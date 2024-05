La oposición sube el tono ante la huelga educativa y Mazón se defiende con las "mentiras" del Gobierno por el agua de l'Albufera de València

Bronca sesión de control al president Carlos Mazón en las Corts. La izquierda ha salido al ataque por el flanco educativo, aprovechando la huelga a la que están llamados este jueves 67.000 profesores y 540.000 alumnos de la Comunidad Valenciana. La censura de 'Barbie' en Burriana por parte de un concejal de Vox y corregida luego por el alcalde del PP ha sido el otro gran eje de descarga de la oposición, que ha vuelto a criticar a Mazón por ponerse de perfil ante su socio. El jefe del Consell, como es habitual, ha replicado exhibiendo la "gestión" de su Ejecutivo y los agravios a los que somete el Gobierno central a la Comunidad Valenciana. En este caso, con el agua de l'Albufera como bandera.

La ofensiva educativa de la izquierda la vaticinaba las pegatinas que portaron los diputados de PSPV y Compromís en sus solapas y atriles. Y las primeras palabras del síndic socialista, José Muñoz, fueron en ese sentido, para dar su "apoyo incondicional" a una huelga que el conseller del ramo, José Antonio Rovira, había tildado el día previo de "política". Mazón dio cancha a esa teoría en una intervención posterior, en la que enumeró los sindicatos que están "detrás" del paro. En cambio, Muñoz señaló que "no es política sino contra sus políticas de segregación".co

La crisis abierta con Moncloa por l'Albufera no tardó en salir a la palestra. Lo hizo el jefe del Consell ya en su primer turno de palabra. Tras repasar los avances del Ejecutivo de los últimos días (convenio sanitario con Castilla-La Mancha, obras de carreteras en Castellón y Elx y obras en la UCI del Hospital de Castellón), Mazón acusó al Gobierno de "mentir" sobre el agua transferida al lago y "reirse" de los valencianos. Así, si la pasada semana cerró con un "salvem l'Albufera", en esta ocasión ha pedido salvar "la veritat".

José Muñoz muestra el cuaderno 'ser fascista está mal' en las Corts. / JOSÉ CUÉLLAR/CORTS

Muñoz ha esquivado el asunto hídrico y ha enfocado su réplica a denunciar la falta de "autoridad" de Mazón ante Vox. Lo ha hecho acompañado de un cuaderno de actividades de 'Don Julio' titulado 'Ser fascista está mal'. Con él sobre la tribuna, el síndic del PSPV ha afeado al popular que no reproche las políticas o declaraciones de dirigentes del partido socio de su Consell.

Por ejemplo, que no censure al diputado de Vox y concejal en Burriana, Jesús Albiol, su intento de censura de la película 'Barbie'; que no le diga a Llanos Massó (presidenta de las Corts) que no está de acuerdo con su veto a colgar la bandera LGTBI, que la vicepresidenta Susana Camarero no se comprometa a "no darle ni un duro" a la fundación de hombres maltratados, o que María José Catalá no censure los "insultos racistas" de la edil de Vox en el Ayuntamiento de València.

"De ser fascista se sale", ha resumido Muñoz leyendo una frase del cuadernillo, que según ha anunciado se va a donar a la biblioteca municipal de Burriana.

Mazón ironizó con el "afán" del socialista de convertirle en "franquista" y respondió al "tebeo" de Muñoz con una hoja impresa del DOGV de este jueves. "Ante el tebeo, el DOGV. Tebeo-DOGV", insistió en varias ocasiones mientras sostenía la publicación en la que se saca a exposición pública las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a actuaciones sobre exhumación e identificación de víctimas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Aunque no confrontó directamente con Vox, a quien su partido ha desautorizado en Burriana, Mazón aseguró haber visto la película. "Y me ha encantado", añadió. También le "encanta" el alcalde de Burriana que, recordó, es del PP. La vicepresidenta Susana Camarero también cerró filas con Jorge Monferrer, el alcalde del municipio, y citó sus palabras en defensa de la recuperación de la película. "Nadie va a ser discriminado por su forma de pensar", dijo Monferrer y recordó Camarero.

Mientras, la bancada de Compromís cantaba "que hable Albiol, que hable Albiol". Pero Massó le denegó la palabra que había solicitado por alusiones. Sí que intervino el vicepresidente primero Vicente Barrera, quien también admitió haber visto la película, aunque se guardó su opinión. Sobre la polémica, se limitó a señalar que "no todos los DVD tienen que ser admitidos" y se preguntó si estos son "los problemas reales de los valencianos".

Joan Baldoví muestra una muñeca Barbie en la sesión de control. / / JOSÉ CUÉLLAR/CORTS

Mucho más claro ha sido el portavoz del grupo de Vox en las Corts, José María Llanos, quien agradeció a Albiol el intento de evitar la proyección de películas que buscan "acabar con la inocencia de los niños", dijo en referencia a Barbie y '20.000 especies de abejas". "Gracias por tu compromiso, coherencia y principios", concluyó Llanos, a quien solo aplaudió los otros 12 diputados de Vox. Mazón lo miró con cara de circunstancias.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, subió al estrado con una Barbie portando una pancarta en contra de la censura, una "peligrosa agente del feminismo radical", ironizó. "¿No le da vergüenza que censuren una película con 9 nominaciones a los Oscar y que ha ganado tres Goya?", ahondó.

Conseguida la foto, el portavoz valencianista trató de centrar el tiro en la gestión del Consell cuando se acerca el primer año de la victoria de Mazón en las urnas, empezando por la huelga educativa. Además, denunció el "colapso" en las ITV y el "descontrol" en los pagos de nóminas en el Hospital de Denia. "Esta es la situación de los servicios públicos tras un año de PP y Vox. Caos y colapso".

Suscríbete para seguir leyendo