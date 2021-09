Puig espera al último día para definir la desescalada y si prorroga el toque de queda

En otras ocasiones, varios días antes de llegar a la fecha establecida para el fin de unas medidas, el jefe del Consell anunciaba cuáles serían las nuevas. No ha ocurrido así en esta ocasión. Sin embargo, la Conselleria de Sanidad no ha presentado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la solicitud para mantener el toque de queda, lo que podría significar el fin de esta limitación, pese a que todavía no hay nada decidido.

El presidente de la Comunidad sí que anunció la pasada semana que mañana se iniciaría una desescalada «prudente», y la responsable de Sanidad, Ana Barceló, señaló que la buena evolución de los datos, junto a la caída de la incidencia y el impulso de la vacunación «abre las puertas a un nuevo escenario de reapertura». Los términos de este escenario, cuya decisión se apura hasta el último momento, se conocerán hoy tras la reunión interdepartamental de la Generalitat para la prevención y actuación ante la situación generada por el covid.

El anuncio de las nuevas normas no se ha producido por tanto durante los días de Fallas, y no se hace hasta haber acabado la celebración, la primera fiesta popular de envergadura autorizada en la Comunidad. Sin embargo, las posibles consecuencias de celebrar un acto como éste, si se dieran, no se podrían comprobar hasta pasados siete o catorce días, el tiempo de incubación del virus.

El presidente defendió ayer que la celebración de las Fallas «abre la puerta a la esperanza» ante la evolución de la pandemia. «A pesar de que la incidencia ha bajado mucho, aún hay demasiadas» personas afectadas, apuntó Puig, quien apostó por «ser conscientes de esta situación y tener esa máxima corresponsabilidad», expresó tras su visita a uno de los monumentos.

La Comunidad es actualmente la tercera autonomía con menos incidencia acumulada de España; el índice reproductivo del virus está por debajo de 1; tiene la mitad de hospitalizados por covid que a finales de julio; y la letalidad es del 0,27 %, cinco veces inferior a la media de toda la pandemia.

El único departamento de salud de entre Alicante, Valencia y Castellón que se encuentra en riesgo extremo por covid es Orihuela, donde la incidencia es de 302 casos activos por cada 100.000 habitantes, con datos del 3 de septiembre. La semana anterior, con datos del 30 de agosto, eran siete los departamentos de la provincia que se encontraban en este nivel de alerta, pero la mayoría de datos han mejorado y actualmente se encuentran por debajo de 250, la tasa que marca el inicio del riesgo extremo.

Pese a la mejora, las cifras arrojan situaciones complicadas a nivel local, donde 13 municipios de Alicante con más de 5.000 habitantes están en riesgo extremo.