papel de los enfermeros que prestan sus servi­cios en los ayuntamientos; incrementar la presencia de estos profesionales en la red de centros y servicios so­ciosanitarios en centros públicos depen­dientes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, y en concertados o privados; e instar a las entidades negociadoras a mejorar las condiciones labo­rales y retributivas de los profe­sionales que prestan sus servicios en centros y entidades privados de carácter sociosanitario (hospitales privados, consultas sanitarias privadas, geriátricos,…).

Por último, los enfermeros solicitan a Igualdad y Sanidad "que efectúen un ejercicio real y eficaz de supervisión, control y seguimiento de los contratos públicos de concesión de servicios con el objetivo de garantizar unos servicios sociales y sanitarios adecuados, así como alcanzar unas ratios de profesionales enfermeros apro­piadas".