La instrucción del caso pérgola llega a su punto final con la declaración este lunes del sexto y último de los imputados, el jefe de servicio de Partida Rurales y Participación Ciudadana, el área gestionada por Manuel Jiménez, que ha acudido en calidad de investigado, y del testimonio de cuatro nuevos testigos en una causa que investiga una presunta prevaricación en la gestión de contratos por la construcción de una pérgola en la Alcoraya, además de otras actuaciones también ejecutadas en la plaza Manuel Giménez de la partida rural.

El responsable técnico de la Concejalía de Partida Rurales y Participación Ciudadana ha defendido la legalidad del proceso durante su comparecencia, aunque ha admitido que el proceso que se siguió no era el habitual. "El técnico ha explicado su participación en el proceso, asegurando que siguió las bases de contratación y que lo hizo todo a propuesta del concejal y con el visto bueno de Intervención. No era la primera vez que se hacía, aunque no era habitual", han explicado fuentes del caso, que han añadido que el técnico ha subrayado que era Jiménez el que "marcaba las exigencias políticas".

Respecto al resto de contratos en cuestión, como el circuito biosaudable, tramitado y financiado por el área de Infraestructuras, que entonces estaba en manos de José Ramón González, el técnico se ha desvinculado: "Ha dicho que del resto de contratos no sabía nada. Ni tampoco sabía que iban a coincidir en el tiempo ni tampoco estaban entre sus competencias".

El técnico municipal, cuestionado sobre la coincidencia de que la empresa que fue adjudicataria de la construcción de la pérgola fuera la misma que previamente había realizado obras en la vivienda del concejal, ha sido más tajante ante la jueza, María Luisa Carrascosa. "Ha asegurado que no sabía que la empresa a la que se le habia adjudicado la pérgola había hecho obras en la casa del concejal. Si lo hubiera sabido, ha dicho que le habría advertido", ha apuntado el funcionario según fuentes de la investigación, quien también ha calificado como "cortos" los plazos dados a las empresas para presentar sus ofertas.

Respecto a la necesidad o no de tener que solicitar tres ofertas al tratarse de contratos menores, el criterio del funcionario ha chocado con el de Fiscalía Anticorrupción, representada en el proceso por Felipe Briones y Pablo Romero. Mientras el técnico ha asegurado que "no es necesario" pedir tres presupuestos, el Ministerio Público ha apuntado que es una exigencia que marca la Oficina de control y supervisión de la contratación.

Tras el jefe de servicio de Partidas Rurales, que sigue ejerciendo esa responsabilidad en el Ayuntamiento tras la salida de Jiménez, ha sido el turno para cuatro de los seis testigos citados este lunes, ya que dos no han acudido por diferentes motivos. Uno de los empresarios que no presentaron oferta para la redacción del proyecto de construcción de la pérgola ha asegurado que no le dio "tiempo" a registrar oferta. De hecho, los plazos fue uno de los asuntos sobre los que más se ha preguntado en esta sesión de comparecencias, así como sobre quién elegía a las empresas a las que cursar las invitaciones de los contratos menores. Por su parte, el vicesecretario municipal ha asegurado que su tarea era "dar fe" de los procesos, sin más intervención en la tramitación. El resto de técnicos que han acudido ante la jueza este viernes también han defendido el proceso administrativo seguido.

Pese a que faltan dos testigos por comparecer, se da por hecho que la jueza va a dar por cerrada la investigación, tal y como ha comunicado a las partes, por lo que se espera que en breve decida si archiva las actuaciones o bien continúa el proceso para todos o solo para algunos de los investigados. En la causa, tras la denuncia del PSOE, están imputados los ahora exconcejales Manuel Jiménez y José Ramón González (PP), además de dos técnicos municipales y empresarios ligados a los contratos de la pérgola.

Contratos para La Alcoraya

La información desvelada por este medio a mediados del pasado mes de abril desveló que Jiménez, a quien Barcala (PP) colocó al frente del área de Fiestas y Partidas Rurales, adjudicó a dedo la rehabilitación de la pérgola de la plaza de La Alcoraya por 44.379 euros a la misma empresa que le había hecho obras en su casa, con cuyo propietario comparte hoguera y quien también figura como investigado en este procedimiento. El contrato para la construcción se pagó desde el área de Infraestructuras, aunque se gestionó desde Partidas Rurales.

Al tratarse de una actuación que no estaba entre sus competencias, Jiménez tuvo que externalizar previamente la redacción del proyecto, lo que supuso un coste de 5.820 euros que las arcas municipales. El contrato fue para una mercantil dirigida por un hombre de referencia en el mundo de la Fiesta, de la que Jiménez fue máximo dirigente durante siete años antes de recalar en la lista del PP en 2019.

El contrato de la pérgola se tramitó desde la Concejalía de Participación y Partidas Rurales, pese a que en esos meses el área de Infraestructuras, también en manos del PP, impulsó la obra de reforma y reparación del escenario de la plaza de la Alcoraya, situada a escasos metros, que tuvo un coste de 27.757 euros en favor de Inelsa Ingeniería. También fue la encargada de construir un circuito biosaludable en ese entorno por 57.335 euros, en este caso a través de un procedimiento abierto.

Previo a la ejecución de la construcción de la pérgola, la Concejalía de Partidas Rurales encargó la redacción del proyecto, una actuación que externalizó. El presupuesto se sacó de la partida destinada a "Estudios y Desarrollo del Plan Estratégico de Partidas Rurales". Tuvo un coste de 5.820 euros, por unos trabajos que se ejecutaron en un plazo de menos de diez días. Recayó en manos de Arquitectura Arquip, una empresa liderada por otro hombre de referencia en el mundo de la Fiesta, de la que Jiménez fue máximo dirigente durante siete años antes de recalar en la lista del PP en 2019.

Hace tres meses

Tras saltar la polémica por la tramitación de unos contratos que se ejecutaron en el entorno de la plaza Manuel Giménez, las dudas se centraron en quién había autorizado el pago. Entonces se descubrió que fue el edil Jiménez (PP) el que ordenó el pago de la factura relativa a la construcción de la pérgola de la Alcoraya sin contar en ningún momento del visto bueno del edil de Infraestructuras, la concejalía a cuyo presupuesto imputó el gasto de 44.379 euros.

Pero la polémica no se quedó ahí. Cuatro días después de conocerse las primeras adjudicaciones a personas de su entorno, INFORMACIÓN reveló que el edil Jiménez había dado también un contrato al presidente de su hoguera para colocar paneles informativos en partidas rurales de Alicante, por un valor de 11.519 euros. Uno de esos paneles se instaló en la plaza de la Alcoraya.

Esa revelación acabó por precipitar el adiós de Manuel Jiménez. A un día de la pasada Santa Faz, el PP comunicó que el entonces edil no repetiría en la lista electoral que, a esas alturas, Barcala aún no había hecho oficial. Ese mismo día, también se anunció que Jiménez dimitiría, como así hizo, después de dar explicaciones ante el Pleno de Alicante, que se reunió justo una semana después de la romería.