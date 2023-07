Segundo verano con múltiples SAMU sin médico. Hasta el 40% de las ambulancias de asistencia de urgencias que tienen que atender los avisos circulan a diario sin facultativo en la provincia de Alicante, según denuncian trabajadores y sindicatos, que culpan de esta situación al retraso de la Conselleria de Sanidad en aprobar el plan de vacaciones.

Las ambulancias SAMU son como Unidades de Cuidados Intensivos móviles, que se desplazan para atender las situaciones más críticas en las que la vida del paciente corre peligro inminente. El personal médico que viaja a bordo necesita realizar un curso de formación para poder atender este tipo de situaciones con la mayor agilidad y rapidez posible.

Este verano, ante la falta de médicos, la administración ha optado por transformar ambulancias SAMU en Soporte Vital Avanzado Enfermero (SVAE), con un profesional de Enfermería y dos técnicos de emergencias a bordo, han confirmado fuentes sanitarias.

Según trabajadores consultados, estas unidades son "superválidas", están homologadas a nivel legal en España y en parte de Europa pero siempre han de estar en contacto con un médico de la central del Servicio de Emergencias Sanitarias (SESCV). Sin embargo, "se hace responsable al enfermero. Ir a una parada cardiorrespiratoria sin médico no toca. No se está haciendo buena gestión del personal ni de los recursos existentes".

Conselleria lo niega

Fuentes consultadas en la Conselleria de Sanidad aseguran que todo esto es incierto y que el 95,5% de los SAMU salen con médico y solo circulan sin facultativo en casos muy puntuales porque se produzcan muchos avisos al mismo tiempo. "Es entonces cuando se transforman en Soporte Vital de Enfermería, tutorizadas por un médico de un centro de salud".

Sin embargo, en poder de la dirección del Servicio de Emergencias Sanitarias, que depende de la conselleria, figuran por escrito quejas de responsables de la provincia que hacen saber que no consideran adecuado que se tome la decisión unilateral de transformar los SAMU en SVAEs. Asimismo, también se reseña en la nota a la que ha tenido acceso este diario que el problema de la falta de médicos es general pero que no es admisible que haya unidades no operativas por la falta de enfermeros "debido a una desorganización del personal".

Sanidad asegura que el 95,5% de los SAMU salen con médico y solo circulan sin facultativo en casos muy puntuales

Hay que recordar que la familia de un hombre de 56 años que murió de un infarto hace un año en Alicante tras ser atendido por un SAMU sin médico llevó el caso al juzgado para esclarecer si hubo una negligencia en la asistencia que recibió el fallecido.

Según relató el entorno, tras dar aviso la familia al 112 se presentó en el domicilio una ambulancia SAMU sin médico que tardó 30 minutos en llegar. El Sindicato Médico precisó que el enfermero hizo un electro que envió telemáticamente al centro de coordinación, para que lo viera el médico. Éste determinó que se trataba de un infarto y se movilizó otra ambulancia SAMU, esta vez con un médico, pero que tardó en llegar al domicilio otros 30 minutos. El hombre fue trasladado al hospital, donde finalmente falleció.

Pero no hay que remontarse tanto tiempo pues una ciudadana ha relatado a este diario que el pasado sábado estuvo una hora esperando el SAMU desde que llamó al 112 pues su marido, recién operado de la espalda, no reaccionaba, tenía los ojos en blanco y sufría convulsiones.

"Si llega a ser un infarto se habría muerto" Esposa de un paciente al que la semana pasada tardó una hora en recoger la ambulancia

La mujer señala que, en lugar de enviar directa y rápidamente una ambulancia al domicilio, previamente la llamó un médico del centro de salud del Cabo para ver qué había ocurrido. "Si llega a ser un infarto se habría muerto", afirma. El hombre estuvo más de cinco horas en el Hospital de Sant Joan tras entrar por Urgencias.

También hubo incidencias en Hogueras. El día 23 no había médico en una de las unidades de Alicante y se envió al facultativo del vehículo de intervención rápida durante cuatro horas y se contrató a un segundo técnico para el resto de horas. En la unidad más importante de la ciudad, además, apareció un técnico que no se conocía las calles, muchas de ellas cortadas.

Guardias sin cubrir

El déficit de facultativos supuso en junio 82 guardias de 24 horas sin cubrir en la provincia de Alicante, hay otras 80 para julio y 112 para agosto entre las 17 unidades SAMU, según la planilla a la que ha tenido acceso el Sindicato Médico. En este caso en distintos turnos en Orihuela Costa, Benidorm, La Vila, Dénia, Alcoy, Elda, Alicante, San Vicente, San Joan, Elche, Santa Pola, Torrevieja o Guardamar.

Al final se suelen cubrir el 60% de las guardias "gracias a la voluntariedad de los profesionales en activo que añaden turnos a sus horas mensuales con la finalidad de que el servicio al paciente no sufra un deterioro mayor del que ya se le está haciendo desde la gestión. ¿Quién audita estas decisiones gestoras, las evalúa y expone sus resultados?", se pregunta Francisco Barragán, representante de UGT en el SAMU de Alicante. Sin embargo, en todo junio circularon hasta 60 ambulancias sin médico en la provincia. "El plan de vacaciones está mal trazado y se quedan decenas de plazas sin cubrir", señala.

"Al final se cubren parte de las guardias gracias a la voluntariedad de los profesionales en activo que añaden turnos a sus horas mensuales con la finalidad de que el servicio al paciente no sufra un deterioro mayor" Francisco Barragán - Representante de UGT en el SAMU de Alicante

Sindicatos y trabajadores afirman que el servicio ha empeorado desde que primero se centralizó en València el Servicio de Emergencias Sanitarias que dejó a la provincia, entre otras cosas, sin el servicio a través del cual se organizaba al personal de las ambulancias, lo que también estaría contribuyendo a una mayor desorganización del servicio. Y en segundo lugar con la centralización del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) que se presta desde febrero en València para las tres provincias.

Sin enfermeros

De las 17 unidades SAMU, entre cinco y seis circulan cada día como SVAE, señalan las fuentes consultadas. Incluso ha habido jornadas ya este julio en que habrían salido a emergencias tres ambulancias sin médico ni enfermero, solo con técnico de Emergencias.

También hay malestar entre estos profesionales puesto que la dirección ha enviado a algunos de Alicante a Valencia y viceversa. Estos trabajadores se quejan de que el 31 de julio se les cambió la planilla 5 veces y se les dio una planificación final con turnos de 36 horas encadenando una guardia con otra.

"A fecha de hoy continuamos en el mismo punto de partida, ya que las plantillas consolidadas de profesionales sanitarios necesitan ser cubiertas en los periodos estivales cuando los profesionales disfrutan de su mes de vacaciones . Es aquí donde se genera un verdadero problema porque en el Servicio de Emergencias Sanitarias no hay un plan de sustituciones acorde a las necesidades reales", abunda el delegado de UGT.

Así, consideran que "no puede trasladarse un plan hospitalario o realizado para el personal de un centro de salud a una plantilla que cubre de norte a sur la Comunidad Valenciana. Si le unimos que los contratos del personal sustituto se lanzan tarde, la sabida falta de profesionales en el sector, y lo poco atractiva que los gestores hacen la incorporación de nuevas personas en el servicio, el fracaso está servido".

"No puede trasladarse un plan hospitalario o realizado para el personal de un centro de salud a una plantilla que cubre de norte a sur la Comunidad Valenciana" Francisco Barragán - Representante de UGT en el SAMU de Alicante

Falta de previsión

El secretario general del Sindicato Médico, Víctor Pedrera, habla también de "una falta de previsión total. Todos los años les pasa lo mismo porque no han previsto la cobertura con suficiente tiempo y por tener plantillas por debajo de mínimos. Es un riesgo para la población, imagínate que tienes un infarto o un accidente de trafico grave y acude una ambulancia solo con conductor y enfermero. Ya hubo problemas el año pasado y estamos exactamente igual sin adoptar medidas a tiempo".

"Es un riesgo para la población, imagínate que tienes un infarto o un accidente de trafico grave y acude una ambulancia solo con conductor y enfermero" Víctor Pedrera - Secretario general del Sindicato Médico

Mari Ángeles Medina, médico de Familia y presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar, coincide en que "es un fraude a la ciudadanía. Pone en peligro la seguridad de los pacientes".

El personal consultado señala que "como no se fideliza al personal de nueva incorporación, ni se le incentiva a ningún nivel, terminan marchándose a los centros de Atención primaria, o a servicios de emergencias de otras comunidades cercanas".

"Es un fraude a la ciudadanía. Pone en peligro la seguridad de los pacientes" Mari Ángeles Medina - Presidenta de la Asociación Valenciana de Medicina Familiar

Los sindicatos afirman que el mismo problema se ha trasladado también al colectivo de la Enfermería, "y hay unidades que se quedan durante su guardia sin este perfil profesional. Una unidad SAMU sin médico en la guardia, la utiliza la central de coordinación para la atención de emergencias que el médico coordinador decide, poniendo sobre los hombros de los profesionales de Enfermería decisiones y competencias que no corresponden a la categoría profesional, ni al desarrollo de la misma".

La situación se agrava en zonas de costa donde la población se multiplica por tres en julio y agosto "y no se refuerzan los servicios para ajustarlos a las necesidades reales del momento, como se hizo durante la pandemia. Los gestores tienen que estar a la altura para saber modificar las necesidades que la población demanda".