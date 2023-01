De Alicante Cultura a CulturAL y de un proceso de evolución a una nueva etapa moderna e innovadora. Esa es la esencia de la recién estrenada imagen corporativa que la Concejalía de Cultura de Alicante ha presentado esta mañana en el Espacio Séneca. Una necesidad, según ha apuntado el concejal de Cultura, Antonio Manresa, de "repensar el papel de la concejalía y su organización, para definir la marca, reforzar su imagen y comunicación, y posicionar Alicante como ciudad cultural".

Una marca "mucho más contemporánea y dinámica" que refleja la intención de la concejalía "de apertura a diferentes ideas y culturas", con el objetivo principal de "acercar la cultura a más gente, conectar donde esté el público, avanzar teniendo en cuenta el pasado, valorando el presente y pensando en el futuro".

Para el edil de Cultura, se traba de "cambiar y adecuar la marca al nuevo camino que debe emprender la concejalía, dar un salto cualitativo en cuanto a marca propia, como paraguas para todos los espacios y poder presentarse al exterior". En este sentido, ha destacado que "esto es consecuencia de un trabajo que se ha ido haciendo y esto es la culminación; a partir de ahora estamos en otra etapa más moderna e innovadora". Este cambio se ha realizado "para ser más grandes, no para mantenernos como estamos".

CulturAL, imagen realizada por la consultora e investigadora Cecilia Martín, responsable también de la renovación visual del MACA, y del diseñador gráfico Dídac Ballester, responde a una marca "integradora" que cumple la doble función de "vincular la marca paraguas a todos los equipamientos y programas que forman parte de la Concejalía de Cultura y disponer de una identidad dinámica, joven y aceptable, que ayude a visibilizar la actividad cultura que se desarrolla", tal como afirman sus creadores.

Un trabajo realizado a partir de una investigación en base a "unas entrevistas para conocer el punto de vista de la situación actual y hacia dónde debíamos dirigirnos", ha afirmado Martin, especialista en branding cultural, miembro del consejo ICOM-MPR, cofundadora de Lava Lab en Amsterdam paras la innovación en cutlura, diseño y tecnología. "Estos cuestionarios fueron realizados por agentes externos, desde gestores culturales a artistas visuales, pasando por periodistas culturales y el personal de la propia concejalía".

Después se procedió al diseño de la identidad gráfica, empezando por el logotipo. Después se elaboró el manual de marca y finalmente el diseño de materiales promocionales, que coordinó ya Ballester, especializado en proyectos de identidad visual, diseño de libros y packaging, que le han llevado a conseguir numerosos reconocimientos.

Un área aletargada y dispersa

"Cuando entré en 2019, me fijé en la marca y era una marca que cumplió su función durante un tiempo, pero que estaba un poco superada, desde nuestro punto de vista", ha asegurado Manresa que comparó "cómo estaba la cultura en la legislatura pasada y como está ahora; hay una diferencia importante". De hecho, ha apuntado, "el presupuesto se ha multiplicado casi por cuatro y vamos a seguir sumando para que esa marca este a la altura de lo que nosotros queremos para la ciudad de Alicante"

"Hasta ahora ha sido la recuperación de la cultura y ahora hay una nueva etapa de ir creciendo progresivamente para hacer cosas grandes y que la ciudad esté preparada".

En ese aspecto redundó también el alcalde, Luis Barcala, que intervino en el acto de presentación. "Cuando accedimos al gobierno nos encontramos un área aletargada y dispersa. Empezamos, entonces, a hacer gestión y hoy, finalmente, presentamos este nuevo logo, y no al revés, como nos tienen acostumbrados en otras administraciones”.

Barcala ha señalado que “la nueva imagen es la consecuencia del trabajo realizado. Hemos multiplicado por cuatro los recursos de la Concejalía de Cultura. Esto no son intenciones ni anuncios vacíos, es vestir el trabajo ya realizado hasta ahora”.

El alcalde ha destacado algunas de las acciones llevadas a cabo en este mandato como la renovación del Espacio Séneca, la propuesta de Alicante en Fitur de turismo cultural, la futura ampliación del MACA o la remodelación del Teatro Principal.

Al acto también acudió el concejal de Transportes y Medio Ambiente, Manuel Villar, junto a otros miembros de la corporación, como el concejal de Compromís, Rafa Mas, y numerosos técnicos municipales.

Muchos temas pendientes

Precisamente Rafa Mas ha declarado tras la presentación que "hay muchos temas pendientes en Cultura". Y citó que "Cigarreras cierra domingos, no hay proyecto para La Británica, no hay biblioteca central, no hay salas de estudio, bibliotecas cerradas por falta personal, refugios cerrados, castillo San Fernando abandonado, muralla peatonal que sube al castillo en ruina, 3 millones de euros del teatro paralizados, restos arqueológicos de la Albufereta abandonados...".