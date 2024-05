"Quien piense que hablar en valenciano es hacer política, está bastante equivocado"

Era la hora de llamar a Pep Gimeno (Xàtiva, 1960), uno de los artistas que me inculcaron cierta pasión por la cultura de raíces valencianas. Canciones como L'u d'aielo o Malaguenya de Barxeta, interpretadas por él, marcaron una identidad en mi persona que continuó Al vent de Raimon o las propuestas más contemporáneas de bandas como Obrint Pas. Por todo ello, era una entrevista especial que, no obstante, se iba a hacer desde el teléfono físico del lugar de trabajo del Botifarra pues, como me comentaron previamente: "Pep no tiene móvil". Comunica unos minutos mientras atiende a un visitante al Archivo de Xàtiva y, acto seguido, coge la llamada.

¿Cómo se sobrevive actualmente sin teléfono móvil?

Yo, de categoría (ríe). Soy una persona rara, lo sé, me considero un anti-móvil. No me gustan estas cosas y solo tengo teléfono fijo para el que quiera llamarme. Si se ha vivido antes sin móvil, ¿por qué ahora no?

Las redes sociales son vitales para un músico y dependen directamente de un móvil.

Mi representante es el que se encarga de todas estas cosas, ya que controla las redes sociales mejor que yo. Si te soy sincero, yo no me entero de nada. Ya te lo he dicho, soy una persona rara (ríe). Yo me preocupo de cantar, que es lo que sé me da bien. Y soy muy feliz así, qué le voy a hacer. Voy mucho a València en tren y me doy cuenta de que toda la gente está pendiente del teléfono. Y ahí está el tonto de turno, que soy yo, mirando el paisaje.

Con móvil o sin él, este domingo llega al Teatro Principal de Alicante. ¿Qué se va a encontrar el público en el concierto?

Pues vamos a presentar nuestro último disco Ja ve l'aire, un álbum hecho por mujeres y dedicado a ellas por el trabajo, durante toda una vida, de conservar la cultura popular y las canciones. Todas esas mujeres que iban a trabajar como, por ejemplo, las cigarreras de Alicante, que cantaban mientras trabajaban con el tabaco. La mayoría de canciones que voy a cantar son cantos de faena. La primera, por ejemplo, dice "Ja ve l'aire, ja ve l'aire! / Ja ve l'aire del migdia / I ha vingut un pardalet / A portar-nos l'alegria". Quería decir que ya acababan, pero luego tenían que llegar a casa y preparar la comida... Es un reconocimiento a toda la labor que han hecho por nosotros.

Las malas lenguas dicen que hace tiempo que Alicante perdió el arraigo valenciano.

Yo creo que no. Son igual de valencianos que el resto. Escucho hablar el valenciano de Sant Vicent del Raspeig o del mismo Alicante y es "muy bonico". Los alicantinos son nuestros hermanos y tengo muchas ganas de actuar allí.

¿Es la lengua un factor político?

Para nada. Cuando nací y abrí los ojos, veía que en mi casa se hablaba en valenciano y la política ni se mencionaba. Únicamente queremos defender nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra tradición, ni más ni menos. Quien piense que hablar en valenciano es hacer política, está bastante equivocado. Yo he actuado en Francia, en Alemania, en Italia y no ha habido ningún problema por cantar en mi lengua. Las lenguas tienen que ayudar a juntarnos, no a separarnos. Cuantas más lenguas existan, más diversidad y más culturas.

Tuvo un rifirrafe con un diputado de Vox que habló mal de su propuesta musical sin siquiera conocerle.

Rifirrafe ninguno, yo no tuve nada que ver. Fue él quien me mencionó en las Cortes Valencianas. Y te digo una cosa, yo no canto política, canto lo que ha cantado toda la vida el pueblo. Pero que esa persona me juzgue por cómo me llamo... Yo sería incapaz de hablar mal de una persona en un puesto público. ¿Quién soy yo para hacer eso? Y ese diputado demostró ser una persona bastante maleducada.

Usted le invitó cortésmente a su concierto. ¿Asistió?

No, para nada. No tenía la categoría para juntarse con nosotros. Y te digo una cosa, conozco a gente de Vox que no tienen nada que ver con este tío. No creo que sean todos iguales.

¿Qué significa para usted el País Valencià?

Para mí es País Valencià antes que Comunidad. ¿No dicen que estamos en un país libre? Pues cada uno que piense lo que quiera. Además, el término no nos lo hemos inventado ahora. En el siglo XIX, en castellano ya se decía País Valenciano. Si esto molesta a alguien, que lea y aprenda de historia.

¿Es consciente de lo importante que ha sido su música a la hora de construir la identidad de muchas personas?

Tengo ratos de lucidez en los que soy consciente de ello al ver cómo reacciona la gente. El año pasado, en el Festardor, había unas 2.000 personas de 20 años cantando Malaguenya de Barxeta, Tingo tango o Ja ve l'aire. Llegar a la gente joven es muy fuerte. Mira, la hija de la señora que me enseñó la Malaguenya de Barxeta, que murió hace unos 30 años, me dijo un día "si mi madre levantara la cabeza y viera toda la gente joven que canta la canción, volvería a morirse de satisfacción". Es un trabajo para el día de mañana. Yo desgraciadamente me tendré que marchar y se quedará todo lo que se ha hecho durante estos años.

Esto demuestra que las nuevas generaciones siguen teniendo presente la canción popular.

Totalmente. Una vez, en un concierto en València, se acercó un niño de unos tres años a decirme que le había gustado mucho la actuación, pero que había faltado un Cant de batre, cuando muchos adolescentes no saben ni lo que es. Esto demuestra que la tradición valenciana está muy viva.

Si em pose a cantar cançons ha cumplido su mayoría de edad. Durante todos estos años, ¿cómo valora el cambio que ha experimentado la música en valenciano?

Lo que más valoro es que va hacia delante. Si me lo hubieras preguntado hace veinte años, la respuesta hubiera sido diferente. En los años noventa hubo un parón que frenó el avance que habían hecho músicos como Lluís Miquel o Raimon. Ahora hay mucha gente cantando en valenciano en muchos estilos diferentes y se percibe que está muy vivo. Nuestra cultura está viviendo un momento de buena salud.

Ahora hay rap, música electrónica, rock... Y todos comparten la pasión por la lengua.

Por supuesto, y eso es lo "bonico". Por eso hay que mimarlo y cuidarlo. Da mucha calma ver que la gente joven está por la labor de hacer crecer la cultura valenciana. Además, sabiendo que el valenciano lleva siendo castigada desde los tiempos de Felipe V hace trescientos años... y todavía la hablamos. ¿No crees que es fuerte una lengua así?

¿Es un deber para usted tender la mano a los nuevos proyectos musicales?

Es un deber. Yo no sé las colaboraciones que habré hecho a lo largo de mi vida, pero nadie puede decir que el Botifarra no ha querido colaborar. A mí nunca me han apoyado en la vida cuando era joven, en nada. Pero ahora me veo en la necesidad de apoyar a los nuevos músicos para que, el día de mañana, haya una gran escena valenciana. Va todo ligado.

Sin embargo, parece que los grupos ahora duran menos.

Puede ser. Estamos en un momento en el que muchos lo dejan. Xavi Sarrià, por ejemplo, o El Diluvi, de vuestra tierra. Todo tiene un principio y un final, pero da un poco de pena. Mi madre decía que Dios aprieta, pero no ahoga. Saldrán más artistas, esto no puede quedarse parado porque se ve mucha gente joven con ambición. Y yo ahí estaré, hasta que me jubile.

