El entrenador del Elche, Pablo Machín, está satisfecho con su equipo. Más concretamente, “con los que están”. En cada rueda de Prensa aprovecha para lanzarles un mensaje de confianza, de apoyo, de fe. Y también lo suele hacer con la afición. “No damos nada por perdido. Este equipo nunca va a bajar los brazos”, señalaba hace unos minutos el técnico soriano.

Por delante una nueva final, este domingo (16.15 horas) ante Osasuna. Pero antes, una reflexión sobre la última jornada: “Hicimos una segunda parte muy buena el otro día, pero eso ya es pasado. Tenemos que analizar los errores que cometimos para no volver a cometerlos y potenciar esas virtudes que ya, con marcador en contra, fuimos capaces de sacar para superiores en esa segunda parte. El otro día nos dimos cuenta de que podemos competir contra cualquier rival. Es cierto que el Cádiz también está en puestos delicados, pero fueron capaces de ganar en Valencia. Nosotros podemos ser un equipo competitivo”.

Estado de la plantilla

En la convocatoria faltarán cinco de sus hombres. Sí estará Clerc, que ayer se perdía en entrenamiento pero hoy ya estaba al nivel del grupo. Machín aseguraba que no estará Nico, porque sigue con la férula en su mano;

Pol Lirola, “por una bronquitis. No sé si mañana podrá entrenar con el grupo”; y tampoco John ni Collado. “Quina sufre un problema en el isquiotibial, no sé el alcance pero esperemos que sea poco tiempo”, apuntaba.

Osasuna

Sobre el rival, el técnico franjiverde destacaba que llegarán con la moral altísima. “Ellos van a llegar con un desgaste mayor que el nuestro, pero la mentalidad es muy importante y las dinámicas también, así que el haber pasado la eliminatoria de Copa ante un gran Betis seguro que va a reforzarles”, destacaba, a la vez que reflejaba que lo esencial es que “nosotros debemos mirarnos a nosotros mismos. Venimos de competir bien ante el Cádiz y lo que le gusta a los futbolistas es seguir demostrándolo en el campo”.

Machín destaca numerosas virtudes en Osasuna. “Tienen una defensa muy difícil de batir y grandes jugadores de ataque. Todos juegan como un bloque. Es difícil pero que es posible ganarles. Y lo vamos a hacer nosotros. Yo creo que sí”.

Mercado de fichajes

Preguntado por si se ha paralizado el trabajo de fichajes o si ve que existe poco interés por reforzar al equipo al darse la temporada casi por perdida, Machín es claro: “Eso no es así. Nosotros no damos nada por perdido. No creo que nadie piense así en el club. Tenemos ganas de demostrar que somos mejor equipo de lo que hasta ahora venimos demostrando. El mercado de fichajes es como es. Siempre es muy lento para todos los equipos. La secretaría técnica está valorando muchas opciones. Hoy por hoy sería de tonto decir que estoy cerrado a que puedan venir jugadores, pero me centro en el día a día y los que van a ganar el partido ante Osasuna son los que hoy están aquí”.

La polémica arbitral de Cádiz

El preparador resolvió rápido la pregunta sobre la polémica arbitral de Cádiz. “Durante la semana se habrá hablado bastante pero no he estado pendiente. Sé que ha habido una polémica pero eso no me incumbe a mí y bastante tengo con lo que tengo como para meterme en esas situaciones”. Y consultado por si cree que ahora los árbitros pueden cargar sobre el Elche, entiende que “ese temor no lo debemos tener. Confiamos en la profesionalidad del cuerpo arbitral. Todos nos equivocamos alguna vez, lo que se trata es de equivocarse lo menos posible. Cruyff dijo que el fútbol es un deporte de aciertos y errores, no solo de los entrenadores o futbolistas, sino de todos los que forman parte del mismo”.

Los recién llegados

Sobre los fichajes, Pablo Machín entiende que “Lautaro es el ideal, porque llegó con tiempo para poder adaptarse. Lo ha hecho muy bien. Venía de competir en Argentina. Lo contrario que sucede con Magallán, que venía de un periodo largo de inactividad. Debemos ir dando pasos hacia adelante. Carmona ya compitió a un buen nivel el otro día. Es un jugador como nos gustaría. Más allá de que tenga más o menos experiencia, el aspecto físico sí nos lo da”.

¿Qué líneas reforzaría?

“Se puede resumir en que lo que necesitamos son jugadores que vengan a aportar y que mejoren o complementen lo que tenemos. Tampoco es cuestión de decir una demarcación concreta porque también hay jugadores polivalentes como Carmona que pueden cubrir varias”, respondía el técnico.

¿Quina o Lirola siguen?

Machín era claro en su respuesta: “Igual que cualquier otro jugador. Para mí, los importantes son los que tengo hoy. Pol sí es cierto que ha salido información en Prensa de que tiene opciones. Quina no sé por qué será que me lo preguntáis, pero hoy por hoy cuento con todos los jugadores que tengo”.

¿Es posible la victoria ante Osasuna?

El míster entiende que sí. “Es un partido importante, como me los tomo todos. Seguro que conseguimos una victoria que nos reconfortará, por lo que conlleva una primera victoria, pero no nos tenemos que obsesionar con una cosa o la otra. Espero que esa sobreresponsabilidad no nos penalice, como ha ocurrido en otros partidos. Que el equipo esté cohibido y no rinda a su máximo nivel”.

¿El objetivo es imposible?

“Imposible no es, por supuesto que no. Y me gustaría que la gente siempre tuviera presentes los datos como los que dio INFORMACIÓN -en su noticia sobre las gestas de Zaragoza o Mallorca-, y no siempre mirar la botella medio vacía. Está bien ser objetivos, pero solo pensando en lo malo poco bueno podemos sacar”.

Prosigue el entrenador ahondando en el tema: “Cuando vine aquí sabía que el reto era muy grande y el ideal era empezar ganando e ir sumando, pero sé que es complicado porque primero tienes que cambiar la dinámica. Yo creo mucho en el proceso y en lo que yo puedo aportar es en el día a día, en optimizar los recursos que tengo. En este sentido estoy muy satisfecho con el día a día del equipo, en los entrenamientos, tengo la implicación de los jugadores, siento que ellos creen, que todo lo que se les dice lo hacen y lo hacen con entusiasmo. Estaríamos mejor habiendo conseguido tres victorias pero las cosas se tienen que trabajar”.

¿Cree que la situación del Elche dificulta la llegada de fichajes? “El que venga tiene que venir convencido de que llega a un equipo de Primera pensando en quedarse en Primera. Para ellos puede ser bueno el que aquí pueden jugar una serie de partidos que quizás en sus clubes no pueden. No vamos a intentar convencer a ningún jugador que no tenga claro que el reto se puede conseguir y que lo debemos pelear hasta el último momento”.

Preguntado sobre la no presencia en Elche del propietario y de si habla con él, Machín decía que “Bragarnik tiene sus circunstancias. En un momento dado llegó y salvó al Elche de una situación muy comprometida; me consta que está trabajando y que tiene que estar en Argentina, pero hoy en día los medios de comunicación son muy avanzados. ¿Hablar con él? Yo no soy la persona que más comunicación tiene con él porque no me corresponde, pero sí hablo.

Agradecido al aficionado

Respecto a la afición, “estoy enormemente agradecido de que sigan siendo del Elche en las buenas y, ahora, en las malas. Tener más de 20.000 espectadores el otro día fue super meritorio. Los aficionados nos han reconocido con aliento cuando el equipo lo ha dado todo. Nos han ayudado, respetado y la gran mayoría animado. No nos han llegado nunca a transmitir al equipo más nerviosismo y más preocupación. Me comprometo, en nombre de los jugadores, a que no vamos a bajar los brazos en ningún momento. Por nosotros nunca va a ser”.

¿Cómo ve a su equipo?

“Somos un equipo que podemos ir a cualquier estadio y tener nuestras opciones de ganar. Estamos llegando al área con mucha frecuencia. Y en este sentido de la cantidad llega la calidad. Lautaro puso once centros en el área. Eso es meritorio con nuestro modelo de juego. Los futbolistas están demostrando que quieren, somos un equipo aguerrido. Las estadísticas demuestran que estamos mejorando y la mayoría de los jugadores ya están en sus mejores registros. Eso lo tenemos equilibrar con que no nos hagan goles y hacer más que el contrario. Por que en el fútbol lo que define es la eficacia en las dos áreas. Si tenemos una ocasión en contra y nos hacen gol no tiene sentido tener cinco oportunidades”.